5 ngày cuối năm Nhâm Dần: Top 3 nhận lộc trời ban, làm gì cũng hái ra tiền, sau Tết Nguyên đán bội thu tài lộc

5 ngày tới phúc khí vây quanh người tuổi Tý giúp bạn làm gì cũng dễ bề thành công hơn.

Con giáp này làm việc nhẹ nhàng, xử lý các kế hoạch đâu ra đấy. Bằng những kinh nghiệm sẵn có, lại có thêm sự hậu thuẫn của cấp trên, con giáp này không gặp bất cứ khó khăn nào, dù đó có là những nhiệm vụ khiến người khác phải ngán ngẩm.

Càng gần tới Tết 2023 cát khí vượng còn đem tới niềm vui ở phương diện tài lộc cho những chú Chuột. Kinh doanh buôn bán gặp thời nên tài lộc được ào ào đổ về túi. Bạn chẳng cần phải lo nghĩ gì nhiều mà tiền tài tự kéo đến, chỉ cần bản mệnh chăm chỉ, biết tu chí làm ăn là không bao giờ phải sợ rơi vào cảnh túng thiếu.

Chẳng những vậy, chuyện tình yêu hạnh phúc viên mãn là nguồn cổ vũ tinh thần không nhỏ cho bản mệnh. Tình cảm gia đình ngày một gắn kết, các thành viên đồng lòng cùng chuẩn bị đón Tết đến xuân về. Người độc thân đón nhận tình cảm từ người yêu thương mình thật lòng.

Ảnh minh họa: Internet





Tuổi Mùi

Tuổi Mùi đón nhận cát khí khi bước sang năm Quý Mão 2023. Con giáp này có nhiều sao tốt trợ mệnh nên cuộc sống có nhiều chuyển biến đáng kể. Bản mệnh biết nắm cơ hội thì chắc chắn có thể vươn lên mạnh mẽ.

Dù cũng gặp không ít khó khăn nhưng tuổi Mùi có nhiều điểm sáng trên con đường tài lộc. Bản mệnh là một trong những con giáp giỏi kiếm tiền trong năm Quý Mão.

Tử vi dự báo rằng những dự định làm ăn kinh doanh của tuổi Mùi đều diễn ra như dự tính ban đầu. Bản mệnh thậm chí có thể đạt kết quả tốt hơn mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Con giáp may mắn cuối năm 2022 này cũng gọi tên cả người tuổi Tị. Bạn có nhiều bước chuyển mình mạnh mẽ, gặt hái trái ngọt.

Tuổi Tị gây ấn tượng bằng sự thông minh, nhanh trí của mình. Chính những tư tưởng cởi mở, phóng khoáng giúp bạn nhanh chóng tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người, quá trình hợp tác tốt đẹp nên mọi việc tiến triển càng thêm phần thuận lợi.

Đây là thời cơ thuận lợi để tuổi Tị bứt phá trong công việc. Vận trình sự nghiệp của bạn có đạt được thành tựu lớn lao hay không là nhờ những biểu hiện và quyết định ở thời điểm này. Hãy nắm chắc cơ hội lần này bởi nếu bỏ lỡ thì không biết đến khi nào mới gặp lần nữa nên đừng chần chừ thêm nữa, tranh thủ hăng hái hơn nhé.

Cát vận lên cao cũng rất có lợi cho đường làm ăn của những chú Rắn. Dù là buôn bán nhỏ hay lớn thì đều có thể có thu hoạch bất ngờ, lợi nhuận khá rủng rỉnh. Tiền bạc không còn là nỗi lo lắng thường trực của con giáp này nữa, nhờ vậy bạn có thể thoải mái sắm sửa chuẩn bị cho Tết.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm