Đến nhà sếp chơi theo lời mời của anh, vừa mới đặt chân vô nhà đã bị kéo chặt vào phòng ngủ, tôi run sợ bởi hành động của anh ngay sau đó!

Tâm sự 13/10/2023 18:02

Tôi biết anh có tình cảm với mình. Tôi cũng đã xiêu lòng trước anh. Ai có thể không rung động trước một người đàn ông vừa bảnh bao phong độ lại có tài như sếp của tôi chứ?

Tôi chuyển đến công ty mới này làm việc được nửa năm. Vừa chân ướt chân ráo vào công ty, tôi đã nhận được sự quan tâm của anh trưởng phòng. Cũng nhờ thế mà công việc của tôi ở đây rất thuận lợi, mối quan hệ với các đồng nghiệp cũng vô cùng hài hòa. Mọi người đều muốn làm thân với tôi vì tôi là người phụ nữ nhận được sự quan tâm đặc biệt của trưởng phòng. 

Tôi biết anh có tình cảm với mình. Tôi cũng đã xiêu lòng trước anh. Ai có thể không rung động trước một người đàn ông vừa bảnh bao phong độ lại có tài như sếp của tôi chứ? Anh cũng có đôi lần tỏ tình trực tiếp với tôi nhưng tôi đều lảng tránh. Lý do duy nhất đó là anh đã có gia đình vợ con đề huề!

Đến nhà sếp chơi theo lời mời của anh, vừa mới đặt chân vô nhà đã bị kéo chặt vào phòng ngủ, tôi run sợ bởi hành động của anh ngay sau đó! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dẫu không nhận lời tỏ tình của sếp nhưng tôi vẫn không thể cự tuyệt được sự quan tâm chăm sóc từ anh. Tôi nghĩ chúng tôi đâu phải là tình nhân, chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, sếp và cấp dưới mà thôi. Chẳng ai có thể bắt bẻ và lên án chúng tôi. Được ở bên cạnh một người đàn ông có sức hấp dẫn lớn như vậy khiến tôi rất vui vẻ. Nhiều lúc tôi cũng coi anh như một người thầy dạy bảo và chỉ dẫn tỉ mẩn, chu đáo cho tôi trong chuyên môn. Trái tim tôi rung động trước anh, đồng thời cũng rất nể trọng và cảm phục anh.

Dạo gần đây anh thường tâm sự với tôi nhiều hơn về hôn nhân của mình. Anh bảo anh cưới vợ qua gia đình mai mối chứ không hề có tình yêu. Anh và vợ gần như là một cuộc hôn nhân sắp đặt. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, không quá can thiệp vào chuyện riêng tư của đối phương. 

Tôi nghĩ mà thương anh, vợ chồng sống như vậy thì có thể hạnh phúc được hay sao. Sự thật là tôi cũng nghe đồng nghiệp kể rằng vợ anh rất hay đi nước ngoài công tác, bỏ chồng và con ở nhà. Một ngôi nhà lạnh lẽo thiếu vắng bàn tay phụ nữ, chắc hẳn anh đã phải rất buồn bã và cô đơn. 

Hôm đó là ngày cuối tuần anh rủ tôi đến nhà chơi. Tôi cứ nghĩ có con trai anh ở nhà nhưng hóa ra lại chỉ có một mình sếp. Sếp dẫn tôi đi thăm quan khắp căn hộ sang trọng của gia đình anh, anh còn trổ tài pha cocktail cho tôi uống. Nhấm nháp ly cocktail anh pha, nhìn khuôn mặt góc cạnh và quyến rũ của người đàn ông ấy, trái tim tôi bỗng dâng lên những cảm xúc khác lạ và mãnh liệt mà tôi sợ rằng lý trí của mình không thể áp chế nổi nữa. 

Sếp nhìn ánh mắt mơ màng của tôi, anh chợt bảo có thứ muốn cho tôi xem. Sau đó anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi rồi dắt tôi vào phòng ngủ. Khi cánh cửa đóng sập lại sau lưng, cơ thể tôi bỗng run lên nhưng tôi lại không vùng bỏ chạy. Trái tim tôi có lẽ đã chiến thắng lý trí mất rồi!

