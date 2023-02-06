Người yêu cũ bệnh nặng đột ngột xin ‘nhận con và sống chung’, sau 15 năm ruồng bỏ, tôi xót xa vì hoàn cảnh bi đát

Tâm sự 06/02/2023 12:29

Hoàn cảnh thật biết trêu người, cô gái ấy cũng đã mang thai và anh dọn về sống chung. Suốt 15 năm trời, đến bây giờ tôi lại gặp anh trong hoàn cảnh này.

Tôi bối rối về chuyện với người yêu cũ.

Chào mọi người, tôi là một người phụ nữ đã bước vào tuổi trung niên và có công việc tạm ổn. Tôi có một con gái năm nay 14 tuổi rồi. Hiện tại, tôi đang có chuyện khó xử, mong được mọi người tư vấn thêm.

Cách đây 15 năm, tôi có gặp và yêu một người đàn ông. Tình yêu này cũng dùng dằng nửa ở nửa đi vì tôi không thích một số điểm của anh ấy nhưng lại không thể cưỡng được sức hút rất lớn từ người đàn ông đó. Và một điều nữa mà tôi không hề biết là anh ấy vừa yêu tôi, vừa tìm hiểu một người con gái khác nữa.

Người yêu cũ chưa từng biết có đứa con riêng

Cuối cùng thì anh ấy nói chia tay tôi và cưới người con gái kia vì cô ấy đã có bầu. Giữa lúc đau đớn khôn cùng vì bị phụ bạc, tôi nhận thêm một cú sốc khi biết mình có thai. Sau những đêm trằn trọc, mất ngủ vì suy nghĩ, tôi quyết định sẽ làm mẹ đơn thân, tự mình nuôi đứa bé.

Người yêu cũ bệnh nặng đột ngột xin ‘nhận con và sống chung’, sau 15 năm ruồng bỏ, tôi xót xa vì hoàn cảnh bi đát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi im lặng không thông báo gì với anh ấy và xin phép bố mẹ cho thuê nhà ra ở riêng. Con tôi và con người yêu cũ sinh cùng tháng, cùng năm, cùng một người cha. Đúng là cuộc đời thật hay trêu ngươi!

Sau vài năm chung sống, hôn nhân của người yêu cũ đổ vỡ. Con gái anh ở với mẹ. Anh ấy từng quay lại tìm tôi với mong muốn hàn gắn nhưng tôi không mặn mà. Suốt 15 năm qua, tôi với anh không gặp nhau. Anh chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm tôi qua Zalo, Facebook.

Tôi biết, anh đang bận rộn với công việc ở nước ngoài, lại mải mê với các cuộc tình không đầu, không cuối. Tôi thì bận làm ăn buôn bán, nuôi dưỡng, chăm sóc con nữa. Tình cờ gần đây qua một người bạn chung, anh ấy biết con gái của tôi chính là con gái của anh ấy. Anh ấy đến gặp tôi và đề đạt nguyện vọng muốn nhận con và muốn chúng tôi quay về chung sống dưới một mái nhà.

Thấy tôi cự tuyệt, nói không muốn liên quan gì đến anh nữa, anh đưa ra một tập hồ sơ bệnh án. Anh ngậm ngùi kể rằng anh mới phát hiện mắc bệnh ung thư máu. Anh nói:"Anh biết anh không thể sống được bao lâu nữa nên anh khao khát có một gia đình. Anh muốn dành thời gian còn lại để bù đắp cho mẹ con em." Nghe anh nói vậy, tôi cũng động lòng trắc ẩn. Tôi nói sẽ suy nghĩ và trả lời anh sau.

Người yêu cũ bệnh nặng đột ngột xin ‘nhận con và sống chung’, sau 15 năm ruồng bỏ, tôi xót xa vì hoàn cảnh bi đát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi có nên chấp nhận đề nghị của người yêu cũ?

Nói qua về cuộc sống của 2 mẹ con tôi: hiện kinh tế của tôi rất ổn, tôi có nhà riêng, con tôi ngoan, xinh xắn, thông minh. Tôi vẫn sống độc thân và hài lòng với cuộc sống hiện có.

 

Về phần người yêu cũ, anh ta là người đàn ông gia trưởng, độc đoán, yêu đương theo bản năng. Anh có vài người con cả với vợ cũ và với bồ sau này nhưng hiện vẫn độc thân. Anh giàu có nhưng cực kỳ chặt chẽ về tiền bạc, chỉ có phụ nữ chấp nhận an phận mới sống được.

Tôi đang đứng giữa sự lựa chọn: không biết tôi có nên đồng ý cho anh nhận con hay không. Con gái tôi cũng lớn rồi, tôi sợ con sẽ biết và cảm thấy xấu hổ vì người cha lăng nhăng của nó. Nhưng giờ anh đang bệnh tật như thế nên chắc anh cũng rất yếu đuối và khát khao tình yêu thương. Tôi không còn yêu anh nữa những cũng không muốn cư xử tuyệt tình.

Vậy giờ, tôi nên làm gì đây? Từ chối, bỏ mặc anh hay chấp nhận quay về để anh và con tôi có một gia đình? Xin độc giả cho lời khuyên.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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