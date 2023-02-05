‘Toát mồ hôi’ hẹn hò với ông chú U50, tôi nhận được loạt tiết lộ này mà ‘sượng đứng’ không nói được lời nào

Mặc dù đã 75 tuổi nhưng hai vợ chồng vẫn đến tận nơi con trai đang hẹn hò để "góp ý kiến". Khi được hỏi, người mẹ đã không giấu được bức xúc khi hỏi về tật xấu "nhậu nhiều" của con trai.

Mình có lỗi mà nói lại dỗi, không biết cái lỗi của mình. Giận dai lắm chứ không phải giận bình thường đâu. Nói không được nên bác mặc kệ. Cũng đã gần 50 tuổi chứ trẻ trung gì nữa đâu.

Dù con trai đang hẹn hò, bà mẹ vẫn không kiềm chế được bức xúc. Bà xối xả: "Bây giờ xử lý con trai không được. Nó hay giận dỗi lắm. Thường xuyên đưa bạn về nhậu ngủ qua đêm, nói thì giận. Nhưng nhậu nhẹt như thế, đêm hôm trúng gió thì ai chịu trách nhiệm. Ai không có bạn bè, nhưng người ta nhậu một cách vừa phải thôi. Ai như nó.

Con dâu trước cô cũng rất là thương, chưa bao giờ cô cãi nhau với con dâu. Con dâu cũ tính tình tốt, hay lam hay làm nhưng mà mắc mỗi cái tội theo trai, cái đó thì không được rồi", bà mẹ xả một hơi.

Chị Tú chia sẻ, chồng chị mất đã 8 năm, chị có 2 con, con gái lớn đã lấy chồng và 1 con trai học đại học. Quê chị ở Bình Thuận, tuy nhiên khi con trai lên TP HCM học đại học thì chị cũng lên theo, thuê nhà ở và bán hàng ăn. Con chị mải học nên cũng ít khi về nhà, con chị động viên chị đăng ký tham gia chương trình hẹn hò để tìm bạn, đỡ cô đơn.

Ảnh minh họa: Internet

Chị tự nhận mình là người nhanh nhẹn, vui vẻ nhưng quá ham việc, nếu mà mải làm có khi quên cả ăn. Chị đã trải qua nhiều thử thách của cuộc đời, nhất là biến cố ông xã ốm đau nên chị sống thoải mái, không đặt quá nhiều gánh nặng lên vai.

Còn anh Thăng chia sẻ, anh ít điểm mạnh như ham thể dục thể thao, đàn ca hát, còn điểm yếu là "nóng tính, khó tính, thẳng tính và nhậu nhiều, mỗi lần nhậu cũng được 1 thùng". Nguyên nhân là cuộc sống buồn chuyện tình cảm nên bạn bè rủ đi nhậu là đi, hết giờ làm việc là lại la cà nhậu nhẹt.

Đây là điều khiến chị Tú đều kêu trời, phản đối. Nói về nỗi buồn cuộc đời mình, anh Thăng tâm sự, anh ly dị đã được 8-9 năm. Hai vợ chồng anh chung sống được hơn 10 năm thì anh phát hiện vợ cặp bồ nên dứt khoát chia tay mà không cần hỏi nguyên nhân. Sau khi ly hôn, hai con đều sống với anh nhưng gần đây con lớn 22 tuổi đang về sống với mẹ để tiện đi học thêm.

Anh cũng đã từng đi tìm cơ hội yêu đương khác nhưng đều không phù hợp. Nhiều người góp ý, nếu như hẹn hò thành công thì anh Thăng cần phải bỏ thói xấu ham nhậu, chấn chỉnh lại lối sống của mình. Anh Thăng chắc chắn: "Có động lực thì phải bỏ chứ!".

Muốn hẹn hò phải bỏ nhậu

Chị Tú cũng cho rằng, nếu như có cơ hội đến với nhau thì chị mong anh Thăng phải điều chỉnh lại, sửa những sai lầm mà cuộc hôn nhân trước đã mắc phải. "Vì giờ mình lớn tuổi rồi, nếu đến với nhau phải thực sự hạnh phúc. Đến với nhau mà mang tư tưởng chơi bời là chị không thích.

Ảnh minh họa: Internet

Hai anh chị đã đồng ý hẹn hò

Hai anh chị chia sẻ quan điểm về cuộc hôn nhân "con anh, con em" nếu như có cơ hội đến với nhau. Anh Thăng không có ngại chuyện con riêng. Nếu các con có xích mích thì bố mẹ cần ngồi nói chuyện với nhau, phân tích tình huống và thống nhất cách xử lý.

"Con em sẽ không ở chung với em. Việc còn lại là anh có tạo cho em cảm giác an toàn khi sống chung với anh hay không. Em nghĩ cho đi thì nhận lại. Em không ngại làm dâu, không ngại giải quyết các va chạm, xích mích. Trong cuộc sống có mâu thuẫn thì phải biết lắng nghe, tìm cách giải quyết chung. Sống chung thì đừng ồn ào, cãi vã, em sợ lắm", chị Tú nói.

Về phía bố mẹ anh Thăng, ông bà cũng không có yêu cầu gì về phía con dâu. Bà chỉ mong, nếu hai người có duyên với nhau, về sống chung thì biết chăm lo cho các con, yêu thương nhau mà sống.

Cho dù đã nghe mẹ anh Thăng chê con trai xối xả, tuy nhiên, chị Tú vẫn cho anh Thăng một cơ hội để hẹn hò, tìm hiểu. Nhưng chị nhấn mạnh, anh Thăng cần sửa chữa, điều chỉnh lại các tật xấu, bỏ nhậu thì mới có thể xây dựng được mối quan hệ lâu dài.