Đến nhà chị đồng nghiệp chơi để tạo bất ngờ, tôi suýt ngất lịm khi thấy người thân quen này đang lúi húi bên trong phòng ngủ

Tôi mạnh dạn nhẹ nhàng lên tầng hai để tìm chị, khi đến cửa phòng tôi nghe loáng thoáng có tiếng đàn ông, càng lại gần tôi nhận ra giọng nói rất quen. "Quái lạ, sao mà giọng nói quen thế, rất giống chồng mình. Nhưng sao lại ở trong phòng làm gì vậy?" - tôi thầm nghĩ đến chuyện tồi tệ nào đó.

Mở cửa bước vào, tôi khá sốc khi chồng tôi lúi húi làm gì đó và từ trong phòng tắm bước ra, tôi giật bắn mình không nói lên lời. Chồng tôi cũng ngạc nhiên, lắp bắp: "Em, sao em lại ở đây?". Tôi bực bội đáp trả: "Em mới phải là người hỏi anh, sao anh lại ở trong này, hay là anh và chị ấy…". Đang bực tức, muốn hỏi tội chồng cho ra nhẽ thì chị đồng nghiệp của tôi xuất hiện, chị tỏ vẻ ngạc nhiên: "Em đến hồi nào, sao lại căng thẳng thế? Em quen anh thợ điện này à? Chắc anh ta thợ đểu hay chặt chém khi sửa chữa điện cho nhà em à?".

Tôi mới ngớ người khi nhìn thấy một đống đồ phụ tùng điện mà chị đồng nghiệp đang cầm. Hóa ra, chồng tôi đang đi sửa điện thuê cho nhà chị ấy. Đành phải giới thiệu chồng dù rất xấu hổ vì trước đó tôi trót khoe với chị ấy là chồng làm kỹ sư điện, giờ lại thành ra anh thợ sửa điện thuê, lấm lem vì đang sửa chữa.

Hôm đó về nhà, tôi và chồng to tiếng với nhau. Tôi rất bực bội vì chồng giấu tôi, lén đi làm thêm mà không thông báo cho vợ biết. Tôi cũng không thích chồng đi làm thêm, dù khó khăn tôi vẫn lo liệu được, không đến mức phải đi làm thuê. Với lại, chồng tôi đang có bệnh, tôi muốn anh ấy giữ sức khỏe, nhỡ may bệnh nặng, tiền kiếm được chẳng thấm vào đâu so với tiền chữa bệnh.

Chồng tôi cũng khăng khăng cho rằng không làm điều gì sai trái, làm thêm ngoài giờ công ty cũng là chính đáng và sẽ tiếp tục công việc này. Anh ấy còn mắng tôi, cấm tôi xen vào chuyện làm ăn của anh ấy.