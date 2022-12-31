ĐÀN ÔNG PHÚC LỚN mới cưới được phụ nữ sinh vào tháng âm lịch này: Không những ĐẸP mà còn GIỎI và ĐẢM, không lấy làm vợ thì hơi phí!

Tâm linh - Tử vi 31/12/2022 19:22

Họ là người lạc quan, dễ hòa đồng, chịu thương chịu khó, chu đáo, giỏi chăm lo cho gia đình, chồng con, đàn ông lấy vợ sinh tháng này thì hay lấy được cô gái có ngoại hình đẹp, trắng trẻo, đầy đặn, khỏe mạnh.

Tháng 2 âm lịch

Theo tháng sinh âm lịch tốt cho nữ, tháng 2 âm lịch là tháng Mộc, thuộc tiết đầu xuân, cỏ cây mọc lên, phụ nữ sinh vào tháng  này cuộc đời nhẹ nhàng, thân hình mềm mại như liễu.

 

Đặc biệt là phụ nữ sinh vào các ngày mùng 9, 16 và 18 âm lịch thì vô cùng đảm đang, đỡ đần cho gia đình, chồng con nên thuộc top vượng phu ích tử. Họ luôn luôn có trách nhiệm với gia đình 2 bên, coi trọng chữ hiếu, họ luôn quan niệm rằng “phúc đức tại mẫu”, mình ăn ở tốt cho con cái được nhờ.

 

Phụ nữ sinh vào tháng 2 là người dịu dàng, biết quan tâm, chiều chuộng chồng nên sẽ ai mà lấy được cô ấy rất có động lực, cuộc đời của 2 người từ nghèo khó thành giàu có, của cải từ 2 bàn tay của 2 vợ chồng làm nên, không ngại khó ngại khổ cùng chồng cố gắng, miễn chồng biết làm ăn là được.

 

ĐÀN ÔNG PHÚC LỚN mới cưới được phụ nữ sinh vào tháng âm lịch này: Không những ĐẸP mà còn GIỎI và ĐẢM, không lấy làm vợ thì hơi phí! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

 Tháng 4 âm lịch

 

Xem bói tháng sinh âm lịch thấy tháng 4 âm lịch là tháng Hỏa, cuối xuân đầu hạ vạn vật tươi tốt là thời điểm đặc biệt tốt đẹp. Phụ nữ sinh vào tháng này có tính cách mạnh mẽ, tài vận hanh thông, độc lập, quyết đoán và thích có những hành động thiết thực để chăm sóc, lo lắng cho gia đình.

 

Hơn nữa, họ có thể chịu đựng gian khổ, chăm chỉ, cần cù, chịu khó giúp chồng từng bước cải thiện cuộc sống bằng thái độ kiên trì, rất tiết kiệm, chỉ cần họ muốn làm là sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. 

 

Người này sống vô cùng thực tế, không mơ mộng, đam mêm vật chất nhưng không thích xin xỏ người khác, toàn tự lực cánh sinh cố gắng.

 

Đặc điểm nổi bật nhất mà đấng mày râu thích ở cô gái này là đảm đang, nấu ăn ngon, sành ăn và hiểu chuyện.

 

Nếu sau khi kết hôn mà gia đình tự kinh doanh thì kết quả rất tốt, may mắn là số không khổ lâu, chỉ cần cố gắng là có của ăn của để.

 

Tháng 8 âm lịch

 

Tháng 8 âm lịch là tháng thuộc hành Kim, mùa thu vàng là mùa thu hoạch nên phụ nữ sinh vào tháng này sẽ rất may mắn, mang lại tài lộc phú quý cho chồng, hay được gả vào gia đình giàu có.

 

Kể cả khi họ được gả vào những gia đình bình thường cũng sẽ mang lại sự thịnh vượng cho gia đình của chồng, may mắn, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn từng ngày.

 

Phụ nữ sinh vào tháng 8 âm lịch là người thẳng thắn, bộc trực và thực dụng, không thích bon chen, không thích khoe khoang nên rất biết cách tăng thu nhập và giảm chi tiêu. Có thể tiết kiệm được một khoản tiền lớn, rất giỏi giáo dục con cái, con cái sẽ thành đạt trong học tập và sự nghiệp dưới sự giáo dục của cô gái này.

 

ĐÀN ÔNG PHÚC LỚN mới cưới được phụ nữ sinh vào tháng âm lịch này: Không những ĐẸP mà còn GIỎI và ĐẢM, không lấy làm vợ thì hơi phí! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tháng 9 âm lịch

 

 

Theo tháng sinh âm lịch tốt cho nữ, tháng 9 âm lịch là tháng mặt Trăng cực sáng ở trần gian, Trăng thu sáng, sương giăng trắng xóa sinh ra những cô gái da trắng, hiền lành, thanh lịch.

 

Họ là người lạc quan, dễ hòa đồng, chịu thương chịu khó, chu đáo, giỏi chăm lo cho gia đình, chồng con, đàn ông lấy vợ sinh tháng này thì hay lấy được cô gái có ngoại hình đẹp, trắng trẻo, đầy đặn, khỏe mạnh.

 

Phụ nữ sinh vào tháng 9 âm lịch là người trung thành, đáng tin cậy, có tài quản lý tài chính xuất sắc, biết hoạch định tài sản trong gia đình, phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn, chồng con vô cùng hạnh phúc, càng về già lộc lá càng về với gia đình bạn.

 

Tháng 11 âm lịch

 

Tháng 11 âm lịch là tháng tiểu Thủy, sắp đến thu đông và cũng là tháng gần cuối năm. Phụ nữ sinh vào tháng này trời sinh giàu có, hiền lành, nhân hậu, sống biết điều, đối xử tốt với gia đình và con cái. Từ bé đã thông minh, ham học hỏi, trực giác nhạy bén, học hỏi nhiều cách kiếm tiền, có năng lực tốt để tích lũy của cải.

 

Họ yêu chồng con, kính trọng cha mẹ chồng, phụng dưỡng cha mẹ 2 bên nên sẽ làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp, gia đình hưng vượng, con cái phát tài, vượng phu ích tử, chồng con và chính bản thân họ được hưởng phúc lành vô tận.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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