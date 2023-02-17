Giận một chút là giở bài 'cấm vận chuyện giường chiếu', tôi bực tức ra ngoài 'tình một đêm' với gái lạ, sáng dậy chấn động khi thấy thứ này

Tâm sự 17/02/2023 05:37

Vợ tôi cứ áp dụng đi áp dụng lại chiêu "cấm vận chuyện giường chiếu" khiến tôi thấy nản.

Vợ tôi năm nay 35 tuổi. Cô ấy làm kinh doanh buôn bán tự do. Mỗi tháng, vợ tôi có thể kiếm được 22 đến 40 triệu. Trong khi đó, tôi làm công ăn lương, thu nhập ổn định nhưng một tháng chỉ được khoảng 10 triệu. Vợ chồng tôi yêu nhau 3 năm mới cưới, giờ đã ở bên nhau 10 năm, có 2 con đủ nếp đủ tẻ. 

Lúc yêu vợ, tôi biết cô ấy mang tính cách mạnh mẽ, sắc sảo chứ không hung dữ như bây giờ. Mỗi ngày sống chung với vợ, tôi đều cảm thấy mệt mỏi, đau đầu, đau tai. Hàng xóm nói đùa rằng nhà tôi như phường chèo. Nhưng đâu phải, phường chèo còn có nhiều diễn viên diễn chứ nhà tôi thì chỉ có vợ tôi độc diễn thôi à.

Mỗi sáng 6 giờ, vợ tôi thường dậy rồi quát ầm ĩ, bắt 2 đứa con tôi dậy để vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Tôi làm việc khuya rồi chơi điện tử, cố ngủ thêm một chút là vợ càu nhàu, lôi hàng trăm chuyện khác ra để nói. Cô ấy sẽ càu nhàu, ca thán đến lúc tôi và 2 con dậy thì thôi. Đó chưa phải là kết thúc câu chuyện, 6 giờ tối tôi đi làm về đã mệt rũ ra. Tôi ngồi ghế sofa nghỉ chừng 5 phút thôi là cô ấy ca thán rằng tôi lười biếng. Cô ấy liên tục sai tôi làm hết việc này đến việc khác. Nếu tôi làm chậm trễ một giây, cô ấy sẽ lôi đủ thứ chuyện ra để nói. 

Nhiều khi nghe vợ nói, tôi đến điếc cả tai luôn. Tôi đến thuộc lòng những bài ca của vợ. Hết chê chồng lười, cô ấy chê chồng bất tài, kiếm được ít tiền. Tiếp đến, cô ấy sẽ ngậm ngùi hối tiếc vì khi xưa bỏ lỡ bao chàng kỹ sư, bác sỹ để cưới tôi.

Giận một chút là giở bài 'cấm vận chuyện giường chiếu', tôi bực tức ra ngoài 'tình một đêm' với gái lạ, sáng dậy chấn động khi thấy thứ này - Ảnh 1

Nói thật với mọi người, tôi rất yêu vợ mình. Tôi yêu cô ấy chân thành, chiều chuộng cô ấy. Nếu không, vì sao cô ấy lại bỏ qua tất cả những người đó để đi cưới tôi? Tôi không kiếm được nhiều tiền nhưng có bao nhiêu tiền, tôi đều đưa vợ hết, không bao giờ có chuyện quỹ đen, quỹ đỏ. 

Tôi luôn biết ý, về đến nhà tôi luôn cố gắng giúp vợ. Tuy nhiên, tôi là đàn ông, làm việc nhà không thạo nên làm sẽ chậm và vụng hơn cô ấy. Đấy cũng là điều khiến vợ tôi nổi giận.

Vợ tôi đã chửi thì sẽ chửi rất ác mồm. Nếu giận con, cô ấy sẽ mắng cả tôi vì bố không biết dạy con. Nếu giận chồng, cô ấy mắng luôn rằng các con có thằng bố không ra gì. Tôi bị stress vì cãi nhau với vợ. Lần nào cãi nhau, tôi cũng chẳng tập trung vào làm việc gì.

 

Chuyện chăn gối của hai vợ chồng mới kinh khủng. Mỗi lần vợ tôi cáu kỉnh, giận dỗi là cô ấy cấm vận chuyện giường chiếu. Có khi kéo dài cả tháng trời.  Tôi mon men lại gần nhưng đều bị cô ấy chửi mắng, cự tuyệt. Giờ tôi không biết phải làm sao với cô vợ dữ như cọp của mình nữa!

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Khi tôi còn buồn ngủ ríu cả mắt thì cửa phòng vang lên tiếng gõ dồn dập. "Em dậy đi, mẹ gọi em đấy", chồng nói xong quay sang bên cạnh ngủ tiếp. Tôi tìm đồng hồ xem giờ thì giật mình thấy có 4h sáng.

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