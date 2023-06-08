Hí hửng mang đồ tặng bạn trai, cô gái rụng rời khi chứng kiến điều ấy, cả người bần thần không nói nên lời

Tâm sự 08/06/2023 09:58

Khi chứng kiến điều ấy, tôi không còn muốn nói thêm điều gì, vô cùng kinh ngạc khi anh ấy làm vậy.

Mình là sv năm cuối trường N. còn anh thì đã đi làm đc vài năm. Gia đình mình cũng bình thường nên mình vừa học vừa làm để có trang trải cuộc sống và phụ bố mẹ. Mình và anh quen nhau khi mình năm nhất đại học, một khoảng thời gian cũng khá lâu để có thể thấu hiểu nhau. Năm nay sinh nhật anh vừa hay lại trùng với ngày 14/2 (do sinh nhật anh tính ngày âm). Thấy anh thích mặc áo sơ mi nên mình cũng có úp mở là sẽ tặng cho anh, anh cũng đồng ý và cùng lên web lựa mẫu với mình.

Mình có bảo anh là cùng nhau đi ra cửa hàng để lựa cho đúng ý nhưng anh lại bảo xa nên không đồng ý đi. Mình đành tự đi một mình, lựa đúng kiểu anh muốn với giá xấp xỉ 1 triệu đồng, đối với một đứa sinh viên như mình thì đó là cả gia tài.

Hí hửng mang đồ tặng bạn trai, cô gái rụng rời khi chứng kiến điều ấy, cả người bần thần không nói nên lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hí hửng mang về gói lại thật đẹp và mang tặng anh. Mình muốn anh mặc chiếc áo vào ngày sinh nhật nên mình đã tặng cho anh sớm hơn 3 ngày. Tưởng chừng anh sẽ vui, nhưng không, khi mở hộp quà ra câu nói đầu tiên của anh là sao xấu vậy, nhìn hình đẹp mà sao thực tế lại xấu thế này, form xấu quá mặc lên trông không đẹp nên anh một mực đòi đổi mẫu khác. Mình có nói với anh là bill mình đã vứt đi rồi thì làm sao mà đổi được thế là anh quay qua khó chịu với mình, anh bảo mình ngang bướng, không hợp mà cứ ép anh mặc rồi giận hờn các thứ.

Mình thật sự rất sốc và buồn vì món quà mình tặng anh lại không coi trọng. Trong khi đó những món quà anh tặng mình giữ rất kĩ, áo quần anh tặng trước đây mặc dù bây giờ mình không bận vừa đi chăng nữa mình cũng không nỡ vứt hoặc cho người khác, mình xếp lại cẩn thận và cất để làm kỉ niệm.

Hôm nay anh lại làm mình rất buồn, bây giờ mình rối lắm, không biết nên làm thế nào cho phải. Liệu mình có nên tiếp tục mối quan hệ này không?

 

Nguồn: NEU Confessions

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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