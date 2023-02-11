Đủ tiền, đủ sắc để tự tin đồng ý kết hôn với 'phi công trẻ' kém 5 tuổi, tôi 'đau thắt lòng' khi phát hiện ra bí mật trớ trêu của anh ấy

Tâm sự 11/02/2023 07:22

Tùng giờ đã rắn rỏi và phong trần rất nhiều sau thời gian lâu không gặp. Những kỷ niệm cũ ùa về, chúng tôi biết không thể tự dối lòng mình lâu hơn nữa và chẳng ai nói với ai, tình cảm lứa đôi tự dưng tìm về.

Tôi và Tùng thân nhau từ khi hai đứa học cùng lớp đại học. Trước đó vì lý do gia đình nên tôi vào đại học muộn hơn hai năm so với bạn bè cùng trang lứa. Chính vì thế, học cùng lớp nhưng tôi lại là "chị", hơn Tùng những hai tuổi.

Thời điểm đầu, Tùng vẫn lễ phép gọi chị xưng em. Rồi cùng với thời gian, tình cảm lứa đôi nảy sinh qua những lần cả hai tham gia các công trình nghiên cứu khoa học và sinh hoạt đoàn. Tùng thôi không xưng "em" nữa mà chuyển sang xưng tên trực tiếp. Tình yêu của chúng tôi vì thế bớt dần khiên cưỡng, chuyển sang cung bậc cảm xúc mới, rung động và cảm mến nhau thực sự, dần bỏ qua cả những khác biệt về tuổi tác.

Yêu nhau được gần bốn năm thì cả hai cùng ra trường. Thời điểm đó tôi đã 25, còn Tùng mới 23 còn quá trẻ. Môi trường công tác mới của Tùng lại có rất nhiều cô gái trẻ đẹp, cảm mến ra mặt sự tài giỏi và nghĩa hiệp của anh. Lúc đó vì tự ti chính bản thân mình nên tôi tự dối lòng mình, gạt nước mắt nói lời chia tay.

Tùng khá hụt hẫng khi nghe chính những lời lẽ đó thốt ra từ miệng tôi. Nhưng lúc đó Tùng còn trẻ, bản tính tự ái cao ngút ngàn nên chấp thuận lời đề nghị của tôi trong im lặng. Vậy là cả hai dù trong lòng vẫn còn yêu nhưng lại buông tay nhau trong tiếc nuối.

Chia tay Tùng được hơn nửa năm nhưng trong lòng tôi không nguôi nhớ về anh. Trong một lần tan làm, kỷ niệm cũ thời còn yêu Tùng ùa về, tôi lang thang tìm lại quán cà phê nới ngày xưa thời còn hẹn hò, cả hai hay lui tới. Vô tình tôi bắt gặp Tùng đang ngồi trầm ngâm đốt thuốc ở đó, nơi góc bàn quen thuộc của cả hai.

Tùng giờ đã rắn rỏi và phong trần rất nhiều sau thời gian lâu không gặp. Những kỷ niệm cũ ùa về, chúng tôi biết không thể tự dối lòng mình lâu hơn nữa và chẳng ai nói với ai, tình cảm lứa đôi tự dưng tìm về.

Đủ tiền, đủ sắc để tự tin đồng ý kết hôn với 'phi công trẻ' kém 5 tuổi, tôi 'đau thắt lòng' khi phát hiện ra bí mật trớ trêu của anh ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi yêu lại lần hai trong sự tôn trọng nhau và có phẩn cẩn trọng hơn trước. Cả hai sợ làm tổn thương đối phương thêm lần nữa. Nhưng lần này, tình yêu lứa đôi đã bước sang cung bậc cảm xúc mới. Chúng tôi không còn trẻ để bị những cảm xúc mơ hồ sợ hãi trước kia bủa vây. Cả hai đã nhiều lần đồng thuận gần gũi thể xác cùng nhau và tìm được sự đồng điệu.

 

Thấm thoát tôi đã bước sang tuổi 28. Trên tôi còn một chị gái hơn 30 nhưng chưa lập gia đình, thậm chí chưa có người yêu. Bố mẹ biết tôi và Tùng quay lại với nhau thì mừng lắm. Các cụ không ít lần hối thúc tôi việc lập gia đình, để còn thời gian tâm sức lo cho chị gái. Trong thâm tâm tôi muốn Tùng hỏi cưới nhưng do dự vì thấy tuổi đời anh còn quá trẻ.

Quan trọng hơn cả, bản thân Tùng chưa sẵn sàng cho việc lập gia đình. Nhiều lần anh bóng gió xa xôi, rằng đàn ông chạm ngưỡng tuổi 26 mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Tính cả hai lần yêu, chúng tôi đã có hơn 6 năm gắn bó bên nhau. Tôi và anh đã quá thân thiết, nhưng chưa bao giờ Tùng chủ động đề cập chuyện cưới xin.

Đến nhà chị đồng nghiệp chơi để tạo bất ngờ, tôi suýt ngất lịm khi thấy người thân quen này đang lúi húi bên trong phòng ngủ

Đến nhà chị đồng nghiệp chơi để tạo bất ngờ, tôi suýt ngất lịm khi thấy người thân quen này đang lúi húi bên trong phòng ngủ

Cách đây mấy hôm, tôi đến nhà chị đồng nghiệp chơi thì gặp chuyện bất ngờ. Biết là chị ấy chỉ có hai mẹ con, nên tôi cứ tự nhiên như là nhà mình vậy. Đến nhà là cứ vào thẳng nhà luôn, không hề hẹn hay bấm chuông gọi cửa, tôi cũng rất thích tạo sự bất ngờ cho chị ấy.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 44 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 9 giờ 41 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 9 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt