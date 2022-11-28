Chồng giành việc phơi đồ trên tầng cao giúp tôi đang mang thai, tưởng chồng tâm lý, hóa ra mọi sự thật đều lộ diện từ phía trên tầng thượng

Tâm sự 28/11/2022 11:07

Tâm trạng tôi hiện giờ rất rối bời, không biết phải xử lý như thế nào...

U đang mang thai được 6 tháng. U còn nhớ rõ, tối thứ 4 tuần trước sau khi máy giặt chạy xong U có nhờ chồng mang quần áo lên sân thượng phơi. Bụng đã lùm lùm, U leo cầu thang mà thở không ra hơi. Chồng còn càu nhàu, nhăn nhó mãi mới đi làm. 

Nào ngờ sau hôm đó chồng giành luôn việc phơi đồ cho vợ. Anh bảo có làm mới thấy vợ mệt thế nào. Anh là đàn ông khỏe mạnh bê thau quần áo qua cầu thang còn mệt huống chi U đang bầu bí. 

Chồng giành việc phơi đồ trên tầng cao giúp tôi đang mang thai, tưởng chồng tâm lý, hóa ra mọi sự thật đều lộ diện từ phía trên tầng thượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Đến nay cũng hơn 1 tuần chồng phơi đồ giúp U rồi. Ban đầu U thấy anh phơi rõ lâu thì có hỏi. Anh bảo tiện thể lên đó tập bài thể dục cho thư giãn gân cốt. Để chứng minh lời mình nói, hôm sau U thấy anh mang lên sân thượng 2 chiếc tạ tay. U chẳng nghĩ ngợi gì mà còn vui vẻ vì có chồng tâm lý.

Tối qua, anh vừa bê chậu quần áo lên phơi U cũng nối gót theo anh lên sân thượng vì muốn làm cùng anh. Ngờ đâu vừa bước chân đến nơi U đã nghe được tiếng cười nói của chồng với 1 người phụ nữ. Cái giọng dịu dàng, nhẹ nhàng này của chồng phải lâu lắm rồi U chẳng được nghe lại. 

U phát hiện tiếng phụ nữ kia ở ngay ngôi nhà bên cạnh. À, thì ra chồng U với cô ta chung ý tưởng lớn, đều thích lên sân thượng hít thở khí trời vào buổi tối rồi tiện thể nhỏ to tâm sự với nhau. Bảo sao chồng bỗng dưng lại thay đổi chóng mặt, năng nổ giành việc với U như vậy! Thật cũng đủ chua chát!

Căn nhà bên cạnh này, tầng 1 chủ nhà cho thuê bán hàng ăn sáng, tầng 2 và tầng 3 cho thuê ở, U ít tiếp xúc với hàng xóm nên cũng ko biết cô gái đó là người ở đâu, hoàn cảnh thế nào.

Chồng giành việc phơi đồ trên tầng cao giúp tôi đang mang thai, tưởng chồng tâm lý, hóa ra mọi sự thật đều lộ diện từ phía trên tầng thượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Lúc khám phá ra bí mật nho nhỏ đó của chồng, U không lao ra "bắt gian" mà lặng lẽ quay xuống. Bởi họ mới chỉ trò chuyện, U tỏ ra bực tức há chẳng phải mình vô lý. Xin các chị em bày cho U cách nào cao tay để xử lý trường hợp này với! Không thể để phát sinh chuyện lớn được.

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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