Trót làm 'chuyện ấy' với người cũ sau buổi hẹn cà phê, ‘mở’ hết lòng mình tiếp tục lần hai không sợ sệt, tôi đứng sững trước tình yêu của chồng

Tâm sự 06/02/2023 06:53

Tôi không ngờ giới hạn đi quá xa, lần nào tôi cũng được thỏa mãn, nhưng những ngày sau đó nghĩ về chồng, tôi có chút chột dạ.

Anh rủ tôi vào nhà nghỉ, tôi không đi và nói muốn đi hát karaoke. Anh dẫn tôi vào phòng hát nhưng tôi cũng không có hứng hát hò gì. Chúng tôi đã quan hệ với nhau ngay tại đó. Anh là người yêu cũ của tôi.  

 

Có chuyện này khiến tôi suy nghĩ nhiều mà không dám tâm sự với ai. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Tôi đã có gia đình, một cháu 3 tuổi và đang mang bầu cháu thứ 2. Trước khi lập gia đình, tôi từng yêu một người nhưng cả hai đều giữ cho nhau, không vượt quá giới hạn. Rồi có nhiều chuyện xảy ra khiến chúng tôi không đến được với nhau mặc dù cả hai vẫn còn có tình cảm.

Đã rất lâu rồi chúng tôi không liên lạc cho đến khi tôi sinh cháu đầu, bắt đầu đi làm thì gặp anh online. Chúng tôi nói chuyện với nhau thường xuyên hơn, từ hỏi thăm xã giao rồi trở lại chuyện cũ. Anh thường nói để mất tôi là một thất bại lớn nhất của đời anh. Anh nói vẫn còn rất nhớ tôi, yêu tôi... Khi đó anh ở Nam Định, còn tôi ở Hà Nội. Anh hẹn sẽ có ngày lên gặp tôi.

Trót làm 'chuyện ấy' với người cũ sau buổi hẹn cà phê, ‘mở’ hết lòng mình tiếp tục lần hai không sợ sệt, tôi đứng sững trước tình yêu của chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rồi ngày đó cũng đến. Anh rủ tôi đi uống nước, cả hai nói chuyện vui vẻ. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì chẳng có gì phải suy nghĩ. Nhưng sau đó, anh rủ tôi vào nhà nghỉ, tôi không đi và nói là muốn đi hát karaoke, anh dẫn tôi vào phòng hát nhưng tôi cũng không có hứng hát hò gì. Tôi chờ đợi xem anh có hành động gì với tôi. Anh đã ôm tôi, hôn tôi. Tôi đã không chống cự. Có lẽ tôi cũng chờ đợi điều này (có thể do tôi tò mò). Chúng tôi đã quan hệ với nhau ngay tại đó.

Điều này chồng tôi không hề biết. Chồng tôi luôn nói với tôi là không muốn tôi tiếp tục liên lạc với người cũ dù cả hai không còn gì hoặc chỉ với tư cách bạn bè. Tôi đã giấu chồng và tiếp tục gặp lại anh. Lần này thì cả hai cùng vào nhà nghỉ. Mọi thứ lại diễn ra như trước. Cả hai đều thấy mãn nguyện.

Thời gian trôi đi, tôi thấy rất áy náy nên đã xóa nick của anh và đổi số điện thoại. Cho đến tận bây giờ, tôi mới dùng lại máy và cũng không chủ động liên lạc với anh nữa. Tôi rất lo lắng, nếu chồng tôi mà biết thì chắc chắn anh ấy sẽ không thể tha thứ cho tôi, lúc đó tôi chỉ có chết thôi.

Tôi là người đáng khinh bỉ, thế mà trong mắt mọi người, tôi luôn là một cô gái ngoan, kể cả với chồng tôi. Tôi có nên nói cho chồng tôi biết mọi chuyện không? Tôi đang rất hoang mang.

Mong nhận được những lời khuyên chân thành từ các bạn!

 

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Giây phút ấy, tim tôi như bị bóp nghẹt lại. Dù tưởng tượng thế nào, tôi cũng không dám tin vào sự thật chuyện tày đình này.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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