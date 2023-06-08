Học ngay 5 tuyệt chiêu 'kích thích điểm G' của nàng, đảm bảo chị em 'ngất ngây' mỗi lần được chạm đến

Tâm sự 08/06/2023 12:50

Nếu cánh mày râu biết cách 'kích thích điểm G' của nàng thì chắc chắc mỗi lần 'lâm trận' là mỗi lần nàng 'điêu đứng xin tha'.

Không như ở nam giới có thể đạt được khoái cảm sau khi xuất tinh. Ở phụ nữ cần nhiều điều hơn thế mà người ta gọi là màn dạo đầu. Khi bạn kích thích đủ độ và điểm trúng "huyệt" của nàng, cô ấy sẽ được hưởng thụ những giây phút lên tiên và bạn cũng được hưởng lây những khoảnh khắc này. Tuy nhiên đây là việc đòi hỏi sự trải nghiệm, kiến thức và sự hợp tác của cả hai.

Các chị em đừng ngần ngại tự tìm hiểu bản thân mình trước. Ông bà ta có câu “biết mình biết ta trăm trận trăm thắng”. Chính vì vậy, chỉ khi bạn biết cơ thể bạn muốn gì, phù hợp với gì bạn mới có thể dẫn dắt cho đối phương biết, để thỏa mãn những mong muốn đó.

Học ngay 5 tuyệt chiêu 'kích thích điểm G' của nàng, đảm bảo chị em 'ngất ngây' mỗi lần được chạm đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hãy tự thả lỏng mình và tìm kiếm những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể. Hãy mạnh dạn thủ thỉ với đối phương bằng những lời lẽ đầy kích thích.

Về phía nam giới, nếu không phải là một anh chàng từng trải tình trường thì bạn nên tìm hiểu thêm kiến thức giới tính, trao đổi với người yêu của mình những gì cô ấy mong muốn.

Theo các nhà nghiên cứu về tình dục, người phụ nữ cần một màn dạo đầu đầy kích thích mới có thể đạt cực khoái. Chính vì vậy bạn cần phải biết cách tăng hưng phấn cho nàng qua các bước sau:

Những chiếc hôn môi nóng bóng

Đừng bao giờ bỏ qua những nụ hôn ngay khi ở trên giường. Bởi sự tiếp xúc giữa hai đôi môi chính là khởi nguồn cho một "cuộc yêu" nồng cháy. Hãy kết hợp khả năng hôn điêu luyện của mình với bàn tay xoa nhẹ vào những vùng nhạy cảm như: mông, đùi, eo, lưng… Chắc chắn sẽ khơi dậy ham muốn từ nàng.

Học ngay 5 tuyệt chiêu 'kích thích điểm G' của nàng, đảm bảo chị em 'ngất ngây' mỗi lần được chạm đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vùng vai, gáy và cổ

Một nụ hôn nhẹ lên vai hoặc cổ của nàng cũng sẽ khiến cho nàng khẽ rùng mình, sẵn sàng bắt đầu một "cuộc yêu" đầy hứng khởi.

Ngực

Vùng ngực là nơi tập trung rất nhiều dây thần kinh và vô cùng nhạy cảm. Chỉ cần một va chạm khẽ cũng khiến nàng run bắn lên. Vì vậy, bạn đừng bao giờ bỏ qua vùng này mà hãy tập trung vào nó nhiều hơn. Hãy xoa tay, mơn trớn, và cắn nhẹ vào nhũ hoa của nàng bạn sẽ thấy đôi gò bồng đào của nàng cương cứng và nhô cao hơn. Đây là một dấu hiệu tốt cho thấy nàng đã sẵn sàng để lâm trận.

Học ngay 5 tuyệt chiêu 'kích thích điểm G' của nàng, đảm bảo chị em 'ngất ngây' mỗi lần được chạm đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

“Cô bé”

Đây chính là vùng cấm địa ngọt ngào và cũng là vùng trung tâm điểm G cuối cùng mà cả hai cùng hướng tới. Tuy nhiên, bạn cần bình tĩnh đừng vội vàng thâm nhập vào “cô bé”.

Trước hết hãy dùng tay vuốt ve và massage khám phá “cô bé”. Bạn cũng có thể kết hợp cả oral sex để thâm nhập vào bên trong và kích thích vào điểm G của “cô bé”. Điều này sẽ khiến nàng ngất ngây khi bị đụng chạm.

Sử dụng “cậu bé”

Đây là vũ khí cuối cùng và lợi hại nhất của cánh đàn ông. Hãy nhẹ nhàng thâm nhập vào “cô bé” nhưng đừng vội vào sâu bên trong. Hãy “dạo chơi” và mơn trớn bên ngoài “cô bé” trước khi xâm nhập vào bên trong.

Chỉ cần biết cách dẫn dắt chàng chạm đúng điểm G và kích thích chúng, chắc chắn cả hai sẽ có những giây phút tuyệt diệu vô cùng đáng nhớ trong những lần ân ái. 

Học ngay 5 tuyệt chiêu 'kích thích điểm G' của nàng, đảm bảo chị em 'ngất ngây' mỗi lần được chạm đến - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the kích thích điểm G

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