Người tình giục tôi ly hôn với chồng nhanh chóng, nhưng sau đó lại làm điều này khiến tôi sững sờ, ôm mặt khóc nức nở

Tâm sự 16/02/2023 08:45

Rồi một ngày, vào ngày nghỉ, chồng đi làm thêm, còn tôi cho con ra công viên gần nhà chơi. Con trai tôi đá bóng rơi xuống hồ và được một người đàn ông tận tình lấy giúp. Sau khi giúp con trai tôi lấy bóng, anh ấy đến ngồi cạnh tôi bắt chuyện, hỏi han đủ thứ nọ kia. Lạ thành quen, chúng tôi cởi mở chuyện trò như đã quen nhau từ trước.

Cả hai vợ chồng đều là công nhân, hàng tháng cả lương và tăng ca kíp, nếu chi tiêu thật tiết kiệm thì mỗi tháng đều có thể dư ra một ít để dành.  Chồng tôi là người hiền lành, chăm chỉ, thương vợ thương con. Cuộc sống của chúng tôi bình thường giống như nhiều cặp vợ chồng khác, nếu không quá đòi hỏi thì cũng coi như "biết đủ là đủ".

Rồi một ngày, vào ngày nghỉ, chồng đi làm thêm, còn tôi cho con ra công viên gần nhà chơi. Con trai tôi đá bóng rơi xuống hồ và được một người đàn ông tận tình lấy giúp. Sau khi giúp con trai tôi lấy bóng, anh ấy đến ngồi cạnh tôi bắt chuyện, hỏi han đủ thứ nọ kia. Lạ thành quen, chúng tôi cởi mở chuyện trò như đã quen nhau từ trước.

 

Anh ta tên Tâm, hơn tôi một tuổi, bề ngoài khá điển trai, nói chuyện hài hước. Anh nói nhà ở gần hồ, chiều nào cũng ra đây tập thể dục. Trong cuộc nói chuyện, anh ấy nói tôi có nét duyên giống một cô gái anh ấy đã từng yêu trước đó, vừa nhìn đã thấy có cảm tình và thân quen.

Rồi anh ấy than thở đường tình lận đận hẩm hiu nên tuổi này rồi vẫn chưa lấy được vợ. Anh ấy hỏi tôi có dùng facebook không và ngỏ ý muốn kết bạn. Cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài cho đến khi trời tối và chúng tôi phải chia tay.

Người tình giục tôi ly hôn với chồng nhanh chóng, nhưng sau đó lại làm điều này khiến tôi sững sờ, ôm mặt khóc nức nở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Qua facebook, chúng tôi trở thành bạn bè. Anh ấy thường thả tim những gì tôi đăng tải, thỉnh thoảng có bình luận vài dòng dễ thương hóm hỉnh. Mỗi khi tôi có vài dòng tâm trạng, anh liền nhắn tin riêng hỏi thăm xem có chuyện gì khiến tôi buồn chán. Và cứ thế, tôi dần bị cuốn vào những sự quan tâm nhỏ nhặt ấy lúc nào không hay.

Vào những chiều cuối tuần, tôi vẫn đưa con ra công viên chơi, và chúng tôi lại gặp nhau, cố ý mà như tình cờ, lại những câu chuyện bất tận, những nụ cười sảng khoái. Những niềm vui ấy tôi mang cả về nhà, và nhận ra sự nhạt nhẽo khi đối diện với chồng tôi.

Càng ngày tôi càng nhận ra chồng mình khô khan và hiền lành đến nhạt nhẽo. Anh không biết pha trò, không quan tâm đến những thay đổi của tôi. Vấn đề anh suy nghĩ nhiều nhất lúc nào cũng là tiền. Nhưng với mức lương của một công nhân thì có cố gắng nhiều cũng không thay đổi được bao nhiêu.

Tôi lại nhớ đến những lời Tâm nói, những khung cảnh anh vẽ ra về một cuộc hôn nhân hạnh phúc thực sự là như thế nào. Anh ấy nói vừa nhìn thấy tôi đã rung động, đã muốn gắn bó chở che. Anh ấy nói một người như tôi xứng đáng được yêu chiều, được sống một cuộc sống tốt hơn. Và nếu tôi cho phép, chính Tâm sẽ cho tôi tất cả những thứ đó.

Những lời mật ngọt của gã nhân tình đã ru ngủ trái tim đàn bà của tôi, dần dần không chỉ tâm trí tôi mà ngay cả thể xác của tôi cũng tự nguyện dâng cho anh ấy. Thật xấu hổ khi phải nói điều này, ngay cả lúc trên giường anh ta cũng làm tôi mê đắm ước ao giá như anh là chồng tôi.

Tôi đã lừa dối, đã phản bội chồng nhưng chưa dám nghĩ đến chuyện bỏ chồng. Chính Tâm ngày đêm thúc giục tôi hãy mau ly hôn chồng để chúng tôi có thể đàng hoàng đến với nhau mà không sợ điều tiếng. 

Phát hiện hàng xóm đêm nào cũng bật khóc nức nở, vợ chồng tôi sang hỏi thăm thì biết được sự thật đau lòng này

Phát hiện hàng xóm đêm nào cũng bật khóc nức nở, vợ chồng tôi sang hỏi thăm thì biết được sự thật đau lòng này

Một tuần nay, chẳng hiểu sao cứ đến nửa đêm chúng tôi lại nghe thấy tiếng khóc than của chị hàng xóm ở phòng bên cạnh. Chị ấy đi làm từ sáng đến tối muộn mới về, đêm rồi không ngủ lấy sức mai đi làm, chẳng hiểu buồn gì mà khóc nhiều thế. Vợ chồng tôi không thể ngủ được, tự đặt câu hỏi và tự trả lời.

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