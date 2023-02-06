‘Vỡ mộng’ sau sinh con chồng cương quyết ly hôn, nghe những lời yêu cầu, em rụng rời tay chân

Tâm sự 06/02/2023 15:43

Em chẳng thể ngờ những điều anh yêu cầu lại quá đáng và vô lý như vậy. Mới giai đoạn đầu của hôn nhân mà em sợ mình đã phải ly hôn.

Em và chồng em mới kết hôn được 1 năm, hiện đang có 1 bé trai 3 tháng tuổi. Hiện bọn em đang thuê nhà gần ông bà ngoại ở Hà Nội. Em cảm thấy mình may mắn khi lấy được người chồng có công việc ổn định, lại yêu vợ, thương con. Chồng em không rượu chè, cờ bạc, kiếm được tiền là anh lo cho gia đình.

Sau khi cưới, em không phải làm dâu nên cuộc sống khá dễ thở. Khi có thời gian, em thường xuyên về thăm bố mẹ. Bố mẹ thấy em mang bầu nên cưng chiều em như trứng mỏng. Mẹ em ngày nào cũng nấu đồ ăn tẩm bổ cho em.

Trưa em đi làm rồi về qua nhà bố mẹ ăn cơm, tối em mới về ăn cơm với chồng. Thậm chí khi vợ chồng giận dỗi, em cũng về nhà ngoại ngủ với mẹ. Có lần, em bị mẹ chồng xúc phạm, em cũng bỏ về nhà ngoại. Chồng em phải đến xin lỗi mấy lần rồi đón em về.

‘Vỡ mộng’ sau sinh con chồng cương quyết ly hôn, nghe những lời yêu cầu, em rụng rời tay chân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện mẹ chồng nàng dâu éo le đến tột cùng, sống nương tựa nhau không rời không bỏ

Sau khi em sinh con trai, em về nhà ngoại ở cữ. Bố mẹ em về hưu rồi, thấy con đầu, cháu sớm thì mừng lắm. Ông bà chăm bẵm em và con trai từng tí một. Em ở cữ mà sướng như công chúa, chẳng phải động chân, động tay làm việc gì.

Chồng em chỉ thỉnh thoảng qua thăm con nhưng không ở lại. Anh ấy bảo anh ấy không muốn "ở rể". Con em được 3 tháng rồi, em định đợi 3 tháng nữa khi con tròn 6 tháng, em sẽ nhờ ông bà ngoại trông cháu rồi đi làm trở lại.

Ép chọn về quê hay ly hôn

Vấn đề là chồng em và ông bà nội đang không vừa ý với dự định này. Họ muốn em về quê nội ở để con cháu được gần gũi với nhà nội. Nhưng em nói với chồng rằng em muốn ở Hà Nội để đi làm cho tiện và con được hưởng điều kiện y tế tốt nhất. Quê chồng em còn nghèo và lạc hậu, đi 40km mới đến bệnh viện tỉnh, cả huyện thậm chí còn không có trung tâm tiêm chủng dịch vụ!

‘Vỡ mộng’ sau sinh con chồng cương quyết ly hôn, nghe những lời yêu cầu, em rụng rời tay chân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thấy em không muốn về quê chồng thì nhà chồng em lại muốn vợ chồng em thuê nhà ở gần công ty chồng. Nếu bố mẹ em không sang trông cháu được thì em phải nghỉ làm trông con. Thấy em nhất định không chịu theo sự sắp xếp của nhà chồng thì anh mắng: "Em đã lấy chồng rồi thì phải theo chồng, phải theo sự sắp xếp của nhà chồng. Cớ sao em cứ bám riết lấy nhà ngoại, cái gì cũng nhà ngoại. Bao giờ em mới chịu tách nhà ngoại đây?"

Thế rồi, anh ấy nói rằng nếu em không chịu chuyển đến ở gần công ty chồng, ở nhà trông con thì anh sẽ đâm đơn ly hôn. Anh ấy muốn em lấy việc chăm con là ưu tiên hàng đầu. Chuyện tiền bạc anh ấy lo là được rồi. Mà lương chồng em đâu có cao, chỉ 10 triệu thôi mọi người ơi.

Em có nên ly hôn?

Tết sắp đến rồi mà chồng em đòi ly hôn, làm căng quá, em không biết phải làm sao. Em thì muốn ở gần nhà ngoại vì được ông bà ngoại đỡ đần, lại được đi làm với đúng niềm đam mê của em. Nhưng chồng và nhà chồng em lại khó khăn.

Em không biết mình có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay là ly hôn? Chồng em cũng rất thương con và chăm con. Em biết con không có bố ở cạnh quả là thiệt thòi lớn. Nhưng tư tưởng hai vợ chồng khác nhau quá, em sợ nếu tiếp tục sẽ khó dung hoà và sớm muộn gì cũng ly hôn.

 

3 tháng sau ngày cưới mới thực hiện trót lọt đêm tân hôn, vì những lý do éo le này mà chúng tôi bẽ bàng

3 tháng sau ngày cưới mới thực hiện trót lọt đêm tân hôn, vì những lý do éo le này mà chúng tôi bẽ bàng

Ai dè, đêm tân hôn ngỡ như mơ của cả hai lại đành ngậm ngùi 'bó gối' tận 3 tháng sau. Trước kia thương lắm mà cũng đã... nhịn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 3 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt