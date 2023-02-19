Giật mình khi thấy chồng la hét hớt hải chạy ra khỏi phòng tắm, vào kiểm tra tôi chết điếng người vì nghe tiếng gọi từ bên trong vọng ra...

Tâm sự 19/02/2023 16:57

Sau khi sinh đứa con đầu lòng, vợ chồng càng thắm thiết hơn, anh bên tôi mọi lúc khó khăn từ bụng mang dạ chửa nửa đêm đau nhức mỏi người anh giúp đám bóp, tới lúc sinh anh chạy đôn chạy đáo lo thủ tục...

Kết hôn được 3 năm cuộc sống của hai vợ chồng tôi khá êm đẹp, quen nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng sau khi lên Đại học thì hai đứa mất liên lạc, sau đó trong lần họp lớp cấp 3 cả hai chúng tôi đều tham dự.

Sau đó nói chuyện qua lại thấy hợp và hiểu nhau nên hay nhắn tin chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, thế rồi tình cảm nảy sinh được hơn 1 năm sau khi gặp lại chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau.

Nhà lại cũng gần nên hai bên gia đình ưng lắm, thúc giục cưới mãi và chỉ sau gần 1 năm yêu nhau thì hai đứa về chung 1 mái nhà. Mọi điều thật tốt đẹp với tôi là vậy. Anh chăm chỉ cần mẫn, luôn có chí tiến thủ, không ngừng nổ lực trong công việc cũng thường xuyên giúp đỡ vợ việc nhà. Mọi người đều bảo tôi đã tìm được mẫu người mà cô gái nào cũng mơ ước.

Giật mình khi thấy chồng la hét hớt hải chạy ra khỏi phòng tắm, vào kiểm tra tôi chết điếng người vì nghe tiếng gọi từ bên trong vọng ra... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi sinh đứa con đầu lòng, vợ chồng càng thắm thiết hơn, anh bên tôi mọi lúc khó khăn từ bụng mang dạ chửa nửa đêm đau nhức mỏi người anh giúp đám bóp, tới lúc sinh anh chạy đôn chạy đáo lo thủ tục... Khi đứa con chào đời hai vợ chồng mừng rơi nước mắt.

Ngày tháng cứ thế trôi qua mọi điều thật tuyệt vời thật lòng tôi chẳng mong gì hơn cuộc sống hiện tại. Chồng tôi khá chỉn chu và được cái chung tình vì thế dù đã có gia đình nhưng vẫn nhiều cô gái dòm ngó.

Không ít lần tôi biết có các nàng chân dài trẻ trung nhắn tin cho anh làm quen được cái chồng tôi chẳng bao giờ dấu giếm, toàn đưa cho tôi xử lý những vụ đó, phải nói tôi tin chồng lắm.

Nhưng bỗng 1 hôm đang ngồi trong phòng khách - vì vợ chồng tôi ở chung cư, thấy chồng hốt hoảng chạy từ nhà tắm ra tôi giật mình đi lại thì nghe tiếng hét thất thanh cũng từ trong phòng tắm đó.

Giật mình khi thấy chồng la hét hớt hải chạy ra khỏi phòng tắm, vào kiểm tra tôi chết điếng người vì nghe tiếng gọi từ bên trong vọng ra... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đang chẳng hiểu chuyện gì thấy chồng chạy vội vào phòng ngủ thay đồ rồi trùm chăn nằm im, tôi vào nhà tắm thì chẳng thấy gì vậy tiếng nói khi nãy từ đâu mà ra. Hỏi han mãi chồng mới bảo chắc cô nào đó biến thái, cuồng anh nên đã nhìn trộm anh tắm qua khe cửa nơi để quạt thông gió.

Tôi sững người sao lại có kẻ biến thái tới vậy may anh nhạy cảm phát hiện ra - giờ vợ chồng tôi nên làm thế nào đây?

Sau chuyến công tác, tôi mất ngủ khi thấy nhúm tóc dài trong nhà tắm, nghi chồng ngoại tình nên tìm hiểu thì phát hiện sự thật khiến tôi ngất xỉu

Sau chuyến công tác, tôi mất ngủ khi thấy nhúm tóc dài trong nhà tắm, nghi chồng ngoại tình nên tìm hiểu thì phát hiện sự thật khiến tôi ngất xỉu

Tối ấy tôi vờ hỏi chồng trong lúc tôi đi vắng có vị khách nào ghé thăm hay không. Anh trả lời chắc nịch rằng không có. Rõ ràng anh ấy nói dối. Nhưng tại sao phải giấu giếm vợ?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 3 giờ 38 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 3 giờ 40 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 3 giờ 47 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 48 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 3 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 4 giờ 8 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường