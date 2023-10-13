Về nhà bất ngờ vì quên tài liệu, thấy vợ cuống quýt mở cửa với bộ dạng xộc xệch, tôi lao vun vút vào phòng ngủ kiểm tra thì chết lặng với thứ trong tủ quần áo

Tâm sự 13/10/2023 15:10

Tôi về nhà nhưng không thấy vợ đâu, đi đến phòng ngủ thì cửa phòng khóa trái. Tôi gõ cửa một lúc thì vợ mới ra mở.

Gần một năm nay tôi bệnh tật, không thể gần gũi với vợ. Tôi và vợ cũng chỉ mới U30, trước khi tôi bị bệnh cả hai vẫn đều đặn thân mật 2 -3 lần một tuần. Tôi biết phụ nữ cũng có nhu cầu như đàn ông, bỗng dưng không thể quan hệ trong thời gian lâu như vậy, chắc vợ tôi cũng khó chịu. Nhưng vợ tôi vẫn tận tình chăm sóc chồng, lúc nào cũng lạc quan vui vẻ. Thấy vợ thương chồng bệnh tật như thế tôi thấy mình thật sự may mắn.

Về nhà bất ngờ vì quên tài liệu, thấy vợ cuống quýt mở cửa với bộ dạng xộc xệch, tôi lao vun vút vào phòng ngủ kiểm tra thì chết lặng với thứ trong tủ quần áo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một dịp hai con của tôi sang nhà ngoại chơi, tôi thì đi làm, chỉ có vợ tôi ở nhà. Hôm đó, tôi bỏ quên tài liệu ở nhà nên bất ngờ về nhà lấy. Tôi về nhà nhưng không thấy vợ đâu, đi đến phòng ngủ thì cửa phòng khóa trái. Tôi gõ cửa một lúc thì vợ mới ra mở. Thấy tôi bất ngờ về nhà, vợ tôi tỏ vẻ lúng túng như đang che giấu điều gì đó. Tôi nghĩ trong bụng chắc lúc khóa trái cửa, không biết vợ tôi đã làm gì mà mặt mày lại gượng gạo như vậy?

Tôi muốn xem thử trong phòng ngủ còn lại dấu vết gì không nên nói vợ dọn cơm, tôi sẽ ăn cơm trưa cùng cô ấy. Đợi vợ đi xuống bếp rồi thì tôi nhìn kiểm trong phòng ngủ. Tôi lục lọi trong tủ quần áo xem có gì không khi bất ngờ thấy một thứ vợ tôi giấu dưới mấy lớp quần áo. Có lẽ vì vội vàng mà không cẩn thận như những lần trước nên hôm nay tôi dễ dàng tìm ra được. Đó là lá đơn ly hôn.

Về nhà bất ngờ vì quên tài liệu, thấy vợ cuống quýt mở cửa với bộ dạng xộc xệch, tôi lao vun vút vào phòng ngủ kiểm tra thì chết lặng với thứ trong tủ quần áo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau hôm đó, tôi không hề nói gì với vợ, vẫn tỏ ra bình thường như chưa biết việc gì. Dù vậy tôi vẫn thấy khó chịu và không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ vì chuyện tế nhị đó mà cô ấy muốn ly hôn. 

 

Giờ tôi phải làm thế nào đây? Có nên nói thẳng rằng mình đã thấy lá đơn ấy cho vợ nghe?

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