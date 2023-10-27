Đón mẹ chồng lên chăm ở cữ, nàng dâu vứt cho cái giường xếp và cách xử lý của anh chồng xứng đáng điểm 10

Tâm sự Eva 27/10/2023 16:06

Cô ấy than thở chuyện chăm con bận rộn, rồi bắt tôi phải về quê đón mẹ.

Đến giờ thì tôi đã hiểu, những người chồng mệt mỏi thế nào khi vợ và mẹ của họ có mâu thuẫn. Chuyện mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở, bản thân tôi bây giờ mới có thể trải nghiệm. Tôi mới kết hôn được gần một năm, vợ chồng tôi vừa đón đứa con đầu lòng cách đây nửa tháng.

Đón mẹ chồng lên chăm ở cữ, nàng dâu vứt cho cái giường xếp và cách xử lý của anh chồng xứng đáng điểm 10 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ nhỏ đến lớn, vợ tôi đã được bố mẹ nuông chiều. Vì thế sau khi kết hôn, cô ấy nhất quyết không chịu sống chung với mẹ chồng. Trong khi mẹ tôi hiền lành, cả đời chẳng bao giờ nói nặng với ai nửa câu.

Vậy mà đối với con dâu, mẹ tôi rón rén từng chút một. Hồi vợ tôi mang bầu, hễ thèm thứ gì là gọi về cho mẹ, ngày hôm sau, mẹ tôi sẽ gửi xe ra ngay. Tôi nhớ có lần vợ bị động thai, mẹ tôi lên chăm con dâu nửa tháng mới về.

Như người khác thì vợ tôi phải biết trân trọng mẹ, đằng này, cô ấy liên tục đòi hỏi và cáu kỉnh mỗi khi mẹ làm gì trái ý. Đợt này sinh con, ỷ mình mệt mỏi nên vợ tôi càng quá đáng. Mỗi lần tôi phân tích, cô ấy lại đòi ly hôn. 

Bình thường tôi ngủ ngoài ghế sofa, mẹ và vợ ngủ một phòng để tiện chăm con (nhà tôi chỉ có một phòng). Hôm ấy khi tôi đang ngủ thì thấy vợ lớn tiếng bỏ giường xếp xuống và nói mẹ ngủ bên ngoài. Biết có chuyện, tôi lấy điện thoại ra quay rồi vào phòng hỏi vợ tại sao, cô ấy liền bảo do mẹ ngủ ngáy, cô ấy không chịu được nên đẩy bà ra ngoài.

Đón mẹ chồng lên chăm ở cữ, nàng dâu vứt cho cái giường xếp và cách xử lý của anh chồng xứng đáng điểm 10 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện đến nước ấy, tôi quyết định không nhường nhịn nữa, ngay ngày hôm sau, tôi chở mẹ ra bến xe về quê. Trước đó, tôi cũng nói với vợ rằng không đồng ý để cô ấy tiếp tục xem thường mẹ chồng nữa. Đồng thời, tôi đã gửi cho mẹ vợ, bà cũng có con dâu nên không thể trách việc mà tôi làm. Về phần vợ, chỉ vài hôm sau khi mẹ về quê, vợ tôi đã cảm thấy không chịu được. Cô ấy than thở chuyện chăm con bận rộn, rồi bắt tôi phải về quê đón mẹ. Có điều tôi vẫn còn băn khoăn lắm, bây giờ về quê đón mẹ, liệu vợ tôi có tiếp tục hạch sách mẹ chồng không?

Gặp người đỡ đẻ cho mình, vừa nhìn thấy chị ấy tôi xấu hổ khép chân lại khi nghĩ tới chuyện quá khứ

Gặp người đỡ đẻ cho mình, vừa nhìn thấy chị ấy tôi xấu hổ khép chân lại khi nghĩ tới chuyện quá khứ

Hiện tại con tôi vẫn nằm trong lồng kính, còn tôi nghĩ đến hôm đi đẻ mà ngượng ngùng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 40 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 1 giờ 6 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Lời thông báo bất ngờ lúc nửa đêm khiến tôi dứt áo ra đi trong đêm tối

Lời thông báo bất ngờ lúc nửa đêm khiến tôi dứt áo ra đi trong đêm tối

Sự đổi thay của người yêu 5 năm sau cuộc trò chuyện với gia đình

Sự đổi thay của người yêu 5 năm sau cuộc trò chuyện với gia đình

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt