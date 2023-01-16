Chọn tuổi xông đất năm Quý Mão 2023 giúp "TAM KHÍ - Cát, Tài, Hỷ" đến cho gia chủ

Chính vì vậy mà sau thời điểm giao thừa, bước vào những giờ phút đầu tiên của năm mới, người Việt từ xưa rất coi trọng tục "xông đất".

Xông đất hay còn gọi là đạp đất, xông nhà là tục lệ đã có từ lâu đời ở Việt Nam. Người xưa quan niệm rằng, người đầu tiên đến chúc Tết gia đình nếu là người hạp tuổi với gia chủ thì nguyên một năm, gia chủ sẽ gặp nhiều điều may mắn, tài lộc đến nhà.

Trước hết cần lựa chọn người xông đất có tuổi hợp với gia chủ, tránh những tuổi Lục xung, Lục hại.... Nếu như chọn được người xông đất hợp tuổi sẽ giúp gia chủ làm ăn gặp nhiều may mắn, phát tài trong suốt một năm đồng thời gian đình cũng được hạnh phúc bình an.

Nên lựa chọn nam giới để xông đất, đặc biệt là những người có sức khỏe tốt, mặt mũi sáng sủa, có kinh nghiệm làm ăn, xởi lởi, vui vẻ hòa đồng để cả năm gia đình bạn cũng luôn gặp được thật nhiều may mắn, tài lộc.

5 tuổi xông đất năm 2023 tốt nhất

Theo ý kiến chuyên gia, 5 tuổi rất tốt và phù hợp để xông đất đầu năm 2023, hội tụ đủ "tam khí - Cát, Tài, Hỷ" bao gồm: Tuổi Tân Mùi (1991), Quý Hợi (1983), Tân Hợi (1971), Canh Tuất (1970), Nhâm Tuất (1982).



Ngoài 5 tuổi tốt nhất nên trên, dưới đây là một số tuổi khác cũng rất hợp xông nhà Tết này gồm:

Tuổi Đinh Mùi (sinh năm 1967)

Tuổi Quý Mùi (sinh năm 2003)

Tuổi Canh Tuất (sinh năm 1970)

Tuổi Bính Tuất (sinh năm 1946)

Tuổi Giáp Tuất (sinh năm 1994)

Tuổi Mậu Tuất (sinh năm 1958)

Tuổi Giáp Tuất (sinh năm 1994)

Tuổi Ất Sửu (sinh năm 1985)

Tuổi Tân Sửu (sinh năm 1961)

Tuổi Giáp Dần (sinh năm 1974)

Tuổi Mậu Dần(sinh năm 1998)

Tuổi Đinh Hợi (sinh năm 1947 và 2007)

Dưới đây là tuổi xông đất hợp với tuổi của từng gia chủ

Tuổi xông nhà cho gia chủ tuổi Tý: Hợi, Sửu, Thìn, Tuất.

Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Sửu: Sửu, Dậu, Tý Hợi.

Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Dần: Hợi, Tuất, Dần Ngọ.

Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mão: Mão, Mùi, Tuất, Hợi.

Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Thìn: Hợi, Dậu, Tý, Ngọ.

Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Tỵ: Sửu, Tuất, Ngọ, Dậu.

Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Ngọ: Hợi, Dần, Tuất, Mùi.

Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mùi: Mùi, Mão, Hợi, Ngọ.

Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Thân: Tuất, Ngọ, Tý, Thìn.

Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Dậu: Hợi, Sửu, Dần, Thìn.

Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Tuất: Tuất, Ngọ, Hợi, Dần.

Tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Hợi: Dần, Mùi, Ngọ, Tuất.

Chọn ngày giờ xông nhà đẹp Tết Quý Mão

Ảnh minh họa: Internet

1. Nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý để đi xông đất đầu năm

Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọg trong dịp đầu Xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc Giao thừa đón năm mới.

Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành.

Theo Lịch vạn niên 2023, ngày mùng 1 Tết Quý Mão là ngày Canh Thìn, ngày Hoàng đạo, xuất hành đi xông đất xông nhà vô cùng cát lợi. Vậy còn giờ đi xông đất thì sao?

2. Giao thừa năm Quý Mão 2023 rơi vào giờ Thiên Lao Hắc đạo, có nên đi xông đất?

Nhiều người thắc mắc, giao thừa năm Quý Mão 2023 rơi vào giờ Thiên Lao Hắc đạo, vậy có nên xuất hành đi xông nhà hay không?

Giờ Thiên Lao là giờ xấu. Quan niệm xưa cho rằng, giờ này không nên làm những việc gì quan trọng như cưới xin, nhập trạch, an táng, khai trương, ký kết hợp đồng làm ăn, mua bán nhà cửa, xe cộ...

Vậy nên có ý kiến cho rằng, trong thời gian này không nên ra khỏi nhà hoặc đi lễ chùa, cầu tài lộc… để tránh gặp phải điềm xui xẻo. Thay vào đó, các thành viên trong gia đình nên sum vầy bên mâm cơm, trò chuyện, chúc Tết, ca hát vui vẻ, mừng tuổi đầu năm… hơn là ra ngoài.

Những kiêng kỵ khi đi xông đất đầu năm Người đến xông đất đầu năm không nên mặc đồ trắng hoặc đồ đen. Người có tuổi xung khắc với gia chủ, có tiền án, công danh chậm tiến, đạo đức không tốt thì không nên tới xông đất. Thường nam giới xông đất sẽ tốt hơn vì nam giới nhiều dương khí hơn còn phụ nữ sẽ nhiều âm khí mà năm mới thì cần có dương khí vào nhà.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm