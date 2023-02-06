Sau màn ân ái nồng nàn, tôi hét đến thảng thốt, đứng hình với món đồ dưới gối tiết lộ bí mật khủng khiếp

Tâm sự 06/02/2023 17:32

Sau đêm ân ái nồng nàn, suốt nửa tháng nay, tôi vẫn còn bàng hoàng với lời tuyên bố 'sốc' cùng món đồ bỏ trộm dưới gối...

Vào đêm tân hôn, sau màn ân ái nồng nàn, tình cờ tôi lật chiếc gối lên thì lập tức phải đứng hình khi nhìn thấy một vật đặt bên dưới. Đó là một cái kéo rất sắc!

Tôi hốt hoảng hỏi vợ có biết cái kéo đó của ai và tại sao nó lại ở dưới gối của vợ chồng tôi hay không. Lúc này vợ tôi mới đủng đỉnh trả lời: “Em đặt xuống dưới gối đấy”.

Tôi bảo vợ vứt ngay ra ngoài, ai lại đặt vật bằng sắt nhọn dưới gối đầu bao giờ. Nhưng vợ cười khẳng định với tôi rằng cô ấy làm vậy là có mục đích rất thực tế và thiết thực.

 

Sau màn ân ái nồng nàn, tôi hét đến thảng thốt, đứng hình với món đồ dưới gối tiết lộ bí mật khủng khiếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Em để đó, nếu anh mà léng phéng thì…”, tôi sợ run cả người sau câu trả lời của vợ. Hóa ra vợ để món đồ ấy dưới gối nhằm mục đích uy hiếp và dọa chồng chớ dại mà nghĩ đến chuyện phản bội vợ. Dù vợ không nói hết câu nhưng ai cũng hiểu là cô ấy sẽ làm ra hành động gì nếu tôi trót có mối quan hệ khác bên ngoài.

Tôi và vợ quen nhau qua mai mối, trong thời gian tìm hiểu tôi thấy cô ấy là người hiền lành, dịu dàng lại khá ít nói. Cứ nghĩ mình đã lấy được cô vợ hiền thục, ai ngờ đâu ngay đêm tân hôn cô ấy đã khiến tôi phải choáng váng thế này.

Sau đó nhiều lần tôi bảo vợ bỏ món đồ ấy đi, tôi là người đàn ông có trách nhiệm và biết suy nghĩ cho gia đình, sẽ không làm điều gì khiến vợ con phải tổn thương. Song vợ không nghe, còn lý luận rằng nếu tôi không định làm gì sai thì việc gì phải sợ.

Sau màn ân ái nồng nàn, tôi hét đến thảng thốt, đứng hình với món đồ dưới gối tiết lộ bí mật khủng khiếp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Và thế là nửa tháng nay rồi tôi đi ngủ với một cái kéo ở dưới gối đầu. Tất nhiên tôi cũng chẳng có ý định vớ vẩn gì nhưng vợ tôi như vậy có phải là người phụ nữ ghen tuông quá mức hay không?

Tôi chỉ sợ cuộc sống hôn nhân sau này sẽ không được yên bình khi vợ ghen khủng khiếp như thế?

 

Bắt quả tang vợ sắp cưới vào nhà nghỉ với người yêu cũ, tôi lao đến tận nơi khiến hai kẻ ê chề nhưng lại nhận câu trả lời không dám hủy hôn

Bắt quả tang vợ sắp cưới vào nhà nghỉ với người yêu cũ, tôi lao đến tận nơi khiến hai kẻ ê chề nhưng lại nhận câu trả lời không dám hủy hôn

Đúng lúc chạm mặt cô ấy, tôi bắt quả tang tại trận nhưng câu trả lời và lí do éo le này khiến tôi không thể từ hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 3 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 4 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt