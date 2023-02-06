Đúng là em vui sao nổi khi mà bị vỡ mộng như vậy chứ. Trong kí ức và tưởng tượng của em thì tình cũ giống y như những lời ngọt ngào anh ấy nhắn cho mình vậy.

Em vừa được một phen hú hồn hú vía các chị ạ. Giờ về nhà phải chặn số điện thoại vội vì tí tí anh lại nhắn tin: “Gặp anh em không vui sao?”.

Chẳng là em với tình cũ trước đây đã từng có một cuộc tình vô cùng trong sáng và lãng mạn từ lúc học cấp ba. Anh ấy hơn em 1 tuổi nên học khoá trên. Vậy nhưng anh ra trường trước em một năm, vào đại học rồi thỉnh thoảng vẫn về trường thăm em.

Trước kia anh đã có nét rất đẹp trai, thì giờ sau chục năm, anh đang làm giám đốc chắc chắn phải rất phong độ và đĩnh đạc lắm. Vậy nhưng tưởng tượng và hiện thực đúng là cách xa nhau một trời một vực các chị ạ.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng chính vì quá yêu, muốn được bên anh nên em cố gắng học và thi đậu vào trường dưới thành phố. Thế nhưng số em và anh vô duyên nên ở bên nhau được một thời gian thì người yêu ra nước ngoài du học theo nguyện vọng của bố mẹ anh.

Lúc đó em cũng đã trao hết đời con gái cho anh rồi, nên khi càng yêu sâu đậm hơn thì chẳng muốn phải xa anh chút nào. Người yêu biết em buồn nên động viên: “Cố gắng em nhé, anh học 4, 5 năm là về thôi. Lúc đấy nếu em chưa có ai thì mình cưới nhau”.

Khi đó hai đứa thề hứa nhiều lắm. Vậy nhưng xa mặt cách lòng, 5 năm có phải ít đâu. Cả em với anh đều có người mới và ai nấy lập gia đình, bẵng đi hơn chục năm không liên lạc.

Em thì một chồng hai con rồi nhưng không được hạnh phúc. Chồng em lăng nhăng và có bồ ở bên ngoài. Bao nhiêu lần hai đứa đánh nhau mẻ trán vì chuyện anh ngoại tình. Uất ức quá nhưng em quyết không ly hôn cho hắn biết mặt.

Năm ngoái tình cờ em gõ vu vơ tên người yêu cũ, không ngờ lại tìm thấy trang Facebook của anh. Anh để ảnh đại diện rất ảo, trông đẹp trai và phong độ ngời ngời. Anh còn hỏi thăm em rất nhiều, rồi kể chuyện hai vợ chồng ly hôn 3 năm nay rồi.

Em cũng buồn nên tâm sự chuyện chồng phản bội. Hai đứa đồng cảm với nhau nên nói chuyện qua Zalo rất nhiều lần. Có điều anh không bao giờ cho em nhìn thấy mặt, toàn tắt cam thôi.

Anh còn bảo: “Khi nào gặp nhau em sẽ được ngắm anh thoải mái”.

Anh ấy nói chuyện vẫn ngọt ngào, tình cảm như trước. Đang bị chồng phản bội, tự nhiên em lại rung động trước tình cũ. Cuối cùng hai đứa hẹn hò cuối tuần gặp gỡ, biết đâu lại có thể cho nhau một cơ hội.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó em mặc chiếc váy mua tận 4 triệu, giày cũng 800k, rồi sợ mình trang điểm không được đẹp nên còn ra tiệm cơ. Tút tát xong xuôi em bắt taxi đến chỗ hẹn.

Vào đến nhà hàng anh đặt bàn, em tưởng người yêu cũ chưa đến nhưng anh đứng dậy gọi: “Em không nhận ra anh à”.

Ôi thật sự em không nhận ra thật mọi người ạ. Người yêu soái ca trong tưởng tượng của em biến đâu mất. Trước mặt là một gã đàn ông béo tốt, khéo phải đến hơn tạ cũng nên. Anh lại còn mặc bộ vest mà xanh lét trông rất là choé và phản diện.

Điều duy nhất để em nhận ra anh ấy là giọng nói ngọt và mát hơn cả kem ly ấy. Em gượng ngạo ngồi nói chuyện, ôn lại kỷ niệm xưa, thế nhưng nhìn anh đồ sộ quá cũng hãi.

Mỗi lần anh thở em cảm giác hàng cúc áo như muốn bung hết cả ra vì thân hình quá khổ, quá tải. Lúc người yêu cũ cúi xuống kiểu như muốn hôn lên tóc mình ấy, mùi thuốc lá xộc vào mũi làm em bị khó thở, muốn xỉu đến nơi.

Đúng là vỡ mộng vì giám đốc, không biết lắm tiền thế nào nhưng nếu nối lại tình xưa với anh ấy chắc có ngày em bị thịt đè ngạt. Giờ anh vẫn nhắn tin đấy, nhưng thôi em chặn số điện thoại, xin lỗi tình cũ nhé, em không thể!