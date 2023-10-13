Cứ đúng 2h sáng, chồng lại rón rén cõng mẹ đi vệ sinh, xong việc tôi ngỡ ngàng khi anh về phòng mà mồ hôi nhễ nhại, lén theo dõi thì ngất tại chỗ vì âm thanh ám muội

Tâm sự 13/10/2023 12:25

Ngọc tiến lại nhẹ nhàng nhìn vào trong thì chết đứng khi  biết Tuấn mồ hôi nhễ nhại là vì cho mẹ chồng đi vệ sinh xong là anh lại bận làm điều này.

Vợ chồng Tuấn và Ngọc cưới nhau đến nay đã được hơn 6 năm, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với Tuấn khi cưới được cô vợ nết na, biết chăm lo cho gia đình như Ngọc. Nhất là cái việc Ngọc bàn chồng đưa người mẹ chồng bị liệt lên thành phố chăm sóc. Xưa nay người ta vẫn nói dâu phố sướng quen rồi nên chẳng biết làm gì cả, nhưng với Ngọc thì ngược lại. Cô một tay chăm mẹ chồng vô cùng chu đáo mà không than vãn bất cứ điều gì.

Cứ đúng 2h sáng, chồng lại rón rén cõng mẹ đi vệ sinh, xong việc tôi ngỡ ngàng khi anh về phòng mà mồ hôi nhễ nhại, lén theo dõi thì ngất tại chỗ vì âm thanh ám muội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đón mẹ chồng lên được hơn 2 tháng thì Ngọc quyết định thuê ô sin về nhà phụ giúp vì một tay cô làm không xuể. Được bạn bè giới thiệu thì Ngọc thuê một chị ô sin lớn hơn cô 3 tuổi, từ ngày có chị ô sin thì Ngọc thấy khỏe hẳn ra. Về phần Tuấn thì mới đầu nói có người lạ ở trong nhà anh cũng hơi khó chịu, nhưng sau để vợ bớt vất vả thì anh cũng phải chiều theo ý của Ngọc. Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến dạo gần đây thì mẹ chồng Ngọc đi vệ sinh không tự chủ được. Lắm hôm trước khi ngủ Ngọc hỏi mẹ chồng có đi vệ sinh không thì bà lắc đầu, nhưng nửa đêm lại đi cả ra quần rồi dính vào chăn chiếu.

 

Sáng nào cũng phải thay ga giường rồi chăn chiếu mà trời mưa phơi mãi không khô nên Ngọc cũng khổ tâm lắm.

- Dạo này mẹ mình đi vệ sinh đêm anh ạ. Em định trả thêm tiền cho ô sin để chị ấy ngủ với mẹ rồi khi mẹ đi vệ sinh là đưa mẹ đi luôn. Như vậy mẹ cũng sạch sẽ hơn.

- Như vậy sao được, mẹ mình mà để người ngoài chăm là anh không an tâm. Cứ để đêm anh xuống cõng mẹ vệ sinh xong rồi lên ngủ cũng được. Chứ chị ô sin nhà mình không chịu ngủ với người già đâu.

- Có gì mà không ngủ được. Em trả thêm cho mỗi tháng 4 triệu chỉ việc ngủ với mẹ rồi cho bà đi vệ sinh là nhàn hạ quá còn gì.

- Nhưng mà nửa đêm trông mẹ thế sáng ra chị ta lại không làm được việc thì cũng bằng thừa.

- Nhưng mà anh có mẹ đi vệ sinh có ngại không? Hay là để em đưa mẹ đi vệ sinh.

- Ngại gì chứ? Mẹ đẻ anh ra thì anh còn gì ngại, anh phải báo hiếu mẹ chứ. Em không cần phải lo đâu, em đi làm đã vất vả lắm rồi. Hơn nữa mẹ cũng khá nặng...em cõng bà không nổi đâu.

Thế cứ 2 giờ sáng là Tuấn lại dậy để cõng mẹ đi vệ sinh, cũng vì thế mà giường chiếu sạch sẽ hơn nên Ngọc an tâm lắm. Thế nhưng dạo gần đây Ngọc thấy cứ chồng dậy cõng mẹ đi vệ sinh là rất lâu mới lên, mà người lại còn ướt đẫm mồ hôi.

- Anh cõng mẹ hay là làm gì mờ ám thế hả? Người ướt hết thế này không khác gì làm....

- Làm gì? Em lại nghĩ linh tinh rồi đấy. 2 giờ sáng có cô nào mà đi ngoại tình hả? Có vợ đẹp con xinh nên anh chẳng ham hố đâu nhé.

- Thế sao anh đổ mồ hôi thế này.

- Thì tại em đấy, hàng ngày cho mẹ ăn sướng nên cân nặng của mẹ ngày càng tăng. Anh cõng mẹ mà mệt muốn xỉu luôn.

Thấy chồng nói vậy thì Ngọc ôm Tuấn ngủ, cô chỉ trêu chồng thôi chứ đàn ông trên đời này có ngoại tình thì Ngọc biết Tuấn cũng không hư hỏng. Ấy thế nhưng cho đến một ngày thì hôm đó lỡ uống cốc trà nên Ngọc không tài nào ngủ được. Thế là lúc mà Tuấn xuống cõng mẹ đi vệ sinh thì 5 phút sau Ngọc cũng dậy để xem như nào, ấy thế nhưng lúc qua phòng mẹ chồng thì Ngọc chết sững thấy bà đang ngủ ngon lành...mà cửa nhà tắm lại sáng.

Cứ đúng 2h sáng, chồng lại rón rén cõng mẹ đi vệ sinh, xong việc tôi ngỡ ngàng khi anh về phòng mà mồ hôi nhễ nhại, lén theo dõi thì ngất tại chỗ vì âm thanh ám muội - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngọc tiến lại nhẹ nhàng nhìn vào trong thì chết đứng khi  biết Tuấn mồ hôi nhễ nhại là vì cho mẹ chồng đi vệ sinh xong là Tuấn lại bận "cõng" ô sin. Không giữ được bình tĩnh Ngọc lao đến hét lên.

- Có muốn ân ái thì khép chặt cửa vào chồng của em ạ.

- Em..sao em...Nghe anh giải thích.

- Anh còn muốn giải thích nữa hả? Tôi đúng là mù mắt khi tin tưởng anh, muốn nói gì thì đợi ra tòa đi. Còn giờ tôi sẽ gọi công an để giải quyết chuyện mèo mả gà đồng của 2 kẻ khốn nạn như các người.

Cả chồng lẫn ô sin quỳ xuống xin Ngọc tha tội nhưng cô không đồng ý, hơn ai hết lúc này Ngọc căm phẫn người chồng của mình tột cùng.

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