Gục ngã khi nghe tin mẹ ruột nhập viện, chưa kịp hoàn hồn lại, mẹ chồng vội vã nhét thứ này vào tay tôi

Em tôi báo tin mẹ bị đột quỵ đang cấp cứu ở viện và phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên nên cần tiền gấp. Mà tôi lại mới mua đất xong, tiền không có. Bấn loạn quá, tôi gọi điện cho chồng về rồi khóc ầm lên.

Mẹ chồng tôi là người cam chịu và luôn nhẫn nhịn vì các con. Về làm dâu 4 năm, tôi càng thương bà hơn. Bố chồng tôi gia trưởng, thích làm chủ gia đình nhưng lại lười biếng, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do mẹ chồng làm cả. Thế nhưng chỉ cần bà làm sai hay không đúng ý, ông liền lớn tiếng mắng mỏ vợ ngay trước mặt các con. Chồng tôi khuyên mãi, chuyện này mới giảm bớt. Cuối tuần, mẹ chồng đều bảo chồng tôi đưa tôi về ngoại chơi. Bà còn chuẩn bị quà cho thông gia. Cũng không có gì quý giá, khi thì chục trứng, khi thì ít rau nhà, khi là con gà mái tơ... Nhưng tôi trân trọng những thứ quà ấy lắm.

Mấy tháng trước, mẹ chồng lấy trong tủ ra một cái hộp nhỏ cho tôi xem. Mở hộp ra, tôi choáng nặng khi thấy toàn vàng là vàng. Bà nói đó là số vàng bà tích cóp cả đời để sau này dưỡng già. Bà tin tưởng nên mới cho tôi xem và hỏi tôi nên đem số vàng ấy đầu tư vào đất đai hay gửi ngân hàng cho yên tâm. Tôi bảo bà hỏi và thống nhất ý kiến với bố chồng chứ tôi không đưa ra quyết định được. Lúc đó, mẹ chồng trầm buồn, bảo bố chồng định đem hết số vàng này cho con gái riêng (bố chồng tôi có con riêng bên ngoài, nhỏ hơn chồng tôi 4 tuổi) để con bé xây nhà. Nhưng đây là tiền mà bà tích cóp dành dụm bao nhiêu năm nay, bà không cam tâm đưa hết cho con riêng của chồng. Tôi từng nghe chồng kể chuyện này và anh từng nói hận bố vì ông đã đối xử tệ bạc với mẹ. Nhưng mẹ chồng tôi vì quá thương con nên không nhẫn tâm ly hôn.

Ảnh minh họa: Internet 2 ngày trước, khi đang nấu ăn thì tôi nhận điện thoại từ em trai. Em tôi báo tin mẹ bị đột quỵ đang cấp cứu ở viện và phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên nên cần tiền gấp. Mà tôi lại mới mua đất xong, tiền không có. Bấn loạn quá, tôi gọi điện cho chồng về rồi khóc ầm lên. Mẹ chồng tôi nghe chuyện, bà hối thúc tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào viện với mẹ. Rồi bà chạy vào phòng, lát sau cầm theo chiếc túi vải và nhét vào tay tôi, kêu chồng đưa tôi đi gấp. Lên xe rồi, bà còn nói với theo: "Mẹ cho con để con lo cho mẹ bên ấy. Không cần phải trả lại đâu". Mở túi vải ra xem, tôi chết lặng khi thấy nhẫn, lắc vàng, dây chuyền vàng trong ấy. Nước mắt tôi rơi lã chã. Nhờ số vàng ấy mà gia đình tôi có tiền lo cho mẹ đẻ của tôi nhưng tôi không dám tưởng tượng ra cảnh bố chồng biết chuyện sẽ phản ứng như thế nào? Với lại đây là số vàng dưỡng già của mẹ chồng, tôi không thể không trả bà nhưng chưa thể trả lại ngay được. Tôi nên làm gì cho mẹ chồng để báo đáp công ơn này đây?

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