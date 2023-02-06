Vợ ‘lạnh nhạt’ chuyện ấy cả năm bỗng lao vào tôi như ‘hổ đói’, hôm con gái nước mắt ngắn dài mang dòng tin nhắn cho bố đọc, tôi ‘rụng rời’ biết lý do khó chấp nhận

Tâm sự 06/02/2023 11:40

Không thể tin nổi lý do mà vợ thay đổi hoàn toàn, hóa ra suốt hơn một năm qua cô ấy đã làm chuyện lén lút đến đau lòng sau lưng tôi.

Tôi với vợ cưới nhau đã 15 năm nay. Hai con của chúng tôi giờ đã vào học trung học. Trải qua nhiều năm bên nhau, dù nhan sắc của vợ đã nhạt nhòa, em cũng hay cáu bẳn, gắt gỏng với chồng nhưng tôi vẫn yêu em như ngày xưa.

Tôi tự nhận là người đàn ông không mấy tài giỏi. Tôi làm công việc ở một nhà máy giấy, mức lương trung bình khoảng 10-15 triệu. Có thể nói so với mặt bằng bây giờ, đó không phải là mức lương cao lắm. Sau 15 năm sống chung, vợ chồng tôi mua được một căn hộ tập thể, cuộc sống khá ổn định. Tuy nhiên, trong quá trình chung sống, tôi với vợ cũng không tránh khỏi nhưng mâu thuẫn, xích mích.

Vợ ‘lạnh nhạt’ chuyện ấy cả năm bỗng lao vào tôi như ‘hổ đói’, hôm con gái nước mắt ngắn dài mang dòng tin nhắn cho bố đọc, tôi ‘rụng rời’ biết lý do khó chấp nhận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi là một người cực kỳ gọn gàng, sạch sẽ. Nhà của cô ấy lúc nào cũng phải sạch như lau như li. Trong khi tôi lại là người đàn ông khá xuề xòa, luộm thuộm. Vào những ngày nghỉ, thay vì nghỉ ngơi, thư giãn, đi chơi thì cô ấy hùng hục dọn dẹp. Vừa dọn dẹp cô ấy vừa than vãn, vừa chửi chồng, mắng con làm tôi nhức hết cả đầu.

Các bạn ạ, vợ tôi còn sạch sẽ và kỹ tính cả trong chuyện chăn gối nữa. Em sẽ không chấp nhận ban cho tôi một "ân huệ" nào nếu tôi chưa tắm rửa cẩn thận. Chính vì vậy, dù tôi ham muốn chuyện chăn gối nhiều nhưng vợ lại đáp ứng rất ít, có khi 1 tháng 1-2 lần, có khí 2 tháng 1 lần.

Không những thế, vợ tôi liên tục so sánh tôi với anh nọ, anh kia rồi chê bai tôi vô dụng, bất tài. "Lương anh ba cọc ba đồng thế này thì bao giờ vợ chồng mình mới có nhà mặt đất để ở, có xe hơi mà đi"- là câu cửa miệng của vợ tôi.

1 năm về trước, vợ kể với tôi rằng cô ấy đang tham gia cho vay tiền ở một công ty tài chính với lãi suất cao ngất ngưởng. Tôi sợ vợ bị lừa nên cũng can ngăn nhưng sau khi thấy vợ rút được khoản tiền lãi cao, lại rủ được nhiều người thân, bạn bè tham gia gửi tiền nữa nên tôi cũng tạm tin.

Vợ tôi còn kể nhiều về Chung- sếp của cô ấy ở công ty tài chính. Nghe bảo anh này rất tạo điều kiện để vợ tôi phát triển khả năng. Tôi thường chở vợ đi đến mấy khách sạn lớn để dự hội thảo và cũng thường gặp người đàn ông này.

Vợ ‘lạnh nhạt’ chuyện ấy cả năm bỗng lao vào tôi như ‘hổ đói’, hôm con gái nước mắt ngắn dài mang dòng tin nhắn cho bố đọc, tôi ‘rụng rời’ biết lý do khó chấp nhận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Gần đây, tôi thấy vợ không đi hội thảo, cũng không thấy mời chào mọi người cho vay vốn nữa. Ngoài công việc chính ở cơ quan, em thường về nhà rất sớm nấu cơm nước, tắm rửa cho các con, dạy các con học bài. Không những thế, trong chuyện chăn gối, vợ lại yêu chiều tôi hết sảy. Tôi đòi hỏi bao nhiêu, em cũng đáp ứng hết, lại còn không xét nét chuyện tắm rửa, vệ sinh của tôi nữa.

 

Lý do chiều chuộng chồng chuyện chăn gối đáng sợ

Mọi chuyện chỉ bại lộ khi con gái tôi tiết lộ đã đọc được tin nhắn mùi mẫn của gã Chung đó nhắn cho vợ tôi. Con bé khóc và thú nhận với tôi rằng đã đọc được tin nhắn này từ rất lâu rồi nhưng không dám nói với tôi. "Con sợ bố biết, bố sẽ bỏ mẹ con", con bé nói.

 

Tôi mang hết bằng chứng ra đối chất với vợ. Cô ấy khóc lóc, quỳ xin tôi tha thứ. Vợ tôi nói vì nhẹ dạ cả tin nên đã bị gã đàn ông đểu giả đó lừa tình, lừa hết cả tiền tiết kiệm của vợ chồng tôi bấy lâu nay. Giờ công ty đã phá sản, hắn ôm đống tiền cao chạy xa bay, em không biết phải làm thế nào.

Tôi buồn vì mất tiền, lại thêm bị vợ cắm sừng nên chỉ biết ngập chìm trong men rượu. Cứ về đến nhà, nhìn thấy vợ là tôi thấy vừa lộn tiết, vừa đau lòng. Các con tôi đã lớn, đã hiểu chuyện nhưng vẫn bênh mẹ chúng chằm chặp. Hễ thấy tôi về là chúng ôm chân tôi khóc lóc, xin cho mẹ chúng một cơ hội làm tôi cũng mủi lòng.

Theo mọi người, tôi có nên cho vợ một cơ hội hay không? Xin mọi người cho tôi một lời khuyên, tôi đang rối trí quá!

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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