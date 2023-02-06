‘Vỡ mộng’ sau sinh con chồng cương quyết ly hôn, nghe những lời yêu cầu, em rụng rời tay chân

Sau khi cưới, em không phải làm dâu nên cuộc sống khá dễ thở. Khi có thời gian, em thường xuyên về thăm bố mẹ. Bố mẹ thấy em mang bầu nên cưng chiều em như trứng mỏng. Mẹ em ngày nào cũng nấu đồ ăn tẩm bổ cho em.

Em và chồng em mới kết hôn được 1 năm, hiện đang có 1 bé trai 3 tháng tuổi. Hiện bọn em đang thuê nhà gần ông bà ngoại ở Hà Nội. Em cảm thấy mình may mắn khi lấy được người chồng có công việc ổn định, lại yêu vợ, thương con. Chồng em không rượu chè, cờ bạc, kiếm được tiền là anh lo cho gia đình.

Trưa em đi làm rồi về qua nhà bố mẹ ăn cơm, tối em mới về ăn cơm với chồng. Thậm chí khi vợ chồng giận dỗi, em cũng về nhà ngoại ngủ với mẹ. Có lần, em bị mẹ chồng xúc phạm, em cũng bỏ về nhà ngoại. Chồng em phải đến xin lỗi mấy lần rồi đón em về.

Sau khi em sinh con trai, em về nhà ngoại ở cữ. Bố mẹ em về hưu rồi, thấy con đầu, cháu sớm thì mừng lắm. Ông bà chăm bẵm em và con trai từng tí một. Em ở cữ mà sướng như công chúa, chẳng phải động chân, động tay làm việc gì.

Chồng em chỉ thỉnh thoảng qua thăm con nhưng không ở lại. Anh ấy bảo anh ấy không muốn "ở rể". Con em được 3 tháng rồi, em định đợi 3 tháng nữa khi con tròn 6 tháng, em sẽ nhờ ông bà ngoại trông cháu rồi đi làm trở lại.

Ép chọn về quê hay ly hôn

Vấn đề là chồng em và ông bà nội đang không vừa ý với dự định này. Họ muốn em về quê nội ở để con cháu được gần gũi với nhà nội. Nhưng em nói với chồng rằng em muốn ở Hà Nội để đi làm cho tiện và con được hưởng điều kiện y tế tốt nhất. Quê chồng em còn nghèo và lạc hậu, đi 40km mới đến bệnh viện tỉnh, cả huyện thậm chí còn không có trung tâm tiêm chủng dịch vụ!

Ảnh minh họa: Internet

Thấy em không muốn về quê chồng thì nhà chồng em lại muốn vợ chồng em thuê nhà ở gần công ty chồng. Nếu bố mẹ em không sang trông cháu được thì em phải nghỉ làm trông con. Thấy em nhất định không chịu theo sự sắp xếp của nhà chồng thì anh mắng: "Em đã lấy chồng rồi thì phải theo chồng, phải theo sự sắp xếp của nhà chồng. Cớ sao em cứ bám riết lấy nhà ngoại, cái gì cũng nhà ngoại. Bao giờ em mới chịu tách nhà ngoại đây?"

Thế rồi, anh ấy nói rằng nếu em không chịu chuyển đến ở gần công ty chồng, ở nhà trông con thì anh sẽ đâm đơn ly hôn. Anh ấy muốn em lấy việc chăm con là ưu tiên hàng đầu. Chuyện tiền bạc anh ấy lo là được rồi. Mà lương chồng em đâu có cao, chỉ 10 triệu thôi mọi người ơi.

Em có nên ly hôn?

Tết sắp đến rồi mà chồng em đòi ly hôn, làm căng quá, em không biết phải làm sao. Em thì muốn ở gần nhà ngoại vì được ông bà ngoại đỡ đần, lại được đi làm với đúng niềm đam mê của em. Nhưng chồng và nhà chồng em lại khó khăn.

Em không biết mình có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay là ly hôn? Chồng em cũng rất thương con và chăm con. Em biết con không có bố ở cạnh quả là thiệt thòi lớn. Nhưng tư tưởng hai vợ chồng khác nhau quá, em sợ nếu tiếp tục sẽ khó dung hoà và sớm muộn gì cũng ly hôn.