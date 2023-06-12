Đêm tân hôn chồng ôm hết của hồi môn bỏ trốn, tôi đau đớn vật vã không ngừng thì sáng hôm sau, anh lại ôm về 'vật thể lạ' khiến tôi sững sờ choáng váng

Tâm sự 12/06/2023 15:31

Sáng hôm sau, em và bố mẹ chồng đang ngồi trong phòng khách, ai nấy mặt mày bơ phờ vì cả đê không ngủ được. Chẳng ngờ, chồng em bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà. Anh ấy cười tươi như hoa, khiêng một cái hộp to đi vào nhà cùng.

Tôi và chồng chỉ vừa mới lấy nhau gần đây. Hôm tổ chức đám cưới, em lên phòng trước tắm rửa để đợi chồng. Chẳng ngờ, em đợi mãi mà chẳng thấy chồng đâu. Sau đó em phát hiện một chuyện kinh hoàng, đó là thùng phong bì cưới của em đã không cánh mà bay. Không chỉ vậy, vàng cưới em bỏ trong két sắt của biến mất. Em hoang mang tột độ vì nghĩ có trộm vào phòng nên đi tìm chồng cầu cứu. Em sốc hơn nữa là chồng em cũng biệt tích sau đó. Em không biết chồng đi đâu cùng với vàng và tiền cưới của chúng em.

Đêm tân hôn chồng ôm hết của hồi môn bỏ trốn, tôi đau đớn vật vã không ngừng thì sáng hôm sau, anh lại ôm về 'vật thể lạ' khiến tôi sững sờ choáng váng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bố mẹ em cũng chẳng hay biết chuyện này, ông bà hoảng loạn theo em. Cả nhà gọi điện liên tục cho chồng của em nhưng anh ấy chẳng thèm bắt máy. Không ai biết chồng em đi đâu và làm gì. Nhưng em biết chắc rằng chồng sẽ về, vì anh ấy vẫn để đồ đạc và giấy tờ cá nhân ở nhà. Em chỉ không hiểu vì sao anh ấy lại biến mất ngay trong đêm tân hôn?

Sáng hôm sau, em và bố mẹ chồng đang ngồi trong phòng khách, ai nấy mặt mày bơ phờ vì cả đê không ngủ được. Chẳng ngờ, chồng em bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà. Anh ấy cười tươi như hoa, khiêng một cái hộp to đi vào nhà cùng.

Đêm tân hôn chồng ôm hết của hồi môn bỏ trốn, tôi đau đớn vật vã không ngừng thì sáng hôm sau, anh lại ôm về 'vật thể lạ' khiến tôi sững sờ choáng váng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Đây, chồng đền cho vợ đêm tân hôn không có mặt. Chồng chỉ cần một đêm thôi đã kiếm tiền vàng được gấp 4 lần số cũ”.

Em và bố mẹ chồng trố mặt nhìn nhau không tin được. Chồng em mở cái hộp to kia ra, bên trong toàn là vàng và tiền đầy ắp. Em “sáng mắt” ngỡ mình đang nằm mơ. Chồng em còn nói sẽ dùng số tiền này để cùng em kinh doanh lập nghiệp.

Đêm tân hôn chồng ôm hết của hồi môn bỏ trốn, tôi đau đớn vật vã không ngừng thì sáng hôm sau, anh lại ôm về 'vật thể lạ' khiến tôi sững sờ choáng váng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng ngay sau đó em và bố mẹ chồng lại nhìn nhau nghi ngờ. Làm gì có việc gì dễ dàng kiếm được tiền, vàng nhanh chóng như thế? Cuối cùng, chồng em cười nói rằng anh ấy đi đánh cờ bạc cùng bạn bè. Em chết sững không hề hay biết. Hóa ra chồng và bố mẹ chồng em giấu chuyện này rất kỹ, không để em biết mình sẽ lấy một người chồng cờ bạc.

Dù sau đó chồng em đã thề rằng sẽ không đụng đến cờ bạc nữa nhưng em vẫn thấy lo lắng và thất vọng lắm. Anh ấy có thể bỏ thật được không hay sẽ vì cờ bạc mà làm khổ vợ con đây?

Đi làm về sớm hơn mọi ngày, giây phút mở cửa phòng khách, tôi 'chết đứng' vài giây với cảnh tượng 'hỗn loạn' trước mắt

Đi làm về sớm hơn mọi ngày, giây phút mở cửa phòng khách, tôi 'chết đứng' vài giây với cảnh tượng 'hỗn loạn' trước mắt

Thấy cổng nhà đã mở, tôi nghĩ vợ chắc cũng đã về nhà. Tôi thong thả đi vào mở cửa thì chết đứng ngay trước chuyện bất ngờ phòng khách.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự vợ chồng tâm sự tình yêu

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