Nửa đêm nghe tiếng đàn ông phát ra từ phòng vợ, tôi lạnh lùng ly hôn để rồi hối hận cả đời

Thắng thường xuyên phải đi công tác. Lần nọ, anh lại đi công tác và chuyến này về sớm hơn dự kiến 1 tuần. Hôm đó, máy bay hạ cánh lúc nửa đêm. Đến 2 - 3 giờ sáng, Thắng mới về tới nhà.

Trong đời sống vợ chồng, khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, bất đồng. Vấn đề là đôi bên giải quyết xung đột như nào cho thỏa đáng. Một thực tế chỉ ra rằng đa phần những cặp vợ chồng không chịu giao tiếp với nhau sẽ dẫn đến ly hôn và không ít trong đó là những vụ ly hôn sai.

Lúc vào nhà, vợ đã ngủ thiếp đi. Vì thế, anh định lặng lẽ mở cửa phòng, rón rén đi vào phòng ngủ. Nhưng còn chưa kịp đẩy của ra, đã nghe thấy từ bên trong phòng ngủ phát ra âm thanh của một người đàn ông. Anh vô cùng tức giận, ngay lập tức xoay người rời đi. Không nói không rằng, ngày hôm sau, anh liền chìa đơn ly hôn ra trước mặt vợ, từ đây về sau coi cô như kẻ thù mà đối đãi.

Ảnh minh họa: Internet

Vợ Thắng rất khó hiểu, cho rằng chồng đi công tác nhiều, vợ chồng xa cách nhiều ngày nên anh thay lòng đổi dạ mà nén đau thương, chấp nhận ly hôn. Sau khi đường ai nấy đi, cô cũng không thiết tha gặp anh lần nào nữa. Cứ như vậy, hai người cắt đứt liên lạc.

Không nghĩ tới có một ngày vợ chồng cũ lại đột nhiên gặp nhau. Thời gian trôi qua thật lâu, Thắng đối với vợ cũ cũng đã phá tan lớp băng lạnh hiềm khích khi xưa. Hai người chào hỏi nhau như những người bạn cũ.

Thực ra quá khứ đã qua thật lâu nhưng nhiều năm như vậy, trong lòng vợ cũ của Thắng vẫn tồn tại một nghi vấn không thể lý giải. Cô không biết năm xưa vì sao chồng lại đột ngột đề nghị ly hôn? Có phải vì anh đã có tình mới? Không nghĩ tới Thắng lại hỏi: “Người đàn ông đêm đó là ai?”

Về sau cả hai mới òa hiểu thì ra hôm đó là vợ Thắng đang xem lại video hai người từng cùng nhau quay, người đàn ông kia chính là Thắng khi còn trẻ. Giọng nói Thắng cứ ngỡ là nhân tình của vợ, hóa ra lại là của chính anh, nhưng ở phiên bản trẻ hơn!

Ảnh minh họa: Internet

Chồng thỉnh thoảng đi công tác, vợ ở nhà một mình không ngủ được, sẽ lật xem video của hai người trước kia xem lại. Đêm đó trùng hợp chồng trở về, vợ đã ngủ thiếp đi, video thì cứ phát đi phát lại, không may bị chồng nghe thấy. Thì ra đây chỉ là một hiểu lầm, không ngờ lại biến thành sai lầm, khiến hai người từ đó xa nhau.

Tình cảm vợ chồng sâu đậm đôi khi lại có thể bị ly tán bởi tình huống như một trò đùa. Chính câu chuyện này khiến chúng ta ngộ ra nhiều điều. Trong đó, việc thường xuyên thiếu giao tiếp trong hôn nhân có thể kéo theo những vấn đề rắc rối khác. Vậy nên, trong đời sống vợ chồng, đừng vội vàng làm bất cứ điều gì để cả đời sau phải hối tiếc.