Nhờ số tiền em gái cho mà vợ chồng tôi có vốn làm ăn, giờ em gặp khó khăn, thái độ của chồng khiến tôi 'tái người'

Vân cay đắng tâm sự khi có tiền giúp đỡ nhiều người nhưng lúc gặp khó khăn hỏi vay tiền, ai cũng quay lưng. Trước lúc Vân ra về, tôi hứa sẽ xoay tiền giúp vợ chồng em ấy.

Ngày tôi sinh con đầu lòng, em gái tôi mang 50 triệu đến cho chúng tôi. Lúc đó Vân chưa lập gia đình, thu nhập khá cao, em ấy biết vợ chồng tôi mới cưới nhau gặp nhiều khó khăn nên muốn giúp đỡ ít vốn để làm ăn.

Nhờ số tiền đó mà chồng tôi có tiền để mua hàng nông sản ở quê mang ra thành phố bán kiếm lời. Lúc đầu lời ít, sau quen khách hàng và bán được nhiều hơn thu nhập ổn định.

Lúc đầu dùng xe máy chở hàng, bây giờ vợ chồng tôi mua được ô tô tải. Sau 6 năm chăm chỉ làm việc và tiết kiệm, chúng tôi mua được mảnh đất rộng 200m2 ở ngoại thành, đợi vài năm nữa có tiền sẽ xây nhà. Còn hiện tại vợ chồng tôi vẫn đang thuê phòng trọ.

Tuần trước, em gái tôi đến chơi và nói chuyện làm ăn đang gặp khó khăn. Vân than thở năm nay vợ chồng em ấy đầu tư vào cái gì cũng bị lỗ. Công ty đang nợ lương công nhân mà chưa có tiền để trả.

Bây giờ Vân cần 500 triệu để giải quyết vấn đề tài chính của công ty mà xoay không nổi, em ấy đang rất chán nản. Tôi khuyên em nên vay bạn bè anh em mỗi người một ít xem thế nào. Vân nói là hỏi vay mọi người nhưng ai cũng nói không có tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Vân cay đắng tâm sự khi có tiền giúp đỡ nhiều người nhưng lúc gặp khó khăn hỏi vay tiền, ai cũng quay lưng. Trước lúc Vân ra về, tôi hứa sẽ xoay tiền giúp vợ chồng em ấy.

Ngay buổi tối hôm ấy, tôi bàn với chồng cầm cố sổ đỏ lấy tiền giúp đỡ vợ chồng Vân. Thế nhưng chồng tôi không đồng ý, anh ấy bảo bản thân cũng đang cần tiền để mở rộng kinh doanh mà chưa dám nghĩ đến chuyện mang sổ đỏ vay ngân hàng, thân mình lo chưa nổi, sao đi lo cho người khác được.

Tôi kể lại chuyện Vân từng cho vợ chồng tôi một khoản tiền để làm ăn nhưng chồng nói người ta cho thì hưởng, còn anh ấy không thừa tiền để cho người khác.

Em tôi đang gặp khó khăn, tôi không thể ngồi nhìn được. Theo mọi người, tôi phải thuyết phục thế nào để chồng chịu giúp em tôi đây?

Hơn 2 năm trời chỉ ở nhà 'ăn bám' vợ, tôi còng lưng làm lụng nhưng chồng không biết ngại còn đưa ra đề nghị 'sốc tận óc' Tính chồng tự cao tự đại nên tôi không dám nói nhiều. Tôi chọn cách động viên để anh cố gắng học hỏi, trau dồi thêm kinh nghiệm. Nhưng chỉ cần tôi đả động tới kiến thức hay học hành là chồng lại nói tôi dạy khôn anh.

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