Lao vào người yêu cũ trong giây phút nhớ nhung, sau những đêm nồng nàn, tôi hoang mang tột độ khi nghĩ về chồng con

Trước kia, tôi và người yêu cũ đã yêu nhau được 2 năm. Chúng tôi có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau và nghĩ rằng cả 2 sẽ đến được với nhau. Nhưng chúng tôi đã chia tay sau đó vì gia đình anh ngăn cản, còn anh thì không có bản lĩnh để đến với tôi. Chúng tôi đều biết nếu đến được với nhau thì cũng rất vất vả và cuộc sống sẽ khó khăn nên đã chấp nhận chia tay. Lúc đó tôi vừa buồn vừa hận anh.

Tôi biết mọi người lên án phụ nữ ngoại tình rất nhiều nhưng các ông chồng có hiểu rằng phụ nữ ngoại tình một phần cũng do lỗi của chồng. Phụ nữ ngày nay vừa làm việc kiếm tiền vừa chăm gia đình vất vả nên rất cần sự quan tâm của các anh.

Thời gian cứ thế trôi, tôi cũng có cháu gái 2 tuổi nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ tới người yêu cũ và mỗi khi chồng về khuya thường làm cho tôi buồn.

Rồi thời gian cũng qua, tôi lấy chồng còn anh thì lấy vợ. Khi tôi lấy chồng, trong lòng tôi không có chút rung động nào của con tim. Tôi lấy anh ấy vì anh ấy rất tốt với tôi, anh biết quan tâm và sống tình cảm với tôi. Mỗi khi nhìn anh, tôi rất buồn và thương anh vì trái tim tôi không có chỗ cho anh. Anh không được tôi chăm sóc quan tâm như tôi từng quan tâm người yêu cũ.

Thật không ngờ, mấy tháng trước, gặp lại người yêu cũ của tôi và chúng tôi liên lạc trở lại, điều gì đến đã đến. Chúng tôi đã rất nhớ nhau và lao vào nhau. Tôi cũng có tội lớn với chồng nhưng tôi không thể chấm dứt được ngay với người yêu cũ. Nhưng chỉ sau vài lần gặp, tôi cảm thấy nhạt nhẽo dần với anh ấy. Đã vài lần anh ấy hẹn tôi nhưng tôi đã từ chối. Tôi thấy anh sống không bằng chồng mình và tôi thấy yêu chồng hơn tất cả.

Tôi không biết sau này chồng tôi có biết chuyện không nhưng tôi thấy trong cái rủi lại có cái may. Cũng từ giây phút này tôi đã toàn tâm toàn ý với chồng và con. Trái tim tôi đã có chỗ cho chồng tuy rằng hơi muộn màng nhưng tôi thấy vui vì điều đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi là nam và đã có gia đình. Khi còn trẻ, tôi cũng từng yêu và chia tay với người yêu cũ. Tôi lập gia đình sau đó không lâu và vợ tôi cũng biết rất ít về mối tình này. Sau khi lấy vợ khoảng 2 năm (có một bé trai rất kháu khỉnh) tôi tình cờ gặp lại người đó, hẹn nhau uống nước vài lần và diễn biến sau đó chúng tôi đã cuồng nhiệt lao vào nhau. Và là người đàn ông trong hoàn cảnh này, tôi đã phạm một sai lầm.

Người tình cũ chẳng bao giờ đặt bất kỳ niềm tin hay kỳ vọng gì cả. Anh ta đơn thuần xem là một món đồ chơi và cố thỏa mãn, khám phá những gì mà anh ta đã bỏ lỡ trong quá khứ. Nếu khẳng định cả hai đều thỏa mãn, hay nói đúng hơn là việc vụng trộm đã mang lại một kết quả như chờ đợi thì không nên tâm sự với chồng làm gì, đừng làm vấy bẩn cuộc sống anh ta.

Một điều nữa mình muốn tâm sự cùng : Tất cả những người đàn ông ở trong vị trí như người yêu cũ của đều có cùng một thái độ:

- Rất coi thường tình (trong trường hợp này là ) và luôn sợ sẽ gặp một người tương tự như trong tương lai (cưới làm vợ).

- Bạn được lựa chọn vì thuộc loại "rau sạch", mà thời buổi hiện nay "rau" miễn sạch, an toàn... là được.

- Luôn luôn hối hận sau mỗi lần quan hệ với (muốn quay về và yêu thương vợ con nhiều hơn, nếu đã có vợ) vì chẳng có giá trị gì cả.

Ảnh minh họa: Internet

- Để đạt được mục tiêu, anh ta sẽ cố gắng thi triển tất cả công lực, khả năng để cho thấy rất quan trọng, đáng trân trọng... vì tất cả những gì đang làm với anh ta là nhân danh tình yêu, là kiếm tìm quá khứ. Đừng bao giờ hỏi anh ta xem có coi thường không vì câu trả lời luôn là không + một số râu ria khác cho hợp lý trước và sau các buổi mây mưa cùng .

Chẳng có lý do gì để biện hộ trong trường hợp này cả ngoài việc phải thừa nhận một điều là cũng rất mạo hiểm, thích phiêu lưu và ham tìm tòi, nghiên cứu cái mới. Cho mình gửi một lời khuyên: "Không chồng đi học về ngang/ Có chồng thẳng lối một hàng mà đi".