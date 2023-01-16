Chọn tuổi xông đất năm Quý Mão 2023 giúp "TAM KHÍ - Cát, Tài, Hỷ" đến cho gia chủ

Tâm linh - Tử vi 16/01/2023 11:04

Trong văn hóa của người Việt, xông nhà đầu năm là một trong những nghi thức quan trọng dịp Tết. Nếu tìm được người xông đất tốt, hợp tuổi thì làm ăn nên làm ra, mọi chuyện tốt lành

Xông đất là gì?

Xông đất hay còn gọi là đạp đất, xông nhà là tục lệ đã có từ lâu đời ở Việt Nam. Người xưa quan niệm rằng, người đầu tiên đến chúc Tết gia đình nếu là người hạp tuổi với gia chủ thì nguyên một năm, gia chủ sẽ gặp nhiều điều may mắn, tài lộc đến nhà.

Chính vì vậy mà sau thời điểm giao thừa, bước vào những giờ phút đầu tiên của năm mới, người Việt từ xưa rất coi trọng tục "xông đất".

Chọn tuổi xông đất năm Quý Mão 2023 giúp 'TAM KHÍ - Cát, Tài, Hỷ' đến cho gia chủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách chọn tuổi xông đất tết Quý Mão 2023

Trước hết cần lựa chọn người xông đất có tuổi hợp với gia chủ, tránh những tuổi Lục xung, Lục hại.... Nếu như chọn được người xông đất hợp tuổi sẽ giúp gia chủ làm ăn gặp nhiều may mắn, phát tài trong suốt một năm đồng thời gian đình cũng được hạnh phúc bình an.

Nên lựa chọn nam giới để xông đất, đặc biệt là những người có sức khỏe tốt, mặt mũi sáng sủa, có kinh nghiệm làm ăn, xởi lởi, vui vẻ hòa đồng để cả năm gia đình bạn cũng luôn gặp được thật nhiều may mắn, tài lộc.

5 tuổi xông đất năm 2023 tốt nhất

Theo ý kiến chuyên gia, 5 tuổi rất tốt và phù hợp để xông đất đầu năm 2023, hội tụ đủ "tam khí - Cát, Tài, Hỷ" bao gồm: Tuổi Tân Mùi (1991), Quý Hợi (1983), Tân Hợi (1971), Canh Tuất (1970), Nhâm Tuất (1982).
 
Ngoài 5 tuổi tốt nhất nên trên, dưới đây là một số tuổi khác cũng rất hợp xông nhà Tết này gồm:

  • Tuổi Đinh Mùi (sinh năm 1967)
  • Tuổi Quý Mùi (sinh năm 2003)
  • Tuổi Canh Tuất (sinh năm 1970)
  • Tuổi Bính Tuất (sinh năm 1946)
  • Tuổi Giáp Tuất (sinh năm 1994)
  • Tuổi Mậu Tuất (sinh năm 1958)
  • Tuổi Giáp Tuất (sinh năm 1994)
  • Tuổi Ất Sửu (sinh năm 1985)
  • Tuổi Tân Sửu (sinh năm 1961)
  • Tuổi Giáp Dần (sinh năm 1974)
  • Tuổi Mậu Dần(sinh năm 1998)
  • Tuổi Đinh Hợi (sinh năm 1947 và 2007)

Dưới đây là tuổi xông đất hợp với tuổi của từng gia chủ

  • Tuổi xông nhà cho gia chủ tuổi Tý: Hợi, Sửu, Thìn, Tuất.
  • Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Sửu: Sửu, Dậu, Tý Hợi.
  • Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Dần: Hợi, Tuất, Dần Ngọ.
  • Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mão: Mão, Mùi, Tuất, Hợi.
  • Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Thìn: Hợi, Dậu, Tý, Ngọ.
  • Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Tỵ: Sửu, Tuất, Ngọ, Dậu.
  • Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Ngọ: Hợi, Dần, Tuất, Mùi.
  • Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mùi: Mùi, Mão, Hợi, Ngọ.
  • Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Thân: Tuất, Ngọ, Tý, Thìn.
  • Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Dậu: Hợi, Sửu, Dần, Thìn.
  • Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Tuất: Tuất, Ngọ, Hợi, Dần.
  • Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Hợi: Dần, Mùi, Ngọ, Tuất.

Chọn ngày giờ xông nhà đẹp Tết Quý Mão

Chọn tuổi xông đất năm Quý Mão 2023 giúp 'TAM KHÍ - Cát, Tài, Hỷ' đến cho gia chủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

1. Nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý để đi xông đất đầu năm

 

Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọg trong dịp đầu Xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc Giao thừa đón năm mới.

 

Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành.

 

Theo Lịch vạn niên 2023, ngày mùng 1 Tết Quý Mão là ngày Canh Thìn, ngày Hoàng đạo, xuất hành đi xông đất xông nhà vô cùng cát lợi. Vậy còn giờ đi xông đất thì sao?

2. Giao thừa năm Quý Mão 2023 rơi vào giờ Thiên Lao Hắc đạo, có nên đi xông đất?

Nhiều người thắc mắc, giao thừa năm Quý Mão 2023 rơi vào giờ Thiên Lao Hắc đạo, vậy có nên xuất hành đi xông nhà hay không?

 

Giờ Thiên Lao là giờ xấu. Quan niệm xưa cho rằng, giờ này không nên làm những việc gì quan trọng như cưới xin, nhập trạch, an táng, khai trương, ký kết hợp đồng làm ăn, mua bán nhà cửa, xe cộ...

 

Vậy nên có ý kiến cho rằng, trong thời gian này không nên ra khỏi nhà hoặc đi lễ chùa, cầu tài lộc… để tránh gặp phải điềm xui xẻo. Thay vào đó, các thành viên trong gia đình nên sum vầy bên mâm cơm, trò chuyện, chúc Tết, ca hát vui vẻ, mừng tuổi đầu năm… hơn là ra ngoài.

 

Những kiêng kỵ khi đi xông đất đầu năm

Người xông đất đầu năm

Người đến xông đất đầu năm không nên mặc đồ trắng hoặc đồ đen.

Người có tuổi xung khắc với gia chủ, có tiền án, công danh chậm tiến, đạo đức không tốt thì không nên tới xông đất.

Thường nam giới xông đất sẽ tốt hơn vì nam giới nhiều dương khí hơn còn phụ nữ sẽ nhiều âm khí mà năm mới thì cần có dương khí vào nhà.

 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

Đúng 18h hôm nay, chủ nhật 8/1/2023, thần TÀI dẫn lối top 3 con giáp đường tài lộc cực ĐỎ, kiến tiền dễ như trở bàn tay, đón Tết ngập trong tiền vàng

Đúng 18h hôm nay, chủ nhật 8/1/2023, thần TÀI dẫn lối top 3 con giáp đường tài lộc cực ĐỎ, kiến tiền dễ như trở bàn tay, đón Tết ngập trong tiền vàng

Thần Tài chỉ ra danh sách 4 tuổi may mắn tiền bạc nhất ngày 8/1/2023, bước ra cửa là có lộc, họa lớn hỏa nhỏ được tiêu trừ, không còn gì đáng để chê.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi bói vui bói vui con giáp

TIN MỚI NHẤT

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 41 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 44 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp