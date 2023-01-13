Vợ chồng tôi kết hôn được 8 năm và có hai đứa con trai. Chồng tôi làm kỹ sư phần mềm cho một hãng máy tính còn tôi làm tư vấn ở sàn giao dịch chính khoán. Cuộc sống của chúng tôi khá êm đềm, thu nhập ổn định. Chồng là người của gia đình, yêu vợ, thương con.

Hôn nhân của tôi ổn thỏa, chuyện ân ái cũng đủ đầy, cho đến khi bí mật đêm tân hôn được tiết lộ.

Sau giờ làm, hiếm khi anh la cà nhậu nhẹt mà luôn về đúng giờ để phụ vợ lo chuyện nhà cửa. Tính anh thật thà, hầu như không giấu tôi bất cứ điều gì, có nhiều chuyện tôi chưa hỏi, anh cũng kể hết.

Riêng chuyện chăn gối, dù không gần gũi nhiều nhưng lần nào tôi cũng thấy thỏa mãn, hạnh phúc. Trong khi nhiều người phụ nữ than vãn, hối hận vì đã lấy chồng, còn tôi lại tiếc không kết hôn sớm hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Từ trước đến giờ, tôi luôn tự hào mình và chồng đều là mối tình đầu của nhau, không hề có tình cũ để vấn vướng luyến tiếc. Đêm tân hôn, cả hai đều lóng ngóng vụng về, tôi cứ nghĩ chồng cũng lần đầu như mình.

Cách đây gần 3 tháng, trong một lần hai vợ chồng cùng xem chương trình tư vấn hôn nhân trên truyền hình. Người dẫn chương trình nói: "Bạn thật may mắn nếu bạn đời không giấu bạn bất cứ bí mật gì".

Tôi mới quay qua trêu chồng: "Anh có giấu em điều gì không?, khai mau". Chồng tôi gật gù trả lời: "Có" làm tôi tò mò tra hỏi. Xong anh thật thà thú nhận, đêm tân hôn của vợ chồng tôi không phải lần đầu tiên của chồng.

Rằng trước khi đến với em, chồng đã từng có tình một đêm với cô gái khác, chỉ một lần duy nhất vì anh không yêu cô ấy.

Những lời nói cũng chồng làm tôi sửng sốt, biết chắc anh không nói dối. Dù biết xã hội ngày nay việc này rất bình thường nhưng tôi bị ám ảnh kinh khủng.

Từ ngày đó, mỗi lần vợ chồng gần gũi, người tôi cứ đơ ra, không cảm xúc. Chồng tôi cũng nhận ra sự thay đổi của vợ, gặng hỏi nhưng tôi không dám thú nhận, chỉ nói dối là do mình mệt.

Khi hỏi chồng câu đó, thực sự tôi chỉ có ý đùa giỡn chứ không phải tra khảo anh. Giá như, chồng đừng quá thật thà mà nói ra chuyện đó thì tốt biết mấy. Do tính tôi cố chấp và quan điểm hơi cổ hủ nên cảm thấy rất buồn, bị tổn thương.

Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng đụng chạm vào người, tôi lại tưởng tượng ra cảnh anh từng ăn nằm với người phụ nữ khác ngoài vợ, không còn hứng thú gì nữa. Tôi không biết làm thế nào để thay đổi cảm xúc của mình.

Rõ ràng tôi rất yêu chồng nhưng lại cảm thấy không thể chấp nhận được sự việc đó dù đã là quá khứ. Nếu tình trạng này kéo dài, tôi sợ hạnh phúc vợ chồng sẽ bị ảnh hưởng, những ngày tháng hạnh phúc không còn. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, tôi thấy rất rối bời.