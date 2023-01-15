Hai chúng tôi ngoài thời gian ở nhà chăm sóc con cái cũng luôn dành cho nhau khoảng thời gian riêng tư đi làm đẹp , thể thao. Cuộc sống phải như vậy thì mới thoải mái được. Tôi cũng động viên cô ấy phải biết hưởng thụ, không nên lúc nào cũng ở nhà ru rú lại quá quan tâm chăm sóc chồng con.

Tôi và Linh là bạn thân. Mỗi ngày chúng tôi đều vui vẻ kể cho nhau những câu chuyện gia đình, tình yêu. Cô ấy tự hào vì có được người chồng tốt, có tiền lại hết mực yêu thương vợ con. Tôi cũng mừng cho bạn.

Tính tình tốt bụng, hết lòng vì người khác, Linh không nỡ cho họ nghỉ nên cứ cố. Tôi lại phải can thiệt và bảo cô ấy thuê người trung niên cho có sức lao động. Tìm mãi cũng không được, sau cô ấy thuê một chị giúp việc hơn cô ấy tầm chục tuổi. Chị này thấy bảo có nhiều kinh nghiệm làm việc nhất là chăm sóc chồng con.

Những ngày đầu, cô ấy còn làm tất cả mọi việc kể cả dọn dẹp phòng ốc. Có điều kiện mà nhất định không chịu thuê người. Tôi phải động viên mãi cô ấy mới thuê giúp việc. Ban đầu là thuê vài cô giúp việc đứng tuổi nhưng những người ấy sức khoẻ không tốt. Thi thoảng thời tiết thay đổi, họ lại kêu đau ốm. Vậy là có giúp việc nhưng Linh lại làm hết, kiêm thêm cả chăm sóc người giúp việc.

Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày có chị ấy về, Linh nhàn hẳn. Từ việc bếp núc đến chăm con, Linh được đỡ đần. Cô ấy có nhiều thời gian dành cho bạn bè hơn. Được cái chị giúp việc lại nấu cơm rất ngon khiến Linh chẳng phải động tay chân gì. Chồng Linh có vẻ rất hợp khẩu vị, tăng cân nhiều từ khi chị giúp việc về.

Nhà Linh rất rộng, to đẹp nên cuối tuần hay rủ bạn bè đến chơi. Chồng Linh cũng thoải mái trong việc đó nên tôi cũng vô tư đến. Là bạn thân nên cả hai đã rõ nhau cả rồi. Hô đó Linh nói phải đi siêu thị mua đồ, nhờ tôi qua nhà sớm đỡ đần cùng chị giúp việc.

Ban đầu tôi định không qua vì ngại nhưng nghĩ bạn vất vả nên lai cố sang sớm để hỗ trợ cho bữa tiệc nhanh chóng hơn. Chị giúp việc được đặc cách ở nhà vì chị nấu ăn rất ngon, Linh giành phần đi chợ.

Thế nào khi đến nhà, tôi thấy cửa mở nên đi vào luôn. Nghe tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, tôi đoán có người đang tắm. Rồi tự nhiên có tiếng người vọng ra, là tiếng chồng Linh. Anh ấy gọi giúp việc mang khăn tắm vào cho mình với một giọng điệu lả lơi: “Hoa ơi, em mang khăn tắm vào cho anh nhé, không anh đứng trong này chết cóng rồi này”. Tôi hơi run… Tại sao anh ấy gọi chị giúp việc hơn mình 10 tuổi là em? Chị này thì đúng tên Hoa thật rồi.

Nếu không phải tiếng chiu giúp việc trong phòng gấp đồ vọng ra thì tôi vẫn không thể nào tin nổi. “Em đây, anh đợi em một tí nhé. Hay em vào tắm chung với anh luôn. Đằng nào cái Linh nó cũng chưa về. Tranh thủ tí không tối nay bận bịu rượu chè lại không làm ăn gì được”.

Cuộc đối thoại của họ khiến tôi nín lặng. Chị giúp việc và chồng bạn tôi đang xưng hô kiểu gì vậy? Họ thực sự đang diễn trò gì.

Tôi vội lánh đi, làm như không nghe thấy chuyện gì. Hôm sau, tôi liều mình nói chuyện này với Linh. Cô ấy cười xuề, bảo chắc chắn không có chuyện đó và khăng khăng tôi nghe nhầm. Tôi đã nói với Linh bao nhiêu lần rằng không nên tin tưởng ai quá nhất là chồng giàu lại có tiền như anh ta.

Ảnh minh họa: Internet

Rồi có vẻ Linh cũng thông ra. Những ngày sau đó, cô ấy lén đặt camera trong nhà. Cái hôm cuối tuần vừa rồi, cô ấy đến nhà tôi rồi khóc lóc thảm thiết nói rằng mình đã nuôi ong tay áo. Những gì tôi nói đều là sự thật. Hai người họ đã qua lại với nhau từ bao giờ.

Chị kia trung niên, hơn anh cồng Linh chục tuổi nhưng được cái cũng khá xinh xắn lại ăn nói khéo léo, biết chăm sóc trẻ con, nấu ăn ngon. Đàn ông giàu có thường tham lam. Họ tự cho mình quyền được chơi bời bởi họ nghĩ đã mang tiền về cho vợ con hưởng thụ rồi.

Và hôm nay, Linh nói với tôi cô ấy sẽ ly hôn. Tôi động viên Linh không nên nóng vội. Người đàn ông có được ngày hôm nay cũng là do người phụ nữ ở bên. Nếu chỉ vì một cô giúp việc mà bỏ tất cả lai thì qủa là không cam lòng. Linh cần cho anh chồng sáng mắt để anh ta nhận ra ai mới là người quan trọng.

Đàn ông ham của lạ, thú vui ngoài kia thì nhiều nhưng nếu đời chỉ ham vui thì không có gì gọi là giá trị chung thuỷ và tình thân. Tôi cũng hi vọng chồng Linh sớm nhận ra sai lầm của mình và từ nay sẽ không bao giờ lặp lại.