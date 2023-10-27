Hốt hoảng mất 5 chỉ vàng, con dâu "bóng gió" nghi ngờ mẹ chồng và cái kết muối mặt khi biết... "thủ phạm" không ngờ tới

Tâm sự 27/10/2023 16:10

Đến lúc này, em mới hỏi mẹ chồng thì bà lắp bắp, nói không muốn nhà cửa nặng nề nên đã lấy tiền túi đi mua vàng để trả cho con dâu.

Thú thật với các chị, em vốn dĩ không muốn sống chung với mẹ chồng. Từ khi chưa kết hôn, em đã quán triệt vấn đề này, nhưng rồi số phận thế nào, bọn em vừa cưới được 3 tháng thì bố chồng qua đời. Lúc ấy mẹ chồng em suy sụp lắm, sợ bà nghĩ quẩn, chồng em đành về đón mẹ lên.

Hốt hoảng mất 5 chỉ vàng, con dâu 'bóng gió' nghi ngờ mẹ chồng và cái kết muối mặt khi biết... 'thủ phạm' không ngờ tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng em nông dân chân chất, chẳng biết đến những thứ hiện đại. Chỉ đơn giản như việc, em đang giảm cân nên không muốn ăn, mẹ chồng thì lại bắt phải ăn thật nhiều để còn có sức mang bầu. Hai mẹ con nói qua nói lại, em cáu gắt, thế là bà ra ban công ngồi khóc một mình.

Thật ra em không muốn không khí gia đình căng thẳng, nhưng hai thế hệ sống cùng nhau, chắc chắn phải nảy sinh mâu thuẫn. Tính em đúng là hơi nóng nảy nên có phần làm mẹ chồng bị tổn thương.

Vài ngày trước, em phát hiện bị mất 5 chỉ vàng. Hỏi chồng thì anh thề thốt nói không lấy. Nhà có 3 người, bây giờ vợ chồng em không đụng vào, em nghi ngờ mẹ cũng phải. Chưa kể bà ở nhà cả ngày, chỉ ra ngoài lúc đi chợ, làm gì có ai vào được. Mặc dù em không nói thẳng nhưng vẫn bóng gió, và mẹ chồng em hiểu điều này.

Hôm qua, mẹ chồng em đưa cho em 5 chỉ vàng rồi nói bà mượn tạm, vì quên nên không hỏi em. Lúc ấy em giận lắm, còn cầm vàng đi thẳng vào phòng mà không nói gì. Thế nhưng một lát sau, em gái em đến nhà, giọng hớt hải: "Chị Linh, cất cái này ngay".

Hốt hoảng mất 5 chỉ vàng, con dâu 'bóng gió' nghi ngờ mẹ chồng và cái kết muối mặt khi biết... 'thủ phạm' không ngờ tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con bé cầm đúng 5 chỉ đưa cho em, còn em thì ngỡ ngàng vì trước đó mẹ chồng vừa nhận là lấy của mình. Thấy em ngây người, em gái tiếp tục: "Hôm trước nhân lúc mẹ chồng chị đi chợ, mẹ lẻn vào lấy vàng của chị để đi đánh đề đấy. May mà hôm nay em phát hiện, chị đổi ngay khóa nhà đi". Đến lúc này, em mới hỏi mẹ chồng thì bà lắp bắp, nói không muốn nhà cửa nặng nề nên đã lấy tiền túi đi mua vàng để trả cho con dâu.

Em áy náy quá các chị ạ. Tối qua chồng em về nhà, biết chuyện còn chửi em một trận. Bây giờ lão vẫn còn giận em lắm. Sau chuyện này, em muốn bù đắp cho mẹ chồng nhưng không biết làm thế nào để mẹ con hòa hợp hơn, các chị chỉ em vài cách với.

Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 26 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 52 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