Đêm trằn trọc khó ngủ, bỗng nghe tiếng chồng và em gái thì thầm to nhỏ chuyện mờ ám ở phòng khách, tôi lén ghé tai nghe thì sững sờ khi biết sự thật sốc phát ngất

Cưới được một tháng thì đến sinh nhật mẹ chồng, hai vợ chồng tôi cùng nhau về quê đón sinh nhật cùng mẹ. Đây là lần thứ 3 tôi về nhà chồng. Khi yêu tôi chỉ về nhà anh chơi đúng một lần, lần thứ hai chính là hôm đám cưới. Cưới xong ở nhà với mẹ một ngày thì vợ chồng tôi cũng khăn gói lên thành phố đi làm và lần này là lần thứ 3.

Vì hai đứa đều làm ở thành phố nên trước khi cưới, bố mẹ hai bên đã góp tiền mua cho vợ chồng tôi một căn chung cư nho nhỏ. Tuy chưa trả hết, vẫn còn một khoản tiền nữa nhưng có chỗ chui ra chui vào, không phải tốn tiền thuê nhà hàng tháng là vợ chồng tôi mừng lắm rồi, số tiền đi vay còn lại hai đứa sẽ đi làm trả dần dần.

Lần này tôi về, con bé lại xin phép chồng tôi cho nó được ngủ cùng chị dâu để hai chị em tâm sự chuyện trò. Dĩ nhiên tôi đồng ý, vậy là chồng tôi phải ngủ một mình trong phòng.

Mặc dù tiếp xúc chưa nhiều nhưng tôi có thể cảm nhận được mọi người đối xử với tôi rất tốt, bố mẹ chồng thương con dâu lắm, luôn dặn chồng phải đối xử tốt với tôi. Trên chồng còn một anh trai đã lập gia đình và ra riêng, dưới anh có một cô em gái đang học cấp 3, con bé quý tôi lắm, lúc nào cũng quấn quýt lấy tôi.

Tối hôm đó, vì đi đường xa hơi mệt nên tôi vào phòng nằm nghỉ ngơi trước, nhưng có lẽ do lạ giường nên tôi ngủ không ngon. Đang nằm trằn trọc trên giường thì tôi bỗng nghe thấy tiếng chồng và em gái đang nói chuyện ngoài phòng khách. Vì phòng của em khá gần phòng khách nên chú ý một chút tôi vẫn nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện giữa họ.

- Anh ơi, anh đã nói chuyện đó với chị dâu chưa? Dù sao giấy cũng không gói được lửa, chị dâu mà phát hiện ra thì không hay đâu. Anh nên thành thật nói ra sớm sẽ tốt hơn.

- Thật ra anh vẫn luôn muốn nói thật với chị nhưng lần nào cũng vậy, lời cứ ra đến miệng rồi lại nuốt ngược vào trong bụng. Khó khăn lắm anh mới gặp được cô gái tốt như chị dâu em, anh sợ nói ra chị sẽ đòi ly hôn với anh mất.

Ảnh minh họa: Internet

Nghe đến hai chữ ly hôn, tôi giật thót mình, nghĩ bụng chắc chắn chồng đã che giấu tôi chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Khi đang miên man suy đoán liệu chồng đã giấu tôi chuyện gì thì tôi nghe tiếng em gái chồng nói tiếp.

- Anh không thể để cu Bi ở nhà anh cả mãi được. Tuy vợ chồng anh cả tận tâm chăm sóc thằng bé mấy năm nay nhưng dù gì đó cũng là con trai của anh, không phải của anh cả. Đáng nhẽ khi yêu, anh phải nói rõ chuyện này với chị dâu ngay từ đầu, không nên giấu giếm chị như vậy.

Ngày trước anh và mẹ cu Bi chưa từng đăng kí kết hôn, chị ta sinh cu Bi ra thì đưa luôn thằng bé cho anh nuôi dưỡng rồi bỏ đi biệt tích, chưa bao giờ quay về. Em thấy chị dâu cũng là người tốt bụng, thấu tình đạt lý, chắc hẳn chị sẽ hiểu và thông cảm cho anh thôi. Tuổi trẻ ai cũng có lúc sai lầm mà.

Tôi đã rất sốc khi nghe em gái chồng nói. Tôi không thể ngờ chồng mình lại có một đứa con, được nuôi dưới danh nghĩa là con của anh cả. Tôi từng nhìn thấy đứa bé đó rồi, hèn gì anh lại đối tốt với cu Bi như thế, vậy mà trước đó tôi cứ nghĩ chẳng qua là vì anh thích trẻ con thôi. Nào mà ngờ anh ấy lại lừa dối tôi trắng trợn như vậy.

Giờ lòng tôi rối bời không biết phải làm sao. Tôi rất yêu chồng nhưng tôi tạm thời không thể chấp nhận nổi sự thật này. Nếu chấp nhận, bỗng chốc tôi trở thành mẹ của cu Bi, nhưng tôi rất sợ không có đủ kiên nhẫn và tình yêu thương cho nó rồi có thể nói những lời hay có hành động làm tổn thương thằng bé. Nếu không chấp nhận, chắc hẳn chồng cũng khó xử, chẳng nhẽ tôi lại ly hôn? Tôi nên làm sao bây giờ, xin hãy cho tôi lời khuyên.