Sau ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp "cá chép hóa rồng" tài lộc dồi dào, tiền vào như nước từ giờ đến Tết Nguyên đán 2023

Tâm linh - Tử vi 16/01/2023 10:51

Chúc mừng 3 con giáp may mắn trong năm 2023 này, tiền bạc và công việc phất như diều gặp gió, làm gì cũng thành công vang dội.

Tuổi Tý

Cát khí vượng cộng thêm Tam Hợp cục nâng đỡ đem tới niềm vui ở phương diện tài lộc cũng như công danh, sự nghiệp cho những chú Chuột. 

Đúng Tết ông Công ông Táo, con giáp này hứng trọn niềm vui trong chuyện làm ăn, những người đang kinh doanh thì buôn bán đắt hàng, đặc biệt là những ai làm hàng ăn, hàng mã hoặc bán thực phẩm, hoa quả.

Chỉ cần bạn có thể chịu khó một chút và lên kế hoạch chi tiêu hợp lý hơn thì việc làm giàu cho chiếc két nhỏ của mình trước Tết 2023  là điều không khó.

Khi sự nghiệp thăng tiến, đãi ngộ mọi mặt đương nhiên sẽ tăng lên và bạn sẽ ổn định hơn. Chất lượng cuộc sống được cải thiện nhưng cũng phải gánh nhiều trách nhiệm hơn, dù vất vả một chút nhưng hưởng lộc ông Táo thì cứ phải chịu khó nhé Tý.

Sau ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp 'cá chép hóa rồng' tài lộc dồi dào, tiền vào như nước từ giờ đến Tết Nguyên đán 2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Không chỉ nổi tiếng với sự thông minh, nhanh trí, những người tuổi Mão còn rất thân thiện và hoà đồng. Nhờ vậy mà mỗi lần gặp khó khăn, con giáp này đều có thể dễ dàng vượt qua. Trong công việc, tuổi Mão được lòng đồng nghiệp xung quanh nên luôn nhận được sự giúp đỡ của quý nhân.

Trong 7 ngày tiếp theo, tuổi Mão sẽ được mời tham gia rất nhiều buổi tụ tập lớn nhỏ từ những người bạn, đồng nghiệp cũ. Mặc dù không quá thích thú nhưng họ cần chuẩn bị chăm chút hơn cho vẻ ngoài vì đây là cơ hội tốt để con giáp này gặp gỡ mọi người. Sự tinh tế trong giao tiếp, thấu hiểu tâm lý đối phương sẽ là “chìa khoá” để tuổi Mão kết thân với những người thú vị, tài giỏi.

Sau ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp 'cá chép hóa rồng' tài lộc dồi dào, tiền vào như nước từ giờ đến Tết Nguyên đán 2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

 

Được Tam Hợp cục nâng đỡ, người tuổi Thìn làm gì cũng thuận lợi may mắn, nhất là những người đang kinh doanh buôn bán mặt hàng phục vụ ăn uống, cúng bái dịp cuối năm.

Những bạn tuổi Thìn làm việc ở chùa, đền hoặc chăm cúng dường, làm việc thiện cũng được hưởng thành quả lớn trong dịp Tết ông Táo này.

Những cống hiến của bạn và gia đình trong năm qua đủ để thấy được Thìn đã nỗ lực ra sao, bạn xứng đáng được hưởng may mắn, được Táo Quân kể công với Ngọc Hoàng.

Những cơ hội hoàn toàn mới đang mở ra trước mắt bạn, sự giàu có sẽ không đến ngay lập tức nhưng nó đã đến rồi. Mức độ dốc toàn lực của bạn sẽ quyết định kết quả thu hoạch cuối cùng.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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