Ly hôn được gần 7 năm, tôi 'hóa đá' ngay tại chỗ khi bất ngờ gặp lại vợ cũ ở công ty

Sau ly hôn, tôi vẫn sống cuộc sống tự do lông bông, cứ rảnh rỗi là đi uống rượu với bạn bè, dần dần cũng không còn ý chí phấn đấu, sự nghiệp và cuộc sống đều xuống dốc.

Tôi và vợ cũ quen nhau qua mai mối. Tiêu chuẩn chọn vợ của tôi chỉ có một, chính là đối phương nhất định phải có ngoại hình đẹp, nếu không, ngay cả gặp mặt anh cũng không muốn gặp. Vợ cũ của tôi lớn lên vô cùng xinh đẹp, nhưng sau khi ở bên nhau, tôi lại phát hiện đối phương có rất nhiều khuyết điểm. Bình thường thì dù cho người kia có thiếu sót thì một khi đã kết hôn, hai người muốn sống cùng nhau lâu dài, người còn lại cần phải học cách bao dung. Nếu ngay cả điều cơ bản nhất là “bao dung” cũng không có, căn bản hôn nhân không có khả năng hạnh phúc. Nhưng tôi thì không, anh luôn ghét bỏ vợ cũ, nói cô cái này không tốt, cái kia không tốt.

Ảnh minh họa: Internet Tôi là kiểu người thích náo nhiệt, thường xuyên ra ngoài tụ tập với bạn bè, mà vợ cũ của anh lại hoàn toàn trái ngược. Cô tương đối đơn giản, cũng không thích ăn diện, mỗi lần chồng muốn cô ra ngoài cùng, cô đều không muốn. Cho dù là cô đồng ý ra ngoài cùng chồng, chồng cô lúc nào cũng cảm thấy mất mặt vì cô, chính anh cũng từ từ không mang cô theo nữa. Sau đó khi công việc thăng tiến, tôi càng ngày càng không coi trọng vợ, luôn cảm thấy vợ không có giá trị, nên cuối cùng ly hôn cô. Sau ly hôn, tôi vẫn sống cuộc sống tự do lông bông, cứ rảnh rỗi là đi uống rượu với bạn bè, dần dần cũng không còn ý chí phấn đấu, sự nghiệp và cuộc sống đều xuống dốc.

Ảnh minh họa: Internet Cho đến một lần, tôi tình cờ gặp lại vợ cũ, đó là gần 7 năm sau ly hôn. Họ gặp nhau ngẫu nhiên tại một buổi họp mặt công ty. 4 mắt nhìn nhau, hai người cùng hóa đá tại chỗ. Họ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ tái ngộ dưới tình huống như vậy, Điều khiến tôi kinh ngạc nhất là không ngờ sau nhiều năm, vợ cũ đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ cô là một nữ cường nhân, có cả nhan sắc, tiền bạc và danh vọng trong tay. Thì ra sau ly hôn, vợ cũ không cam chịu cuộc sống tầm thường nữa, không muốn nhìn sắc mặt của đàn ông sống qua ngày, bắt đầu biết đề cao giá trị bản thân, Vợ cũ vốn có thiên phú rõ ràng về thiết kế đồ họa (Designer). Ban đầu cô sẽ giúp người khác làm trước để lấy kinh nghiệm, sau đó nhận được một sự trợ giúp nhỏ mà danh tiếng ngày càng lớn, rất nhiều thương hiệu nổi tiếng lựa chọn cô. Không ngờ từ một bà nội trợ, hiện tại vợ cũ đã là một chuyên gia thiết kế có tiếng. Cho nên thật sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, Nhất là thời đại hiện nay, 3 năm cũng đủ để một người biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Vợ cũ ban đầu khiến tôi khinh thường, bây giờ chính anh mới là kẻ trèo cao không nổi. Cho nên bình thường chớ xem thường người khác, kẻo sau này chính mình là kẻ phải bẽ bàng!

Ngủ qua đêm cùng bạn gái chỉ vì quá say, sáng dậy tôi tá hỏa phát hiện khi mất thứ quan trọng này Chúng tôi cũng mới chỉ quen nhau được khoảng 3 tháng nay. Cô ấy là bạn của một người quen cũ của tôi, gặp nhau trong đám cưới, tôi tình cờ cho nàng đi nhờ xe về.

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