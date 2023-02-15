Mỗi năm chồng chỉ ân ái với vợ 1 lần, thuê thám tử theo dõi vì nghi ngờ chồng ngoại tình, tôi tá hỏa sau khi phát hiện sự thật

Tâm sự 15/02/2023 11:55

Tôi không có nhu cầu cao về chuyện đó nên mỗi năm chồng tôi chỉ ân ái với vợ 1 lần, tôi cũng không băn khoăn gì.

Trong một lần dọn dẹp, tôi vô tình phát hiện ra chiếc điện thoại phụ của chồng. Chiếc điện thoại này chỉ dùng để liên lạc với một người duy nhất đó là Kim Anh- người yêu cũ của chồng tôi.

20 năm trước, vợ chồng tôi với Kim Anh học cùng một lớp đại học. Kim Anh xinh đẹp, mĩ miều, con nhà khá giả nên được nhiều người để mắt. Chồng tôi theo đuổi cô ấy mấy năm. Họ yêu nhau một thời gian rất ngắn. 

Chồng tôi từng rất yêu cô ấy nhưng sau đó họ chia tay nhau. Lý do vì sao thì cả hai đều không nói. Tôi tôn trọng chồng nên không gặng hỏi. Kim Anh lấy chồng được 3 năm thì ly hôn và nuôi con gái 1 mình. Cô ấy gặp nhiều khó khăn, làm đủ nghề để nuôi con. Trong khi đó, tôi và chồng đều thành công trong sự nghiệp và có thu nhập cao. Hai vợ chồng tôi đều điều hành 2 công ty riêng và không phụ thuộc vào nhau.

Xem lại lịch sử tin nhắn 10 năm không xóa giữa họ, tôi chết lặng. Ngay từ khi mới cưới, chồng tôi đã tâm sự với nhân tình rằng anh không yêu tôi, anh không hạnh phúc, ân ái không có cảm giác gì. Chồng tôi tha thiết muốn nối lại chuyện tình cảm với Kim Anh sau khi cô ấy ly hôn.

Kim Anh chuyển về quê ở với nhà ngoại, chồng tôi về tận nơi tìm gặp để nói nhớ, yêu cô ấy. Ban đầu, cô ta cũng cảm thấy tội lỗi, mặc cảm khi trở thành người thứ ba. Nhưng sau rồi, với sự động viên của chồng tôi, cô ta đã thoải mái vụng trộm mà không còn cảm thấy tội lỗi gì nữa.

Mỗi năm chồng chỉ ân ái với vợ 1 lần, thuê thám tử theo dõi vì nghi ngờ chồng ngoại tình, tôi tá hỏa sau khi phát hiện sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Qua điều tra của thám tử, tôi biết những năm gần đây, chồng tôi mua nhà, mua xe, thuê cả lái xe riêng đưa cô ta đi làm. Vì vậy, cô bạn chấp nhận làm người thứ ba và không đòi hỏi gì nữa. Chồng tôi còn tha thiết nói rằng anh sẽ bỏ vợ để đến bên bồ bất cứ lúc nào cô ta muốn.

Thật sự trong lòng tôi vẫn còn yêu chồng rất nhiều. Dù bây giờ tôi đã nhận ra chồng chỉ yêu con chứ không còn yêu tôi nữa. Tôi là người phụ nữ thành đạt và có ngoại hình đẹp, con cái ngoan ngoãn và rất thông minh.

Dù bên ngoài, chúng tôi là một gia đình hạnh phúc nhưng kỳ thực, cả năm, chồng chỉ ân ái với tôi đúng 1 lần. Chuyện này kéo dài suốt 5 năm trở lại đây, tôi không phải là người có nhu cầu về chuyện đó nên cứ nghĩ... bình thường. Sau khi sinh liền hai con, bận bịu chăm sóc chúng, lo chuyện nội trợ tôi cũng thấy may vì chồng để... minh yên. 

Tôi còn thương chồng mệt mỏi, căng thẳng vì công việc. Nhưng hóa ra, vì cô ta làm chuyện ân ái giỏi nên chồng chẳng cần đến tôi nữa. Khi tôi nói ra tất cả mọi chuyện, chồng tôi đã thú nhận tất cả và xin lỗi tôi. Anh xin lỗi không phải vì anh bồ bịch lăng nhăng mà là vì anh đã giấu mọi chuyện trong thời gian quá dài. Chồng tôi bảo sau khi cưới 1 năm, anh đã biết mình yêu Kim Anh và không còn tình cảm với tôi nữa. "Anh muốn ly hôn nhưng thương các con còn quá nhỏ. Nhưng càng về sau, anh lại càng không đủ dũng khí và can đảm", chồng tôi thú nhận.

Trong sâu thẳm lòng mình, tôi nhận ra cuộc hôn nhân của tôi đã nguội lạnh đến từ cả hai phía chứ không phải vì người thứ ba. Nếu thật sự tình cảm giữa chúng tôi đủ bền chặt thì làm sao người thứ ba có thể chen vào? 

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Tôi lén cười vì “cá đã cắn câu”. Đúng như dự đoán, vài phút sau mẹ chồng đã hầm hập xông vào phòng, tay lăm lăm cầm cán chổi.

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