Ngủ qua đêm cùng bạn gái chỉ vì quá say, sáng dậy tôi tá hỏa phát hiện khi mất thứ quan trọng này

Chúng tôi cũng mới chỉ quen nhau được khoảng 3 tháng nay. Cô ấy là bạn của một người quen cũ của tôi, gặp nhau trong đám cưới, tôi tình cờ cho nàng đi nhờ xe về.

Là trai chưa vợ, cũng đến tuổi lập gia đình, gặp đối tượng hợp lí là tôi chủ động ngay. Tôi hỏi thì cô ấy lại chưa có người yêu nên thấy càng thuận lợi. Tôi chủ động tán tỉnh, mời đi ăn, cà phê, hẹn hò… Cô ấy cũng ra điều ưng thuận nên nhanh chóng đáp lại. Chuyện tình cảm của chúng tôi diễn biến khá nhanh. Hiện tại thì bạn gái tôi đi làm cho một công ty tư nhân, lương tháng nghe đâu chỉ được hơn 4 triệu một chút. Cô ấy thuê nhà ở cùng với một người bạn nữa. Tất cả những gì tôi biết chỉ có vậy. Vì thời gian yêu nhau chưa lâu nên tôi chưa về thăm nhà bạn gái được… Tôi dự định khi nào xác định nghiêm túc, bàn luận chính xác với nhau thì sẽ về thăm nhà cô ấy.

Tôi ở phòng trọ một mình, bạn gái thường qua chơi rồi ngủ lại suốt. Chúng tôi cũng đều lớn tuổi cả rồi nên không thể tránh khỏi “chuyện ấy”. Tôi thấy rất hào hứng vì bạn gái và mình có vẻ rất hợp nhau chuyện chăn gối. Cứ tưởng như vậy một vài tháng, hai đứa tìm hiểu kĩ hơn rồi sẽ về ra mắt gia đình, tính chuyện cưới xin. Ảnh minh họa: Internet Cho tới một hôm, cô ấy điện thoại cho tôi bảo qua phòng cô ấy ngủ lại vì tối đó cô bạn thân về quê. Tôi hăm hở đồng ý, nghĩ lại có một đêm “mặn nồng” bên người yêu. Tối đó tôi đi lấy tiền hàng, vài chục triệu để trong cặp rồi ghé vào thẳng nhà bạn gái. Đêm đó, chúng tôi đã rất hạnh phúc…

Nhưng nào ngờ, sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cầm cặp đi làm. Tới cơ quan tôi mới tá hỏa phát hiện ra khoản tiền của mình không cánh mà bay. Chắc chắn không thể nào làm mất trên đường bởi vì từ nhà cô ấy tôi đi một mạch tới cơ quan, không ghé vào đâu khác cả. Tối qua lấy tiền xong tôi cũng chạy thẳng đến đó… Tôi điện thoại hỏi cô ấy nói không biết. Cô ấy bảo tôi chẳng hề nói có tiền trong người, giờ lại hỏi thế tức là đổ oan cho cô ấy, mang tiếng. Rồi cô ấy bảo chia tay đi. Cả ngày hôm đó tôi không thể nào liên lạc được nữa. Ảnh minh họa: Internet Nhớ tới người bạn cũ, tôi điện thoại để hỏi xem có biết quê quán cô ấy ở đâu không để đi tìm thì người bạn đó sửng sốt khi biết tôi yêu cô ta. Người bạn đó kể cô ấy xinh nhưng chuyện tiền nong dối trá lắm, thành thử bạn bè có ai chơi đâu, còn nợ đầm đìa ra đấy. Bạn tôi không biết là sau hôm đám cưới đó tôi lại đi hẹn hò với loại người như vậy chứ nếu không đã cảnh báo tôi rồi. Giờ tôi mất số tiền, nhưng đau đớn hơn là đã đặt niềm tin nhầm chỗ. Cô bạn gái mà tôi tin tưởng hóa ra lại chỉ là một loại ăn cắp, ăn trộm. Thật khốn khổ thay! Điều này tôi cũng chỉ biết câm lặng chẳng dám kể cho ai vì nói ra xấu hổ thêm mà thôi.

Nửa đêm nghe tiếng đàn ông phát ra từ phòng vợ, tôi lạnh lùng ly hôn để rồi hối hận cả đời Vợ chồng xa cách nhiều ngày nên anh thay lòng đổi dạ mà nén đau thương, chấp nhận ly hôn. Sau khi đường ai nấy đi, cô cũng không thiết tha gặp anh lần nào nữa. Cứ như vậy, hai người cắt đứt liên lạc.

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