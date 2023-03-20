Đi chơi với nhau mới 3 lần, người yêu bất ngờ ghé tai, tôi 'sốc nặng' khi nghe thấy lời đề nghị của anh ấy

Tâm sự 20/03/2023 06:50

Nhưng điều khiến em băn khoăn là trong lần đi chơi lần thứ 3, Q bỗng nhiên đưa ra lời đề nghị khó tin.

Xin chào mọi người. Em và Q yêu nhau được hơn một tuần nay thôi ạ. Thật ra bọn em có gặp nhau vài lần trước đó nhưng không nói chuyện với nhau. Tháng trước, trong một lần giao lưu văn nghệ giữa các khóa, chúng em mới trò chuyện. Q ăn nói hóm hỉnh, lại là lớp trưởng của lớp Sư phạm khóa trên nên được nhiều bạn gái quý mến. Em cũng không nghĩ là Q lại tỏ tình với em bởi em khá mờ nhạt và chẳng có điểm gì nổi bật khi đứng giữa đám đông. Em cũng nhút nhát và rụt rè, tính cách trái ngược với Q.

Q tỏ tình, em vui lắm vì chính em đã yêu đơn phương Q ngay từ ngày đầu tiên nhập học. Tuần vừa rồi, chúng em đi chơi với nhau được 3 lần, mỗi lần đều do Q chi trả toàn bộ tiền. Anh nói anh đi làm thêm kiếm thêm tiền thu nhập chứ chi phí ở thành phố đắt đỏ quá. Trong khi đó, em là con gái một nên bố mẹ thương chiều, đầu tư hẳn một căn phòng trọ rộng rãi, mua sắm đầy đủ tiện nghi và tiền sinh hoạt hàng tháng cũng rất cao. Nói cách khác, em và Q như hai thái cực đối lập nhau trong mọi thứ.

Đi chơi với nhau mới 3 lần, người yêu bất ngờ ghé tai, tôi 'sốc nặng' khi nghe thấy lời đề nghị của anh ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng điều khiến em băn khoăn là trong lần đi chơi lần thứ 3, Q bỗng nhiên đưa ra lời đề nghị khó tin. Anh hỏi em có yêu anh thật lòng không? Có muốn sống với anh hàng ngày không? Em thật thà gật đầu. Anh liền nắm tay em rồi bảo hay là anh chuyển đến sống cùng em. Một là tiết kiệm chi phí thuê trọ, hai là được gần gũi nhau hàng ngày, ba là anh được chăm sóc em, đưa đón em đi học và không sợ mất em.

Nghe anh nói, em sốc đến mức ngớ người. Sau một lúc định thần, em bảo anh cho em một tuần để suy nghĩ. Em cũng muốn để anh dọn đến sống chung nhưng em lại sợ những chuyện khác phát sinh. Vả lại có khi nào anh thấy em có cuộc sống đầy đủ thì có tư tưởng lợi dụng em không? Em đang rất hoang mang và cần câu trả lời. Mong mọi người giúp em ạ!

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