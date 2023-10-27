Gặp người đỡ đẻ cho mình, vừa nhìn thấy chị ấy tôi xấu hổ khép chân lại khi nghĩ tới chuyện quá khứ

Tâm sự Eva 27/10/2023 12:01

Hiện tại con tôi vẫn nằm trong lồng kính, còn tôi nghĩ đến hôm đi đẻ mà ngượng ngùng.

Tôi biết chuyện mình sắp kể chẳng hay ho gì. Bởi suy cho cùng, tôi là người có lỗi trước. Trước khi trở thành vợ chồng, tôi và Hùng từng là người yêu. Khi ấy, anh vẫn chưa ly hôn với vợ cũ. Thực ra hai người đã có những rạn nứt nhỏ, chỉ là chị ấy mới sinh con chưa được bao lâu, Hùng không muốn làm tổn thương nên mới qua lại với tôi một cách lén lút.

Gặp người đỡ đẻ cho mình, vừa nhìn thấy chị ấy tôi xấu hổ khép chân lại khi nghĩ tới chuyện quá khứ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi đến với nhau được 1 năm thì bị phát hiện. Chuyện ở thế đã rồi, Hùng quyết định ly hôn vợ. Con gái còn nhỏ nên anh để vợ cũ được quyền nuôi con. Hàng tháng, anh vẫn gửi tiền chu cấp đều đặn cho con. Thậm chí tôi còn thay anh mua quần áo, đồ chơi rồi gửi sang cho con bé.

 

Về phần chúng tôi, sau khi Hùng độc thân, chúng tôi đường đường chính chính đến với nhau. Đám cưới dù không lớn nhưng đong đầy tình cảm. Đến bây giờ, tôi và Hùng đã kết hôn được hơn 1 năm rồi.

Sau khi cưới, tôi có thai một bé trail. Chồng tôi rất chu đáo, anh quan tâm và lo lắng cho tôi từng chút một. Thậm chí chúng tôi còn đăng ký sinh dịch vụ ở một bệnh viện quốc tế, với chi phí gần 100 triệu đồng cho ca đẻ trọn gói.

Tính tôi rất thích đi du lịch, sợ sau này ở cữ không được đi chơi, tôi năn nỉ chồng cho mình đi chuyến cuối trước khi lên bàn đẻ. Lúc này, cái thai của tôi mới được 32 tuần mà thôi. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Đêm ấy tôi vỡ ối, bụng gò liên tục và có dấu hiệu chuyển dạ. Không kịp di chuyển về bệnh viện đã đặt sẵn, chúng tôi đành ghé vào một bệnh viện tỉnh.

Gặp người đỡ đẻ cho mình, vừa nhìn thấy chị ấy tôi xấu hổ khép chân lại khi nghĩ tới chuyện quá khứ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào phòng sinh được một lúc thì bác sĩ đỡ đẻ của tôi xuất hiện, và đó chính là vợ cũ của chồng tôi mọi người ạ. Thấy tôi vật vã trên giường sinh, chị ấy hơi bất ngờ, sau đó nói nhỏ: "Đừng hét lớn, cố gắng giữ sức, sẽ xong sớm thôi".

Thú thật lúc ấy tôi xấu hổ lắm, chỉ muốn khép chân lại rồi đi về nhà. Chừng 2 tiếng sau thì tôi sinh, mẹ tròn con vuông. Hiện tại con tôi vẫn nằm trong lồng kính, còn tôi nghĩ đến hôm đi đẻ mà ngượng ngùng. Có lẽ sau tất cả, chị ấy đã vượt qua được nỗi đau kia và không còn hận thù chúng tôi nữa. 

Vợ nhẫn tâm bỏ đi để lại đứa con còn đỏ hỏn, chồng đau đớn 'hận thấu xương' nhưng lại cay khóe mắt khi biết sự thật

Vợ nhẫn tâm bỏ đi để lại đứa con còn đỏ hỏn, chồng đau đớn 'hận thấu xương' nhưng lại cay khóe mắt khi biết sự thật

Tôi có gọi lại thì nghe vợ khóc và nói rất nhiều, rằng cô ấy không thể tiếp tục sống cảnh mẹ chồng nàng dâu.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 38 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 1 giờ 4 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Lời thông báo bất ngờ lúc nửa đêm khiến tôi dứt áo ra đi trong đêm tối

Lời thông báo bất ngờ lúc nửa đêm khiến tôi dứt áo ra đi trong đêm tối

Sự đổi thay của người yêu 5 năm sau cuộc trò chuyện với gia đình

Sự đổi thay của người yêu 5 năm sau cuộc trò chuyện với gia đình

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt