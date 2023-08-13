Lần đầu gặp nhau thấy cô ấy xuất trong một bộ váy ôm sát, tôi ngỡ có được bạn gái 'chuẩn' nào ngờ 1 lần đưa em vào khác sạn mới ngỡ ngàng khi thấy 1 thứ sau lớp áo

Tâm sự 13/08/2023 23:20

Tôi quen Huyền qua sự giới thiệu của một người bạn. Lần đầu gặp nhau thấy cô ấy xuất trong một bộ váy ôm sát, dáng người cao ráo thon thả, mái tóc buông xõa thướt tha mà tôi ngơ ngẩn mất một lúc.

Yêu nhau được 4 tháng, tôi đưa Huyền đi dự bữa tiệc chia tay đời độc thân của bạn cô ấy. Khi ra về cả tôi và Huyền đều có hơi men trong người. Tôi ôm chặt lấy cô ấy thủ thỉ: “Đêm nay ở bên anh nhé?”. Huyền mỉm cười gật đầu khiến tôi mừng rỡ. Không biết có phải do đang say rượu nên cô ấy mới đồng ý hay không. Song dù có thế nào cũng là chính cô ấy gật đầu, hôm sau không thể trách tôi được. 

Vào đến khách sạn, đặt Huyền lên giường thì cô ấy đã lơ mơ ngủ thiếp đi. Tôi hồi hộp cởi váy của bạn gái. Cho đến khi chiếc váy ngoài được tuột ra, tôi trợn trừng phát hiện bên dưới còn rất nhiều phụ tùng khác. Tôi cũng chẳng hiểu những thứ đó gọi là gì và công dụng ra sao. Loay hoay mất một lúc lâu tôi mới cởi ra được hết.

Lần đầu gặp nhau thấy cô ấy xuất trong một bộ váy ôm sát, tôi ngỡ có được bạn gái 'chuẩn' nào ngờ 1 lần đưa em vào khác sạn mới ngỡ ngàng khi thấy 1 thứ sau lớp áo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để rồi đến khi nhìn cơ thể trần trụi của bạn gái trước mắt thì tôi không khỏi sốc nặng. Là tôi mới hiểu cái câu “người đẹp vì lụa” có ý nghĩa sâu xa và thâm thúy thế nào. Trong cơn sốc nặng, tôi lên mạng tìm hiểu về những món đồ phụ tùng kia thì mới biết chúng chính là các loại áo nâng ngực, nâng mông, thắt eo, định hình vóc dáng…

Nhờ có chúng mà dáng dấp của Huyền nhìn từ bên ngoài mới vô cùng thon thả và hấp dẫn. Vậy nhưng khi bỏ ra tất cả, chỉ còn lại sự thật trần trụi thì thực tế cơ thể Huyền rất xồ xề, bụng mỡ nhăn nheo và chảy xệ, vòng 1 và vòng 3 cũng rất nhỏ. Nhìn dáng người cô ấy còn xấu xí hơn người phụ nữ sinh vài đứa con rồi.

Vừa hay Huyền tỉnh lại, thấy tôi nhìn chằm chằm và phát hiện trên người không mảnh vải che thân, cô ấy giật mình quấn chăn lại sau đó lúng túng giải thích. Hóa ra trước đây Huyền rất béo, cô ấy nặng tới 70kg. Sau khi giảm cân cấp tốc bằng các biện pháp không lành mạnh, cô ấy gầy đi thật, cân nặng giảm nhưng cơ thể lại thiếu săn chắc, cả người chảy xệ. Nên mới buộc lòng phải dùng tới đám đồ hỗ trợ kia.

Thú thật nhìn cơ thể ấy tôi chẳng còn chút hứng thú nào. Không phải tôi chê bai bạn gái, mà vì bên ngoài và bên trong khác biệt quá nhiều, khiến tôi bị sốc, kiểu như hi vọng càng cao thì thất vọng càng lắm. Thà cô ấy cứ mặc trang phục như bình thường, đừng độn thêm đám phụ tùng kia thì cũng chẳng đến mức khiến tôi uể oải chán nản thế này. Chưa nói khuôn mặt sau khi tẩy lớp trang điểm đậm của Huyền cũng chẳng được rạng rỡ mà chứa đầy khuyết điểm.

Đêm đó tôi và Huyền không làm gì, tôi sợ nếu lỡ đi quá giới hạn cô ấy sẽ bắt tôi phải chịu trách nhiệm nên nằm im thin thít. Nhưng những đêm sau tôi nghĩ lại thấy bản thân thực quá khốn nạn. Vốn dĩ chuyện cơ thể ra sao Huyền cũng không quyết định được, trời sinh ra như vậy chắc Huyền đã chịu nhiều đau khổ, tự ti lắm. Ban đầu tôi còn khúc mắc vì sao Huyền phải “độn” lên làm gì nhưng sau một vài ngày tôi đã thông suốt hơn – chẳng phải vì Huyền muốn đẹp hơn trong mắt người đối diện sao.

Có lẽ Huyền cũng biết suy nghĩ của tôi nên suốt mấy ngày cô ấy không liên lạc gì cả. Tới khi tôi gọi lại Huyền còn hỏi tôi có phải muốn chia tay không. Nghe Huyền nói như vậy trong lòng tôi vừa thấy có lỗi vừa thương Huyền. Tôi bỏ ngỏ câu hỏi của cô ấy, thay vào đó hỏi Huyền có muốn đi ăn không, tôi qua đón… Từ đó tới giờ tôi chưa từng nhắc lại chuyện này, Huyền cũng vậy nhưng chúng tôi đều hiểu ngoại hình không còn là điều làm lung lay tình cảm của cả 2.

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Hai vợ chồng tôi trước đây từng là bạn thân, cả hai cũng có những mối tình sâu đậm trước khi đến với nhau. Chưa bao giờ chúng tôi nghĩ là sẽ yêu chứ đừng nói là cưới, vậy mà đùng cái tôi lại dính bầu vậy là cưới.

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