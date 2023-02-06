Phát hiện chồng ngoại tình với người yêu cũ, gia đình tôi còn tan nát hơn nữa vì video 'nóng' của anh ta sau buổi họp lớp

Tâm sự 06/02/2023 06:45

Giây phút ấy, tim tôi như bị bóp nghẹt lại. Dù tưởng tượng thế nào, tôi cũng không dám tin vào sự thật chuyện tày đình này.

1 tuần nay, tôi ôm con về nhà ngoại vì không thể chấp nhận sự lừa dối mà chồng đã dành cho mình. Chồng tôi tìm mọi cách để níu kéo nhưng lòng tôi đã nguội. Mâu thuẫn bắt đầu từ lần anh đi họp lớp...

Tôi biết, mình là người đến sau trong cuộc đời của chồng tôi bởi trước đó, anh đó có mối tình sâu đậm với cô bạn gái cũ ở trường đại học. Họ học cùng một lớp và yêu nhau từ năm đầu tiên.

Suốt 4 năm sau đó, chồng tôi và cô ta đã gắn bó với nhau sâu đậm đến mức, chỉ cần ra trường, họ sẽ kết hôn. Nhưng mọi việc không như cả hai dự tính, theo lời mẹ chồng tôi kể, nhà cô người yêu cũ chê chồng tôi vừa nghèo vừa xa. Cuối cùng, họ chia tay.

Nhưng chồng tôi không can tâm, anh đau khổ, tìm mọi cách để thay đổi quyết định của người ta. Chỉ đến khi cô kia lên xe hoa với người chồng Tây giàu có anh mới thôi day dứt.

Phát hiện chồng ngoại tình với người yêu cũ, gia đình tôi còn tan nát hơn nữa vì video 'nóng' của anh ta sau buổi họp lớp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau chuyện đó, chồng tôi lao đầu vào làm ăn. 5 năm sau, anh mới chịu làm quen với người khác giới thông qua sự mai mối của dì anh. Thế là chúng tôi hẹn hò với nhau. Ở bên tôi, anh tuyệt nhiên không nhắc gì đến người cũ.

Nhưng qua câu chuyện của mọi người, tôi đoán chắc anh không thể nào quên tình cũ. Tuy vậy, tôi vẫn tự tin, mình sẽ mang đến cho anh một khởi đầu mới, hạnh phúc mới.

Gần 10 năm hôn nhân, chúng tôi có 2 con đủ nếp đủ tẻ. Hai vợ chồng có đầy đủ nhà, xe và một nhà hàng kinh doanh rất thuận lợi. Những tưởng chúng tôi không còn gì có thể mong ước hơn vậy mà những chuyện cũ vẫn như bóng ma ám ảnh lên cuộc hôn nhân của tôi và anh.

Một lần tình cờ đọc tin nhắn của chồng và bạn thân, tôi biết anh vẫn hỏi thăm về người cũ. Cô ta đã theo chồng ra nước ngoài định cư. Nhưng không hiểu vì lý do gì, năm ngoái, 2 mẹ con cô ta về Việt Nam và không quay lại nhà chồng nữa.

Phát hiện chồng ngoại tình với người yêu cũ, gia đình tôi còn tan nát hơn nữa vì video 'nóng' của anh ta sau buổi họp lớp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi đoán, họ đã ly hôn. Mặc dù chồng chỉ hỏi thăm thông tin người cũ nhưng tôi không hề vui vẻ. Đợt vừa rồi, lớp đại học của anh có buổi đi cà phê để bàn về ngày hội khóa - 15 năm ra trường. Trong buổi gặp mặt đó, họ có đăng ảnh lên Facebook. Tôi nhìn thấy cô ta xinh đẹp, rạng rỡ và cũng có chút chột dạ.

Cuối cùng, ngày hội khóa của chồng tôi cũng đến. Sau khi tham gia các hoạt động chung tại trường, lớp của anh di chuyển đến một resort ở ngoại thành để ăn uống vui chơi suốt 2 ngày 1 đêm.

Sau buổi họp lớp, chồng tôi về nhà trong tâm trạng rất vui vẻ, khác hẳn ngày thường. Nghĩ anh lâu ngày được gặp lại bạn cũ, phấn khích nên tôi không để tâm nhiều.

Nhưng mọi chuyện đã vượt quá xa so với tưởng tượng của tôi. Một người bạn gái học cùng lớp của chồng tôi đã nhắn tin cho tôi. Trước đó, tôi với chị cũng khá thân thiết nên chị đã cảnh báo cho tôi về việc giữ chồng.

Chị nói bóng gió, vòng vo nhưng khi tôi thuyết phục rất nhiều, chị đã gửi cho tôi một video. Video được quay ở khu vườn bên ngoài resort nơi chồng tôi vừa họp lớp. Trong đó là cảnh chồng tôi và chị người yêu cũ có rất nhiều cử chỉ thân mật với nhau. Họ trao nhau những cái hôn đắm đuối. Chỉ đến khi phát hiện có người sắp đến gần, chồng tôi và cô ta mới buông nhau ra.

Theo lời chị bạn kia, buổi họp lớp rất vui vẻ và mọi người thường gán ghép các cặp đôi ngày xưa từng yêu nhau, trong đó có chồng tôi và cô người yêu cũ.

Sau khi cả lớp ăn uống, tất cả cùng ngồi tại quầy bar để nói chuyện. Mọi người phát hiện chồng tôi và cô người yêu cũ kia biến mất. Một nhóm bạn trai nghịch ngợm trong lớp đã đi theo và quay lén cảnh này. Họ còn truyền video cho nhau để trêu chọc chồng tôi. Chị bạn quá bức xúc nên đã nói cho tôi biết để cảnh cáo chồng.

Từ khi xem video, những hình ảnh chồng tôi và người yêu cũ quấn lấy nhau trong đêm tối ở khu resort cứ ám ảnh trong đầu tôi. Tôi đã làm ầm ĩ với anh. Chồng tôi cuống cuồng giải thích, tất cả chỉ vì men rượu, anh không làm chủ được mình. Đó chỉ là một phút bốc đồng của đàn ông, còn với anh gia đình vẫn là tất cả.

Nhưng tôi biết, tận sâu trong lòng, chồng tôi yêu chị ta. Nếu quá khứ họ không bị ngăn cản, thì hôm nay, người ở trong ngôi nhà này cùng anh sẽ không phải là tôi.

Tôi đau đớn, ước giá như chỉ là một cơn say nắng, giá như chỉ là một mối quan hệ qua đường nhưng anh yêu cô ta sâu đậm là sự thật khó chối cãi. Tôi và các con đã về bà ngoại để tĩnh tâm. Sau đó, tôi dự định sẽ kết thúc hôn nhân để chấm dứt tất cả.

Xin độc giả cho tôi biết, tôi làm thế có đúng không? Liệu có ai có thể sống với một người chồng dành cả đời mình để nhung nhớ, say đắm một bóng hồng khác?

Họp lớp là dịp để mỗi người được trở về với thuở học trò hồn nhiên, trong sáng. Tuy nhiên, cũng từ đây, một vài vấn đề không mong muốn đã xảy ra khiến nhiều người rơi vào cảnh dở khóc dở cười. Bạn có câu chuyện nào về chủ đề này muốn kể cho chúng tôi? Xin gửi về địa chỉ email: bandoisong@vietnamnet.vn. Trân trọng cảm ơn!

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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