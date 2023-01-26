Làm nhân tình đại gia nhưng tôi và con vẫn phải sống trong bãi rác vì lý do "khó đỡ" này

Tôi mong anh hãy nghĩ gì đến đứa con tuấn tú này, nó cũng cần tình yêu thương của một người cha như bao đứa trẻ khác.

Tôi quen anh cách đây 18 năm. Hồi ấy, tôi là sinh viên và sống cùng gia đình anh một năm, nhà anh chơi thân với gia đình tôi. Anh hơn tôi 23 tuổi, đã có gia đình. Vì tôi trông cũng khá ưa nhìn và dễ thương nên anh có tình cảm. Một thời gian trôi qua, "chuyện đó" xảy ra, tôi mang thai ngoài tử cung. Lúc đấy tôi rất đau buồn nhưng bù lại anh có trách nhiệm, lo lắng cho tôi. Sau khi ra viện tôi thuê nhà trọ và học tiếp những năm còn lại. Anh vẫn chu cấp cho tôi việc học hành. Tôi đi làm thêm để chi tiêu chứ không hề có ý định phụ thuộc anh hoàn toàn. Rồi tôi quyết tâm sống tự lập, cắt đứt liên lạc với anh. Sau đó tôi lập gia đình sau khi yêu người đó 3 tháng và sinh con. Trong thời gian xa cách, thỉnh thoảng nhà tôi và nhà anh ấy gặp mặt, tôi không trốn tránh được. Gặp anh tôi nhận ra tình cảm của mình vẫn còn. Thêm một lần dại dột, tôi và anh lại lén lút hẹn hò, lúc đó con tôi được 4 tuổi. Rồi tôi có bầu, khi mang thai tôi không biết kà con của chồng hay của anh mỗi ngày đều lo lắng. Kết quả đó là con của anh. Tôi sợ sau này bị chồng chửi vì nuôi con tu hú nên đã tìm mọi cách li dị chồng khi đứa bé tròn một tuổi.

Dù không yêu thương chồng nhưng bỏ anh thì tôi thấy mình mang tội, chuỗi ngày dài sống trong dằn vặt, tôi nợ chồng một lời xin lỗi. Mẹ con tôi ra khỏi nhà, rồi vay mượn tiền mua một căn nhà 10m2 để ở. Sau li hôn một thời gian, tôi nói chuyện với người tình và anh đưa con đi xét nghiệm ADN, 100% là con anh. Anh phụ tôi 100 triệu trả tiền mua nhà và nói sau này khi con 18 tuổi anh sẽ chia phần cho con, giờ mẹ con tôi thiếu thốn gì thì anh giúp. Thực ra tôi không muốn gì hơn ngoài việc đổi nhà, mùa mưa thì ngập lụt, mùa nắng sợ bị cháy. Khu vực tôi ở cạnh một cái bãi rác to, hôi thối, chẳng khác nào khu ổ chuột. Nếu đổi nhà, tôi cũng đã có một tỷ chứ không phải anh lo hết, trong khi điều kiện anh dư sức lo cho mẹ con tôi căn nhà 2-3 tỷ. Ảnh minh họa: Internet Mỗi lần về căn biệt thự anh đang sống, tôi chạnh lòng thương con vô cùng. Giờ con tôi học lớp 6, anh không hề hỏi thăm hay chăm nom con. Anh chỉ đến một lần duy nhất khi nhận kết quả ADN. Căn nhà mẹ con tôi sống không bằng một góc nhà nuôi mấy thú cưng của anh. Tôi băn khoăn tại sao anh sống giàu sang như thế, con anh thì được đi đây đó trong ngoài nước, học này nọ, muốn gì được nấy, còn con tôi là gì? Nghĩ thế tôi lại chảy nước mắt vì thương con. Đã bao lần tôi đề cập đến chuyện đổi nhà, anh mắng chửi tôi thậm tệ. Tôi nói lại là không yêu cầu anh có trách nhiệm với tôi mà là với con, sau này con biết sự thật sẽ nghĩ sao khi có người cha sống trong giàu sang mà để con sống trong khu bãi rác. Tôi sợ sau này con sẽ hận bố.

Thời gian trôi qua, mình tôi nuôi con 13 năm nay, mỗi lần Tết tôi đưa con về, anh lén lì xì cho con được vài ba triệu thì để làm gì. Tôi lấy hết dũng cảm chia sẻ lên đây, mong được mọi người cho lời khuyên, bây giờ tôi phải làm gì? Lương tâm của một người mẹ luôn mong những điều tốt đẹp cho con. Tôi đã vì anh mà hy sinh cả tuổi xuân để nuôi con, không dám đi bước nữa vì sợ con tổn thương thêm lần nữa. Tôi 42 tuổi, công việc ổn định, đủ lo cho hai mẹ con. Tôi biết mình sai khi phản bội chồng nhưng các bạn hãy hiểu cho tôi vì tôi chỉ lấy chồng cho qua chuyện thì yêu thương gì. Tôi mong anh hãy nghĩ gì đến đứa con tuấn tú này, nó cũng cần tình yêu thương của một người cha như bao đứa trẻ khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-nhan-tinh-dai-gia-nhung-toi-va-con-van-phai-song-trong-bai-rac-vi-ly-do-kho-do-nay-547250.html