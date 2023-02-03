Âm thầm lập mưu cho chị gái ngủ cùng với gã tàn phế để tránh kết hôn, 3 năm sau ngày bỏ nhà ra đi, tôi tức tối đến phát điên khi nhìn người bước từ trên ôtô xuống

Cách đây gần hai chục năm rồi, ông bà anh ta từng giúp đỡ ông bà nội tôi qua cơn nguy khốn. Ông nội tôi đã trịnh trọng hứa rằng ơn nghĩa này đời ông bà không trả được thì đến đời con cháu sẽ trả. Chỉ cần gia đình bên đó yêu cầu thì nhà tôi sẽ không từ chối.

Thời buổi nào rồi mà còn kết hôn để trả ơn, thật quá nực cười! Vậy mà ngày hôm đó bố mẹ lại gọi đến thông báo rằng tôi cần lấy một người đàn ông tàn tật, phải chống nạng mới đi lại được.

- Bố mẹ chọn con không phải vì thiên vị chị hơn. Mà bởi vì chị con bị vô sinh, mình trả ơn thì phải đàng hoàng, sao đi lừa người ta được?

Bẵng đi bao nhiêu năm, không ngờ có ngày nhà đó lại đến xin được hỏi cưới con gái cho con trai mình. Gia đình tôi chỉ có 2 cô con gái chưa chồng là tôi và chị gái.

Trước đây chị tôi từng yêu 1 người, gần cưới đi khám sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân, phát hiện chị tôi khó có con, anh ta liền chia tay. Chị vẫn một mình lẻ bóng cho tới bây giờ.

Tôi tức muốn phát điên. Chị ấy không sinh được con thì mới xứng đôi với gã trai tàn tật đó! Tôi xinh như hoa, khỏe mạnh, duyên dáng thế này, sao phải đày đọa cuộc đời mình trong cuộc hôn nhân với gã? Hơn nữa nhà gã phá sản rồi, đâu còn giàu như xưa nữa chứ!

Nhưng bố tôi rất nghiêm khắc, ông không cho từ chối. Ông con bảo thà gả tôi cho gã tàn tật ấy còn hơn là bạn trai tôi bây giờ. Ông vẫn phản đối tôi yêu bạn trai, chê anh ấy không đáng tin cậy. Biết không thể cứng đối cứng với bố, tôi liền âm thầm lập mưu khác.

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Vừa hay đến sinh nhật mình, tôi cố tình tổ chức, còn mời gã đàn ông kia đến. Trong bữa tiệc, tôi chuốc say chị gái và anh ta, sau đó hợp lực với mấy cô bạn thiết kế nhốt họ vào chung một phòng ngủ. Chuyện sau đó thành công như kế hoạch. Bố tức nổ phổi khi thấy chị gái tôi và anh ta nằm chung trên một chiếc giường. Họ thanh minh giải thích thế nào cũng không ai tin.

Thế là chị gái tôi nhanh chóng kết hôn với gã trai tàn tật ấy. Còn tôi tưởng đã được thỏa nguyện cưới người đàn ông mình yêu, ai ngờ vẫn bị bố phản đối. Cuối cùng chúng tôi quyết định bỏ trốn để có thể được sống bên nhau.

Mới đó mà đã 3 năm rồi, lần đầu tiên tôi trở về nhà sau khi bỏ ra đi. Bố nhìn thấy tôi thì giật mình nhưng nhanh chóng sập cửa bỏ vào phòng, còn mẹ bật khóc ôm lấy con gái thương xót. Tôi đưa con về mong được nương nhờ bố mẹ. Ban đầu sống chung với bạn trai khá hạnh phúc nhưng dần dần anh ta lộ bản chất là kẻ vũ phu, vô trách nhiệm còn ngoại tình. Không chịu đựng được nữa tôi đành bế con về xin bố mẹ tha thứ.

Vừa ngồi được một lát thì có chiếc ô tô lái vào sân, tôi thẫn thờ nhìn chị gái từ trên ghế lái bước xuống. Chị mở cửa bên kia bế xuống một đứa trẻ, cuối cùng là đến anh rể chống nạng xuống xe. Chị tôi xinh đẹp rực rỡ, đã sinh con trai, còn mua ô tô, cuộc sống đầy đủ dư dả.

Nghe mẹ kể mới biết, hóa ra chuyện phá sản là nhà bên đó nói dối. Từ sau anh rể bị tai nạn, anh giả vờ mình nghèo khổ để đề phòng phụ nữ đến với anh vì tiền. Sau đám cưới anh mới nói thật với chị tôi, bỏ tiền làm thụ tinh ống nghiệm để chị sinh được con, còn mua ô tô cho vợ chở cả nhà vì anh không lái xe được.

Hiện tại vợ chồng chị gái làm kinh doanh chung, thu nhập rất tốt. Chị được nhà chồng yêu quý vì không chê bai anh nghèo lại có khiếm khuyết. Rõ ràng họ cũng đã biết sự việc ngày hôm đó là do tôi âm mưu sắp đặt.

Nhịn chị gái viên mãn, giàu có mà tôi cay đắng vô cùng. Giá kể khi xưa tôi nghe theo bố, đừng cố vùng vẫy phản đối làm gì thì bây giờ người hưởng trọn những thứ này chính là tôi. Sao anh ta phải giả nghèo? Biết anh ta giàu có, tôi cũng sẽ cắn răng kết hôn. Tôi sẽ không phải ê chề nhục nhã, nhìn đâu cũng thấy u tối mịt mờ như bây giờ!