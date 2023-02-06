Nghi vợ nói dối hoặc hết yêu nên không muốn tôi đụng vào, trường hợp đáng nghi hơn là cô ấy ngoại tình và muốn giữ thân thể cho bồ thì sao? Cũng nguy hiểm lắm chứ, vợ tôi dạo này ăn diện và biết làm đỏm ghê. Chả lẽ mối nghi ngờ của tôi là thật?

Độ gần đây chả biết vợ giận dỗi tôi chuyện gì hay bị làm sao mà hễ mỗi đêm tôi rủ vợ “làm tý” là cô ấy lại bảo đèn đỏ. Ừ thì chị em phụ nữ tháng nào mà cái đèn đỏ đó chẳng ghé qua 1 lần, nhưng vợ tôi dạo gần đây cứ kêu bị suốt. Hỏi làm sao mà vợ bị dài ngày như thế thì vợ bảo chắc sinh hoạt thất thường nên bị thế thôi.

Đứng ngoài canh vợ tắm, tôi sốt hết cả ruột chờ cô ấy ra. Phải 30 phút sau vợ tôi mới mở cửa đi ra dáng vẻ mệt nhọc. Để ý thấy vợ không cầm theo cái gì ra, tôi liền nhảy vào trong khóa trái cửa vào luôn với lý do buồn vệ sinh quá (nhà tôi, nhà vệ tắm với vệ sinh là 1). Vừa đột kích được vào bên trong, tôi vội vàng lục lọi trong chậu quần áo vợ vừa mới thay ra để kiểm tra đồ lót.

Cứ suy luận lung tung mà chưa tìm ra được câu trả lời. Tối ấy thấy vợ đi tắm tôi liền nảy ra ý tưởng khá hay. Tôi sẽ đợi vợ đi tắm rồi đột nhập ngay vào xem đồ lót của cô ấy thế nào. Với chiêu này vợ không thể nào mà giấu tôi được, tiện thể vạch mặt vợ luôn. Thích cấm cửa tôi “chuyện ấy” à, không dễ đâu.

Ảnh minh họa: Internet

Cầm chiếc quần lót của vợ lên, tôi kiểm tra kỹ nó không bị vết đỏ chút nào hay băng vệ sinh cũng không có trong nhà tắm. Vậy chuyện vợ nói “đèn đỏ” suốt cả tháng là nói dối. Cứ thế tôi tiếp tục đi tìm sự thật cho đến khi chạm vào thứ màu màu rất hôi và khó chịu trong quần lót của vợ. Vô tình chạm vào nó, tôi đã phải rửa tay rồi nôn ọe dữ dội vì nó rất khó chịu, nhưng đằng sau cái thứ dơ bẩn bám vào quần lót của vợ ấy tôi sốc khi biết vợ đang bị viêm cổ tử cung nặng. Và đây là lý do vợ tôi luôn trốn tránh chuyện vợ chồng ư?

Không dám chắc chắn chuyện mình đoán là sự thật, tôi vội cầm chiếc quần lót đó đi tìm vợ xác minh lại mọi chuyện.

- Vợ này, có phải em bị viêm cổ tử cung nặng không? Anh nhìn chiếc quần lót dính đầy chất nhày nhày này anh đoán vậy?

- Anh, anh dám rình em tắm để làm chuyện này ư? Đúng, em bị viêm cổ tử cung nặng anh ạ. Vì sợ anh biết đ.âm lo lắng, em đã 1 mình đi khắp nơi chạy chữa nhưng không khỏi. Vì thế chuyện chăn gối em cũng phải cai luôn.

- Trời đất, anh và em từ hồi cưới nhau đâu có thường xuyên ấy mà vợ bị bệnh này được.

Ảnh minh họa: Internet

- Là do ngày yêu nhau em đã rất nhiều lần có thai nhưng anh bắt em đi phá và đây là hậu quả của chuyện đó anh à. Giờ nó đã chuyển sang thành ung thư cổ tử cung và em không còn sống được bao lâu nữa anh à.

- Trời ơi, lỗi là do anh ư? Chúng ta mới cưới nhau chưa đầy 1 năm, chúng ta chưa có con em không thể c.hết được. Anh sẽ đưa em đi đến những viện nổi tiếng điều trị. Anh không thể để sai lầm trong quá khứ gây hậu quả nghiêm trọng hơn được nữa.

- Thôi chuyện vỡ lở rồi. Mình ly hôn đi, anh vẫn còn trẻ đừng để mang tiếng góa vợ khó lấy vợ mới lắm. Em lấy anh sau 1 năm cũng chả có gì cả nên không có gì vướng bận.

- Vợ ngốc này, sao có thể nói những lời như thế được chứ? Vợ chồng là phải biết đồng cam cộng khổ, ai lại bạc tình bạc nghĩa như vậy. Huống hồ em bị như này là do anh, anh phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình chứ. Vợ yên tâm đi, giờ y học phát triển lắm, bệnh của vợ sẽ khỏi thôi. Anh không bỏ mặc vợ đâu.

Ôm lấy vợ, tôi hôn lên đôi vai gầy đang run lên vì xúc động của vợ. Nếu như vợ nói dối bị “đèn đỏ” thì đã đành, đằng này chuyện vợ bị bệnh ung thư cổ tử cung còn nguy hiểm và tồi tệ biết nhường nào. Thôi thì, thời gian này tôi sẽ ở bên vợ, cùng vợ chiến đấu với bệnh tật. Đấy chỉ vì tuổi trẻ nông nổi có thai bao nhiêu đi phá hết để giờ khi mong mỏi có 1 đứa con gia đình hạnh phúc thì lại bị bệnh tật đe dọa thế này đây.