Giữa đêm tân hôn có tiếng gõ cửa phòng, tưởng tôi say giấc nên chồng rón rén ra ngoài, thấy điều kì lạ nên tôi lén theo dõi và vô tình nghe được sự thật bẽ bàng

Tâm sự 30/11/2022 07:11

Hôm qua là đêm tân hôn của chúng tôi nên hai vợ chồng ở lại nhà anh. Vì lạ nhà, lạ giường nên tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được.

Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả. Bố mẹ đều làm kinh doanh, bản thân tôi cũng đang làm việc cho công ty của gia đình sau khi đi du học nước ngoài về. Có thể nói, cuộc sống vật chất của tôi khá dư dả. Nhưng chuyện tình cảm thì lại không được như mong muốn.

Thành từng là nhân viên cấp dưới của bố tôi ở công ty. Khi tôi mới về nước, bố tôi giao nhiệm vụ cho anh dạy tôi làm quen với công việc hàng ngày. Bố tôi bảo Thành là trợ thủ đắc lực của ông, cũng là người mà ông cho rằng có nhân cách tốt.

Qua một thời gian tiếp xúc, tôi và Thành đã đến với nhau trong sự ủng hộ của gia đình. Nhà Thành không giàu có, bố anh mất sớm, giờ chỉ còn mẹ già. Lúc đầu đến với Thành, tôi cũng e dè vì sợ sau này phải về nhà anh sống cùng mẹ chồng nếu kết hôn. Nhưng chồng tôi nói anh muốn ở nhà vợ vì bố mẹ tôi cũng chỉ có một đứa con. Hơn nữa nhà anh ở xa trung tâm thành phố, nếu chuyển về đấy ở, chúng tôi sẽ không tiện đi làm. Thấy chồng nói có lý, tôi cũng nghĩ đơn giản rằng anh đang muốn tốt cho mình.

Suốt thời gian chúng tôi chuẩn bị đám cưới, Thành cũng tỏ ra rất biết điều. Khi bố tôi ngỏ ý muốn cho chúng tôi một căn hộ cao cấp, Thành chủ động từ chối và nói anh hy vọng bố mẹ có thể để chúng tôi được tự lực cánh sinh.

Giữa đêm tân hôn có tiếng gõ cửa phòng, tưởng tôi say giấc nên chồng rón rén ra ngoài, thấy điều kì lạ nên tôi lén theo dõi và vô tình nghe được sự thật bẽ bàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm qua là đêm tân hôn của chúng tôi nên hai vợ chồng ở lại nhà anh. Vì lạ nhà, lạ giường nên tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Sợ chồng thức giấc, tôi cứ nằm im cho đến khi có tiếng gõ cửa. Lúc đầu tôi định lên tiếng, nhưng Thành lại bật dậy rất nhanh rồi rón rén ra khỏi phòng. Khi anh hé cửa ra thì tôi nhìn thấy bên ngoài là mẹ chồng.

Tôi thấy rất lạ, đêm hôm nếu không phải là chuyện quan trọng thì có chuyện gì mà mẹ chồng tôi lại gõ cửa chứ? Thế là tôi lén lút đi theo mọi người ạ. Đứng ở cầu thang, tôi nghe mẹ chồng nói với con trai: "Con đã nói với nhà bên ấy chưa, giờ người ta cứ đòi tiền mẹ, lãi mẹ đẻ lãi con. Làm sao mẹ có số tiền lớn như thế để trả nợ đây?".

Chồng tôi trấn an mẹ rồi nói chỉ cần vài tháng nữa, anh sẽ làm tôi và cả nhà tôi tin tưởng hơn. Đến khi đó, mẹ anh muốn bao nhiêu tiền cũng được. Tôi nghe được cuộc nói chuyện ấy mà chao đảo. Không ngờ sau vẻ ngoài tốt bụng của chồng lại là một âm mưu to lớn, những điều tôi nghe quả thật là bí mật đêm tân hôn, điều tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến. 

Giữa đêm tân hôn có tiếng gõ cửa phòng, tưởng tôi say giấc nên chồng rón rén ra ngoài, thấy điều kì lạ nên tôi lén theo dõi và vô tình nghe được sự thật bẽ bàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã nghĩ tới chuyện ly hôn, nhưng lại sợ bố mẹ tổn thương vì con gái mới lấy chồng một đêm đã đòi bỏ chồng. Theo mọi người, tôi nên cố gắng đợi thêm vài tháng nữa rồi mới dứt khoát hay chấm dứt ngay lúc này đây?

Tình cũ của chồng bỗng quay về muốn 'nối lại tình xưa', khi vợ và cô ta đều dọa tự tử ngờ đâu chồng vẫn đánh liều tới cứu người cũ trước

Tình cũ của chồng bỗng quay về muốn 'nối lại tình xưa', khi vợ và cô ta đều dọa tự tử ngờ đâu chồng vẫn đánh liều tới cứu người cũ trước

Huệ lợi dụng quá khứ, ngày nào cũng gọi điện trèo kéo Tín. Không những thế, thi thoảng ả còn gửi cho Ngà những bức ảnh tình tứ bên Tín cùng những tin nhắn cà khịa: "Tín vốn thuộc về tôi. Chị chỉ là kẻ thế chỗ".

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng tâm sự hôn nhân góc tâm sự tâm sự chuyện vợ chồng hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 50 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 3 giờ 50 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 4 giờ 50 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 5 giờ 50 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 6 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau