3 tháng sau ngày cưới mới thực hiện trót lọt đêm tân hôn, vì những lý do éo le này mà chúng tôi bẽ bàng

Gặp nhau trên sân bóng, khi đó chị Hà đang là sinh viên. Chị và bạn bè đã tự thành lập một đội bóng đá nữ và ngày ngày ra sân "quậy". Anh Quốc thích bóng đã, mà nữ đã bóng càng thích nên toàn đừng ngoài sân để ngó. Lúc ấy đội bóng nữ thiếu thủ môn, lại thấy anh Quốc "le ve" ở gần nên nhờ anh bắt bóng.

Trong ấn tượng của chị Hà, anh Quốc quá nhát, cả một dàn con gái đối diện mà sai gì anh làm nấy, không hề biết tán gái. Nhặt bóng được 1 thời gian thì anh Quốc có cơ hội hẹn hò với chị Hà. Tuy nhiên, hẹn hò được 1 thời gian, thấy anh Quốc vẫn nhát "chả dám làm gì", chị Hà phũ phàng nghỉ chơi. Bị bạn gái đá, anh Quốc cũng không biết "vùng vẫy", chỉ cam chịu.

"Nói là nhờ tôi bắt bóng nhưng chủ yếu là đi nhặt bóng", anh Quốc phàn nàn.

Chuyện động phòng khó ngờ trong đêm tân hôn của phụ nữ làm vợ lẽ thời xưa

Hai người bặt tin nhau suốt 5 năm, mỗi người đều có tình yêu mới, rồi lại cùng thất tình. Gặp lại nhau trên mạng xã hội, biết nhau thất tình nên vào an ủi nhau. Quốc thương Hà bị đá nên nhắn an ủi: "Quốc sẽ cưới Hà làm vợ". Nào ngờ, Hà tức giận, chặn luôn số điện thoại. Lần này, Quốc "mặt dày" năn nỉ mãi mới được.

"Mỗi lần giận lên, em chặn điện thoại, anh ấy cứ đến chỗ nhà em trọ, ăn dầm nằm dề ở đó, em ngại với chủ nhà, hàng xóm nên đành hòa hảo", Hà kể.

Ảnh minh họa: Internet

Quen nhau 11 năm, 2 lần yêu nhau hơn 5 năm nhưng hai người chưa từng vượt qua ranh giới. "Em là mẫu người truyền thống trong chuyện ấy. Dù nhiều chuyện trong cuộc sống khá chịu chơi, khá thoáng nhưng chuyện đấy em lại nghiêm, giữ đến tận đêm tân hôn", Hà cho biết.

"Bọn em đi du lịch qua đêm với nhau nhiều lần, ngủ chung nhiều lần nhưng chỉ ôm nhau nằm ngủ thôi. Em là đàn ông bình thường, cũng có nhu cầu nhất là khi ôm người con gái mình yêu. Nhưng em thương nhiều quá nên em chấp nhận", Quốc cho biết.

Đêm tân hôn đầy trắc trở

Hóa ra, đêm tân hôn hai vợ chồng trẻ ngủ ở nhà lớn của gia đình, vách tường mỏng dính, giường này cựa mình, giường kia nghe tiếng, lại còn có chùa kế bên nên hai vợ chồng chỉ dám nín thở nằm im.

"Em lên thuê phòng trọ, đã hỏi trước chủ nhà là "có cách âm không", tuy nhiên phòng trọ cách âm cũng không tốt. Hơn nữa, mỗi lần đụng vô bà ấy đã la "đau đau, đau đau" nên em đành buông ra. Cuối cùng 3 tháng sau ngày cưới chúng em mới có đêm tân hôn. Em mứng lắm", Quốc kể ngậm ngùi.

Ảnh minh họa: Internet

Tố về tật xấu của chồng, Hà cho biết chồng mê điện thoại, thích xem những chương trình xàm trên mạng. Trong khi chị chỉ chờ chồng tối về để tâm sự với nhau nhưng chồng chỉ chúi đầu vào điện thoại. Hơn nữa chồng cũng tiết kiệm quá "ăn không dám ăn, mặc không dám mặc". Ngoài ra, Quốc còn hay đi đá banh khuya rồi nhậu khuya khiến chị rất lo lắng cho sức khỏe của chồng.

"Em mong chồng sống thoải mái hơn một tí".

Còn Quốc cho biết vợ có tính cố chấp, mỗi khi giận nhau, vợ nói 1 lèo nhưng đến lượt anh nói thì vợ chặn hết cả facebook, zalo, anh buộc phải gửi mail liền phải đọc không chặn được. "Vợ anh có tính phóng khoáng quá. Trong bữa ăn thấy món ngon em nhịn nhường vợ thì cô ấy đặt sang một bên nói dành cho con chó hàng xóm. Chả nhẽ em đi dành ăn với con chó", Quốc phàn nàn.