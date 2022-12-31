Đúng 7 ngày tới, THẦN MAY MẮN ĐỔI gọi tên 3 con giáp VẬN PHÁT TÀI ngay trong tầm tay, phúc lộc tề tựu, hỷ sự ập vào nhà, phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 31/12/2022 07:46

Nhờ sự khôn ngoan, khéo léo trong đối nhân xử thế nên Mùi được quý nhân nuông chiều, thần tài chiếu cố, tiền của cứ vơi lại đầy, chẳng cần lo lắng cơm áo gạo tiền.

Tuổi Tý

Chúc mừng người tuổi Tý là con giáp phát tài 7 ngày tới. Những thành tích tốt trong công việc sẽ giúp bạn thu về được một khoản tiền rủng rỉnh khiến nhiều người ngưỡng mộ.

 

Với người làm công ăn lương, chắc chắn bạn không thể thiếu được những khoản thưởng nóng nhờ thành tích cao và những đóng góp cho tập thể. May mắn hơn, một số người còn có thể chạm tay vào cơ hội được thăng chức, tăng lương.

 

Với người làm ăn kinh doanh, bạn khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nên chẳng sợ đối thủ cạnh tranh chơi xấu. Bạn nắm bắt rõ thế mạnh và phát huy đúng lúc, đúng chỗ, từ đó thu hút được lượng khách hàng trung thành ngày càng đông đảo.

 

Nếu thời gian và khả năng cho phép, con giáp này có thể nghiên cứu mở rộng thị trường hoặc quy mô kinh doanh của mình. Tất nhiên, bạn sẽ hơi vất vả hơn một chút, nhưng công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

 

Đúng 7 ngày tới, THẦN MAY MẮN ĐỔI gọi tên 3 con giáp VẬN PHÁT TÀI ngay trong tầm tay, phúc lộc tề tựu, hỷ sự ập vào nhà, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

 

Nhiều khoản tiền đổ về túi dồn dập trong 7 ngày tới này giúp người tuổi Thìn không còn phải lo lắng đến vấn đề chi tiêu.

 

Với người làm công ăn lương, thành tích khả quan trong công việc giúp bạn nhận được nhiều tiền thưởng nóng hoặc hoa hồng. Đây là thành quả vô cùng xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra.

 

Nếu sắp xếp được thời gian rảnh, bạn hoàn toàn có thể nhận thêm các công việc tay trái để góp phần cải thiện thêm thu nhập hoăc nghiên cứu thêm về các lĩnh vực đầu tư, giúp tiền đẻ ra tiền.

 

Với người làm ăn kinh doanh, đây là thời điểm rất thích hợp để bạn mở rộng quan hệ xã giao, kí kết hợp đồng. Tháng này hứa hẹn bạn sẽ được tiếp xúc với những đối tác lớn, giúp con đường kiếm tiền hanh thông hơn trước nhiều. 

 

Đúng 7 ngày tới, THẦN MAY MẮN ĐỔI gọi tên 3 con giáp VẬN PHÁT TÀI ngay trong tầm tay, phúc lộc tề tựu, hỷ sự ập vào nhà, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

 

Tình hình tài chính của người tuổi Thân có những biến chuyển tích cực vào thời điểm cuối năm 2022. Bạn có khả năng kiếm tiền về đầy túi, khiến chính bạn và mọi người xung quanh đều phải ngạc nhiên.

  

Với người làm công ăn lương, những thành tích tốt trong công việc là yếu tố khiến cấp trên liên tục dành cho bạn những khoản thưởng nóng. Thậm chí, một số người còn chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương, khiến cuộc sống ngày càng ổn định hơn.

 

Nếu có khoản tiền dư dả, con giáp phát tài 7 ngày tới có thể suy nghĩ đến việc đầu tư vào những lĩnh vực mới. Bản mệnh nên tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm, đáng tin cậy đi trước, như vậy, bạn sẽ có được những quyết định đúng đắn hơn, hạn chế nguy cơ tốn tiền hao của.

 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 0h ngày 30/12, "thời đến cản không kịp", 3 con giáp bội thu vào cuối năm 2022, gặt hái thành công về cả công việc và tiền bạc năm 2023

Đúng 0h ngày 30/12, "thời đến cản không kịp", 3 con giáp bội thu vào cuối năm 2022, gặt hái thành công về cả công việc và tiền bạc năm 2023

Số trời đã định, người thuộc top con giáp may mắn này sẽ có năm 2023 ngập trong nhung lụa, sung sướng như tiên, làm gì cũng hanh thông suôn sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   Bói vui bói vui con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 47 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 2 giờ 47 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 3 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 4 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia