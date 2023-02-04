Thai được 12 tuần, mẹ chồng đưa em đi siêu âm. Em bé trong bụng lại là gái. Lập tức bà thay đổi hẳn thái độ, đay nghiến em rằng chắc chắn em đã làm điều gì đó sai, không đúng như bà dặn, nên mới như thế.

Ngay sau khi biết đứa bé trong bụng em là gái, bố mẹ chồng đã bóng gió rằng lần này đẻ xong thì về bên ngoại, không ngờ họ lại thực hiện điều đó một cách cạn tàu ráo máng. Nhà chồng em có giàu hơn nhà em chút xíu, thế mà luôn coi em là chuột sa chĩnh gạo và đối xử với em rất coi thường. Họ luôn nhắc nhở em phải sống sao cho xứng đáng với sự may mắn đó. Khi em mang thai đứa con đầu, bố mẹ chồng đã luôn miệng nói, phải sinh được con trai. Nhưng em đã làm họ thất vọng, đứa con đầu là gái.

Dù sao, đó cũng là đứa cháu đầu tiên nên bố mẹ chồng em vẫn yêu thương bé, cũng có giúp em chăm con dù không nhiều. Khi bé được 2 tuổi, nhà chồng lại giục em sinh con, vì năm ấy nếu đẻ được con trai thì rất hợp. Dù thấy con đầu còn bé bỏng quá nhưng em vẫn vâng lời cho gia đình được êm ấm. Em ngoan ngoãn nghe tất cả những tư vấn của mẹ chồng về các phương pháp sinh con trai, từ việc chọn thức ăn đến tính ngày “hành sự”. Em có thai ngay đúng như sắp xếp của mẹ chồng, nên bà tin chắc kiểu gì em cũng sinh con trai. Bà chiều chuộng, săn sóc, nâng niu, dịu dàng với em chưa từng có. Thai được 12 tuần, mẹ chồng đưa em đi siêu âm. Em bé trong bụng lại là gái. Lập tức bà thay đổi hẳn thái độ, đay nghiến em rằng chắc chắn em đã làm điều gì đó sai, không đúng như bà dặn, nên mới như thế. Bà bảo em là đồ ăn hại. Về nhà, bố chồng em nghe xong cũng sầm mặt lại. Rồi ông bảo, mẹ mày bây giờ già yếu lắm rồi, không trông nom săn sóc được đâu, nếu muốn được chăm thì về nhà mẹ đẻ.

Ảnh minh họa: Internet Em đâu dám về, cũng đâu dám đòi hỏi được chăm sóc. Dù bụng mang dạ chửa, em vẫn cố gắng làm việc nhà, phục vụ gia đình chồng tốt nhất. Bố mẹ chồng em thì nhiều lần bóng gió, đẻ xong nên mang con về ngoại cho bà ngoại được chăm cháu chăm con kẻo lại trách nhà nội chiếm hết. Rồi cũng đến ngày sinh. Khi hai mẹ con được xuất viện, bố mẹ chồng em cũng có mặt, nhưng không phải vì họ quan tâm đến cháu. Mẹ chồng em gọi taxi cho hai mẹ con em lên, rồi nói cho tài xế địa chỉ nhà bố mẹ em. Bà nói cứ về đi, đồ đạc thì tối chồng em sẽ mang sang sau. Vừa sinh nở xong, em đã bị xua đuổi, hắt hủi như vậy, em buồn tủi đến mức mất sữa, con phải ăn sữa ngoài. Chồng em thì bị bố mẹ giữ bên đó, thỉnh thoảng mới thả cho sang thăm vợ con. Liệu có bố mẹ chồng nào tàn nhẫn như bố mẹ chồng em không hả các anh chị?

Trở về nhà bắt gặp vợ cùng gã đàn ông lạ mặt, tức giận tát cô ta 2 bạt tai và đệ đơn ly hôn, 1 năm sau tôi nhận hậu quả cay đắng tận cùng Nghe đến đây thì tôi cũng hoảng hốt vô cùng. Vợ tôi làm gì có ông anh họ nào, hơn nữa nếu có thật sao cô ấy không hề nói với tôi một lời? Chẳng lẽ vợ tôi thật sự ngoại tình ư?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luon-bi-bo-me-chong-coi-la-chuot-sa-chinh-gao-ngay-vua-ha-sinh-con-gai-trong-phong-mo-toi-soc-nang-truoc-hanh-ong-tan-oc-cua-me-chong-552417.html