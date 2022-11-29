Tối muộn nhưng chồng than bận làm, tôi tự đi mua thuốc cho con thì đụng mặt chồng mua bao cao su, anh ấp úng giải thích một câu khiến tôi chỉ cảm thấy khinh thường

Tâm sự 29/11/2022 03:26

Chắc anh ta nghĩ tôi là một đứa con nít nên mới nghĩ ra lời giải thích vô lý như vậy...

G và N kết hôn đến nay đã 7 năm và có hai mặt con, một trai, một gái, ngoan ngoãn, kháu khỉnh. Cuộc sống của vợ chồng là niềm ao ước của nhiều người. Tuy không giàu sang, phú quý nhưng yên bình, ấm áp. G luôn tin tưởng ở chồng, một người đàn ông tốt bụng, chững chạc, và thuỷ chung. Nhưng G đã nhầm to. 

Tối muộn nhưng chồng than bận làm, tôi tự đi mua thuốc cho con thì đụng mặt chồng mua bao cao su, anh ấp úng giải thích một câu khiến tôi chỉ cảm thấy khinh thường - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Cách đây vài tháng, chồng G và các bạn của anh bắt đầu một dự án start-up nên anh khá bận, thường xuyên ở lại công ty qua đêm để làm việc. G rất thông cảm cho chồng, sự nghiệp với đàn ông cũng rất quan trọng nên dù một mình chăm hai con khá vất vả, chồng đi suốt ngày nhưng G chưa hề kêu ca nửa lời. Chỉ cần những lúc ở nhà, anh quan tâm, chăm sóc vợ, con, động viên an ủi là G đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. 

Thế nhưng hôm ấy, buổi chiều anh gọi điện cho G bảo tối nay không về vì dự án của anh sắp nghiệm thu, phải ở lại support. G đồng ý, vui vẻ nhắc chồng nhớ ăn uống đầy đủ. Anh còn nói ngày mai sẽ về nhà ăn cơm, và chào G bằng câu nói ngọt ngào: "Nhớ em".

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến nửa đêm hôm ấy, con gái G bỗng dưng bị đau bụng. Chắc cháu ăn phải thứ gì đó nên đau quằn quại, đi ngoài liên tục. Lục tủ thuốc thấy không còn viên thuốc nào, G tự trách mình không phải người mẹ tốt, không chuẩn bị chu đáo. G dặn con ngồi nguyên ở nhà đợi mẹ, để chạy đi mua thuốc. 

Phóng xe lao ra đường, đi qua bao tiệm thuốc đều đã đóng cửa hết. May quá, đi một lúc thì G gặp một cửa hàng thuốc mở 24/24. Tiệm thuốc này cách nhà G khoảng hơn 2km. 

Vội vội vàng vàng dựng xe rồi hớt hải chạy vào, bỗng dưng G đứng sững lại khi nhìn thấy N. Anh đang nói với người bán thuốc: "Cho anh một hộp bao cao su em ơi". 

Bao cao su? G có nghe nhầm không đây. Ngay khi dứt lời thì anh cũng nhìn thấy G. Vẻ ngoài lúng túng, ánh mắt anh không dám nhìn thẳng vào vợ là G đã đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. G không giữ được bình tĩnh, liền quát lớn hỏi ảnh: "Tại sao anh đi mua bao cao su giờ này? Anh bảo anh đang ở công ty làm dự án cơ mà?".

N nhìn G với ánh mắt đầy sợ sệt rồi ấp úng giải thích: "Anh, anh mua... Anh mua để dành... Để vợ chồng mình dùng". 

G tặng anh ta một cái tát như trời giáng. Đê tiện, thà anh đừng giải thích như vậy G còn đỡ thấy khiếp sợ và khinh thường. Thứ đàn ông dám làm, không dám nhận lại còn nghĩ ra cái lý do nực cười đến vậy. 

G định lao đi nhưng nhớ ra con đang cần thuốc nên vẫn cố đứng đó mua thuốc rồi đi về. Anh đuổi theo G về nhà, liên tục giải thích, nhưng G không muốn nghe nữa. 

Tối muộn nhưng chồng than bận làm, tôi tự đi mua thuốc cho con thì đụng mặt chồng mua bao cao su, anh ấp úng giải thích một câu khiến tôi chỉ cảm thấy khinh thường - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Ba ngày nay anh liên tục xin G bình tĩnh ngồi nói chuyện. Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh ta là G đã cảm thấy uất nghẹn trong lòng rồi. Cứ nghĩ đến việc anh ta phản bội mình mà G thấy tim như thắt lại, không thể thở được. 

G đã suy nghĩ nhiều lắm, G ghê tởm chuyện chung đụng như vậy, nhưng còn các con thì sao? Mấy ngày nay G chưa có lời giải đáp, không biết những tháng ngày tới đây sẽ tiếp tục như thế nào?

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