Anh nhìn tôi đầy âu yếm và trìu mến. Đúng lúc anh định trao tặng tôi nụ hôn đầu tiên giữa hai chúng tôi thì ngoài phòng khách nhà anh bỗng phát ra tiếng động. Rồi có tiếng phụ nữ cất lên: “Chồng ơi…”. Tôi giật thót, anh cũng tái mặt lại không thể ngờ nổi. Anh thì thầm: “Anh xin lỗi, vợ anh về. Anh không hề biết cô ấy về hôm nay. Em tìm chỗ trốn tạm nhé, anh sẽ đuổi cô ấy đi luôn”. 

Đến nhà sếp chơi theo lời mời của anh, vừa mới đặt chân vô nhà đã bị kéo chặt vào phòng ngủ, tôi run sợ bởi hành động của anh ngay sau đó! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nói xong anh nhìn quanh quất trong phòng ngủ một lượt rồi lôi xềnh xệch tôi đẩy xuống gầm giường. Trong phòng quả thực cũng chẳng còn chỗ trốn nào khác, tủ quần áo thì đầy chặt váy vóc của vợ anh, được cái giường ngủ nhà anh rất cao và to nên tôi có thể nằm dưới gầm giường với thư thế khá thoải mái. 

Tôi vừa yên vị dưới gầm giường thì vợ anh cũng gõ cửa phòng ngủ dồn dập. Anh mở cửa cho vợ với sự vui vẻ và nụ cười tươi rói trên môi. Anh rối rít hỏi thăm vợ tại sao lại về sớm, hỏi chị ta có mệt không, có muốn uống nước cam không để anh đi pha. Anh quan tâm đến vợ vô cùng, đâu giống như những lời anh kể với tôi về cuộc hôn nhân nguội lạnh của họ. 

 

Bởi tôi vẫn ý thức được hoàn cảnh của mình lúc ấy. Một người phụ nữ ở trong phòng ngủ của một người đàn ông đã có gia đình, đúng thật là tình ngay lý gian. Chưa nói tôi vẫn cần công việc, nếu ngay lúc đó tôi chui ra, vợ sếp biết được lại nổi cơn ghen, rồi mọi thứ sẽ tanh bành hết, tôi làm sao còn yên ổn mà làm việc được.

Cuối cùng sau 3 tiếng đồng hồ tôi mới được giải thoát. Vợ sếp phải ra ngoài do có cuộc điện thoại gọi đi. Tôi chui khỏi gầm giường, lẳng lặng xách túi ra về, không quan tâm đến lời giải thích của anh ta nữa. Anh ta nói rằng vì vẫn cần giữ cuộc hôn nhân vỏ bọc nên phải chiều theo ý muốn của vợ. Nhưng đến lúc này thì tôi đời nào còn tin. Một lần ngu dại và chịu cái kết nhục nhã ấy đã là quá đủ với tôi rồi! Mà tôi nghĩ rằng vợ sếp đã biết về mối quan hệ của chúng tôi nên cố tình về sớm và chơi đểu tôi thì đúng hơn!

Chồng cũ bỗng gõ cửa xin ngủ nhờ vào 1 đêm mưa gió, tôi động lòng nghe lời ngon ngọt nên lỡ dại có với nhau 1 đêm nồng cháy, nào ngờ mới xong chuyện thì sửng sốt bởi câu nói thì thầm của anh ấy

Chồng cũ bỗng gõ cửa xin ngủ nhờ vào 1 đêm mưa gió, tôi động lòng nghe lời ngon ngọt nên lỡ dại có với nhau 1 đêm nồng cháy, nào ngờ mới xong chuyện thì sửng sốt bởi câu nói thì thầm của anh ấy

Em có chút sợ sệt vì không biết ai giữa đêm lại tìm đến. Khi em nhìn qua mắt mèo thì mới tháng dáng vẻ ướt như chuột lột của chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva Tâm sự gia đình Tâm sự hôn nhân tâm sự thầm kín bí mật eva chuyện eva Tâm sự chuyện eva hôn nhân tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 37 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 1 giờ 37 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 32 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau