Những tưởng sẽ có được một cái đám cưới như mơ, nào ngờ bi kịch lại ập đến...

Chuyện của G rất thú vị, hài hước đến mức giờ nghĩ lại, G vẫn có thể bật cười trong nước mắt. G mê phim Hàn Quốc lắm, mê mấy chuyện tình lâm li bi đát với đủ thứ tay ba tay tư trong tình yêu. Nhưng có nằm mơ G cũng chẳng nghĩ có một ngày, G lại thành nhân vật chính trong một bộ phim tình cảm đắng đót. Ảnh minh họa Này nhé, chồng mới cưới, à quên, chồng cũ thì đúng hơn, là người đàn ông do chính G lựa chọn. G là con gái một gia đình giàu có, gần 30 tuổi đã sở hữu một chuỗi quán cà phê đắt đỏ ở lòng thành phố. Bên cạnh G chẳng thiếu đàn ông nhưng G lại đâm đầu vào yêu một anh chàng nhà nghèo, dân tỉnh lẻ.

Cũng bởi anh ta hiền quá, hiền đến mức khờ khạo, cái gì cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Mà G lại thích cái vẻ ngơ ngẩn đấy mới đau. Bất chấp can ngăn từ gia đình, G vẫn kiên quyết cưới. Đã thế, G còn cùng anh ta thực hiện âm mưu: "Bác sĩ bảo cưới" để ép bố mẹ G phải đồng ý. Ván đã đóng thuyền, bố mẹ G còn có thể làm gì nữa ngoài việc tổ chức tiệc cưới linh đình cho con gái cưng. Ấy vậy mà khi G đang lâng lâng hạnh phúc trao nhẫn cưới cho người đàn ông G yêu thì bi kịch xảy ra. Một cô gái khác lao vào túm tóc bạt tai G ngay trên lễ đường, trước sự chứng kiến của bao nhiêu quan khách. Nhân viên bảo vệ thì nháo nhào lên, không hiểu cô gái này từ đâu "bay ra"? Cô ta cũng mặc một cái váy trắng và tết tóc, trang điểm chẳng khác gì cô dâu. Quan khách cũng nhốn nháo kẻ đứng người ngồi chỉ trỏ bàn tán.

Mẹ G lao tới kéo "cô dâu" kia ra. Cô ta vừa múa tay múa chân vừa gào thét. Những ngôn từ lộn xộn ấy được đầu óc của G hiểu rằng: Hóa ra cô ta là người yêu của chồng G. Họ thề non hẹn biển sẽ lừa gạt G, đợi kết hôn xong thì anh ta sẽ làm mọi cách cho G chán mà ly hôn. Khi đó, anh ta sẽ được hưởng một phần tài sản lớn từ tài sản chung, mà phần lớn là tài sản của G. Rồi anh ta sẽ quay lại cưới ả. Không ngờ bây giờ, anh ta quay đầu, bảo yêu G, muốn hoàn thành trách nhiệm với đứa bé trong bụng nên kiên quyết chia tay. Cô ta đau khổ quá, quyết tâm phá tan đám cưới của G để níu kéo người yêu. Ảnh minh họa Và giờ thì đúng như cô ta muốn. Chúng G ly hôn. Nói cách khác, G kiên quyết ly hôn dù anh ta quỳ xuống van xin. Nhưng tài sản thì đương nhiên anh ta chẳng được hưởng một xu nào. Dù dặn mình cố mạnh mẽ nhưng nhiều khi, trái tim G vẫn đau đớn lắm. G lựa chọn, quyết định như vậy liệu có ích kỉ với con không? Liệu có đúng đắn không khi anh ta đã quay đầu?

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