Sau hôm nay (5/11 âm) tới Rằm tháng Chạp 2022, chính tài trợ vận, top 3 con giáp có cơ hội đổi vận, thu cả đống tiền về tay!

Tâm linh - Tử vi 27/12/2022 09:23

Về sự nghiệp, sẽ có thành tích đặc biệt xuất sắc và được lãnh đạo khen thưởng gấp đôi, 3 con giáp này có thể đón “tin vui kép” trong thời điểm tới.  

Tuổi Tị

Xét dưới góc độ tử vi khoa học, từ giờ tới Rằm tháng Chạp 2022, người tuổi Tị có sao quý nhân chiếu mạng, công việc hay chuyện tiền bạc đều được trợ giúp đáng kể. 

 

Người khác có thể chịu ảnh hưởng xấu từ yếu tố khách quan như tình hình kinh tế sa sút, lạm phát cao..., nhưng người tuổi Rắn vẫn đủ thông minh và khôn ngoan để tìm ra lối đi riêng, kinh doanh buôn bán một vốn bốn lời, tiền bạc vì thế mà không ngừng đổ về túi. 
 

Tài lộc của tuổi Tị trong những ngày tới chủ yếu đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh buôn bán, thế nên cần phải nhanh chóng chớp lấy thời cơ, đừng để mình chậm trễ vì bất cứ lý do nào.

  

Trong vòng tròn 12 con giáp, tuổi Tị khá lận đận về cả chuyện tiền bạc lẫn tình cảm. Nhưng từ giờ tới Rằm tháng Chạp, sao đổi ngôi không ngừng, vận khí hanh thông giúp đương số làm gì cũng thuận lợi, đón tin vui liên tiếp, luôn ở thế “mở cờ trong bụng”, vui tươi chào đón năm mới Quý Mão. 

 

Sau hôm nay (5/11 âm) tới Rằm tháng Chạp 2022, chính tài trợ vận, top 3 con giáp có cơ hội đổi vận, thu cả đống tiền về tay! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

 

Tuổi Dậu là cái tên thứ 2 được nhắc tới trong danh sách những con giáp phát tài Rằm tháng Chạp 2022 này. Từ giờ tới Rằm chính là khoảng thời gian bản mệnh dễ dàng tìm kiếm được cơ hội kiếm tiền về tay. 

  

Trời chẳng phụ lòng người có tâm và có tầm, thế nên cả người làm công ăn lương lẫn người làm kinh doanh, chỉ cần chăm chỉ làm việc và chủ động nắm bắt thời cơ thì tất sẽ có tin báo tiền ào ào đổ về nhà.

 

Càng gần ngày Rằm thì tài lộc càng dồi dào sung túc, đương số không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện kiếm tiền để chi tiêu cho dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão sắp tới. Thay vào đó, hãy dành thời gian lên kế hoạch cho những dự định tiêu xài của mình để sao cho vừa thỏa mãn niềm vui tinh thần, vừa đảm bảo tài chính ổn định.

 

Về sự nghiệp, sẽ có thành tích đặc biệt xuất sắc và được lãnh đạo khen thưởng gấp đôi, người tuổi Dậu có thể đón “tin vui kép” trong thời điểm tới.  

 

Sau hôm nay (5/11 âm) tới Rằm tháng Chạp 2022, chính tài trợ vận, top 3 con giáp có cơ hội đổi vận, thu cả đống tiền về tay! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

 

Thời điểm từ giờ tới Rằm tháng Chạp sao đổi ngôi không ngừng, vận khí có sự biến động từng ngày từng giờ. Nhờ những bài học đáng quý rút ra từ việc mất tiền do đặt niềm tin sai chỗ hoặc bị nợ nần chưa trả mà người tuổi Tý biết cách biến nguy thành cơ để xoay chuyển tình thế. 
 

May mắn không tự nhiên mà có, nó là sự cố gắng miệt mài của bạn trong suốt thời gian qua. Đây chính là khoảng thời gian để bạn thu về nợ cũ lẫn nợ mới, thu hồi vốn liếng và lợi nhuận trong kinh doanh, đầu tư. Càng về những ngày cận Rằm tháng Chạp cát khí càng tăng mạnh, tiền bạc cứ thế chảy ầm ầm về túi những chú Chuột. 

 

Điểm đáng ngạc nhiên ở chỗ, dù làm nghề kinh doanh buôn bán tự chủ hay làm công ăn lương thì đều có thu nhập đáng ngưỡng mộ trong thời gian tới. Người làm công ăn lương sắp xếp thời gian để làm thêm kiếm tiền hay được thu về khoản lương thưởng hậu hĩnh. Còn người làm kinh doanh buôn bán thì không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào đến bên mình, dù nhặt tiền lẻ cũng chẳng làm bạn nản lòng.

 

 * Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Chính Tài nâng đỡ, 3 con giáp này làm gì cũng thuận lợi, nhất là những người đang đương chức đương quyền hay làm chủ doanh nghiệp sẽ có tài lộc vượng phát, công việc hanh thông thuận lợi. 

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