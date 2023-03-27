Được mẹ người yêu gửi tổ yến tẩm bổ, tôi chưa kịp vui mừng đã thất kinh khi thấy rõ thứ 'đính kèm' được đặt bên cạnh

Lúc ấy tôi vô tư, còn đi khoe khắp nơi. Vậy mà vừa thấy hộp yến sào, tôi đã kinh hãi đến độ hất tung.

Tôi và Khương đến với nhau một năm rồi. Khi chúng tôi tìm hiểu, gia đình hai bên đều biết và ủng hộ. Mỗi lần gặp tôi, mẹ Khương lại nói bác xem tôi như con gái trong nhà. Nếu một ngày nào đó chúng tôi xảy ra mâu thuẫn, chắc chắn bác sẽ đứng về phía tôi thay vì bênh vực con trai.

Nhìn vào cách nói chuyện gần gũi của bác, tôi cũng mừng thầm trong lòng và nghĩ mình may mắn khi có người mẹ chồng tương lai tốt như vậy. Cho đến vài ngày trước, khi tôi sang nhà người yêu rồi ngủ lại qua đêm. Đêm hôm ấy, bác gái đi uống nước và vô tình thấy tôi. Lúc đó, bác còn hỏi han sức khỏe và công việc của tôi thế nào rồi mới tắt điện đi ngủ.

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Sáng nay, mẹ Khương gửi cho tôi một hộp yến sào. Bác nói dạo này thấy tôi hay ốm vặt nên gửi để tẩm bổ. Lúc ấy tôi vô tư, còn đi khoe khắp nơi. Vậy mà vừa thấy hộp yến sào, tôi đã kinh hãi đến độ hất tung.

Ngoài yến có sẵn, mẹ người yêu còn đặt một hộp thuốc tránh thai hàng ngày vào túi quà. Tôi cứ nghĩ bác gái bỏ nhầm, nào ngờ khi nhắn hỏi, bác ấy trả lời ráo hoảnh:

"Bác thương cháu, xem cháu như con nên mới làm thế. Cháu với Khương mới ở giai đoạn tìm hiểu, cũng không biết có đi đến hôn nhân hay không. Chẳng may cháu có bầu mà hai đứa chưa sẵn sàng thì khó xử hai bên".

Mặc dù bác gái nói vậy nhưng tôi vẫn lấn cấn lắm. Rõ ràng bác ấy chưa muốn chúng tôi kết hôn, cũng không thích tôi như vẻ bề ngoài. Bây giờ tôi rất khó xử và không biết nên làm gì với vỉ thuốc tránh thai kia. Tôi có nên trả lại vỉ thuốc ấy cho bác để tỏ rõ thái độ của mình không mọi người?

Nghi chồng có quỹ đen đem cho bồ nhí, tôi âm thầm bòn rút cất làm của riêng, đến ngày anh mất tôi tá hỏa phát hiện sự thật đằng sau Chồng tôi từ khi hẹn hò đến khi lấy tôi chưa từng động đến nhậu nhẹt, cờ bạc, cũng không hút thuốc. Cứ đi làm về là anh phụ tôi trông con, dọn dẹp nhà cửa. Mọi chuyện sẽ vẫn êm đềm, hạnh phúc như thế nếu không có ngày tôi phát hiện chồng có quỹ đen.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duoc-me-nguoi-yeu-gui-to-yen-tam-bo-toi-chua-kip-vui-mung-da-that-kinh-khi-thay-ro-thu-dinh-kem-duoc-dat-ben-canh-566650.html